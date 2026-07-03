Beatriz Solís, actriz de Cáceres: la decisión que cambió su vida y la convirtió en una mujer de escenarios

La actriz cacereña Beatriz Solís mantuvo desde pequeña una estrecha relación con el mundo artístico. Durante su infancia y adolescencia practicó gimnasia rítmica y danza, disciplinas que despertaron su sensibilidad hacia las artes escénicas, aunque todavía sin plantearse dedicarse profesionalmente a ello. Fue a los 15 años, cuando cursaba cuarto de ESO, cuando descubrió cuál quería que fuera su camino. Mientras se encontraba en clase de Plástica dibujando, se dio cuenta de que quería ser actriz. La idea surgió de una manera completamente natural y la tuvo tan clara que, al llegar a casa, se lo contó inmediatamente a sus padres. La noticia fue recibida con naturalidad y apoyo en el entorno familiar.

El verano que marcó su camino artístico

Ese mismo verano tuvo su primer contacto real con la interpretación al conocer la Escuela de Arte Dramático de Cáceres. Además, coincidiendo con la programación del Festival de Teatro Clásico de ese año, participó en un curso de clown, una experiencia que recuerda como su primera toma de contacto con el escenario y el mundo interpretativo. Tras aquel verano confirmó que quería dedicar su vida a la actuación y decidió enfocar plenamente su formación hacia ese camino. Se incorporó al Bachillerato de Artes Escénicas en Extremadura, formando parte de la primera promoción que se puso en marcha en el IES Al-Qázeres.

De la formación a los escenarios

Una vez finalizados sus estudios de Bachillerato, realizó las pruebas de acceso a la carrera de Arte Dramático y comenzó una etapa de formación y crecimiento profesional. Sus primeros pasos en el ámbito laboral llegaron en 2012, durante el primer curso de carrera, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Tras presentarse a un casting, fue seleccionada como actriz corporal en una de las producciones del certamen, iniciando así su trayectoria profesional sobre los escenarios.

Proyectos que impulsaron su crecimiento profesional

Desde entonces, su trayectoria profesional no dejó de crecer y estuvo marcada por numerosos proyectos y experiencias que se convirtieron en hitos importantes dentro de su carrera artística.

"En 2020 estrenamos un espectáculo de teatro familiar de títeres dirigido al público infantil, un proyecto que recuerdo como una de las experiencias más exigentes de mi trayectoria. Fue un trabajo muy intenso que supuso un gran reto a nivel interpretativo y creativo, pero también una oportunidad de aprendizaje muy importante. Al año siguiente tuve la oportunidad de trabajar en Portugal con una compañía portuguesa en una adaptación de Los tres mosqueteros. Era una propuesta bastante compleja porque el montaje se sostenía con un equipo muy reducido, solo cinco personas en total y tres actores sobre el escenario. Recuerdo que interpretaba varios personajes y tenía que cambiar constantemente de un papel a otro, pasando de personajes masculinos a femeninos en cuestión de segundos. Fue un trabajo muy exigente, pero también una experiencia de la que aprendí muchísimo y que me ayudó a crecer como actriz", explica Solís.

Beatriz Solís, en plena actuación sobre las tablas. / Cedida

Seis años de gira por toda España

Recientemente, la actriz volvió a actuar en Cáceres con la representación de Casa con dos puertas, mala es de guardar, de Calderón de la Barca, una producción dirigida por Fernando Ramos y llevada a escena por la compañía Verbo Producciones. Sin embargo, uno de los proyectos que recuerda como especialmente importante dentro de su trayectoria llegó seis años atrás con Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas Zorrilla. La obra, que se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, supuso un punto de inflexión en su carrera y reforzó su apuesta por continuar desarrollando su camino profesional dentro del mundo de la interpretación. En ella dio vida al personaje de Doña Isabel, un papel que la acompañó durante años y que formó parte de una extensa gira por distintos escenarios de toda España. La producción permaneció seis años en cartel y recorrió numerosos puntos del país, consolidándose como uno de los trabajos más destacados de la compañía. Su trayectoria concluyó este mismo año en Santander, donde la despedida tuvo lugar con un lleno absoluto, poniendo el broche final a una etapa especialmente significativa para la actriz.