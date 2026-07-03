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Un caballo aparece desorientado en plena Ronda Norte de Cáceres y obliga a actuar a la Guardia Civil para evitar un accidente

La rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil evitó que el caballo desorientado provocara un accidente grave en la Ronda Norte de Cáceres

Vídeo | Así fue el rescate de un caballo en la Ronda Norte de Cáceres

Vídeo | Así fue el rescate de un caballo en la Ronda Norte de Cáceres

Guardia Civil

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un caballo fue rescatado en la tarde de este jueves por agentes de la Guardia Civil cuando deambulaba desorientado por la Ronda Norte de Cáceres. La presencia del animal en plena circunvalación generó una situación de riesgo tanto para el propio equino como para los usuarios de la vía.

Los guardias civiles circulaban por la zona cuando se percataron de que el caballo caminaba por la calzada. Según las mismas fuentes, el animal estuvo a punto de ser embestido por varios vehículos, por lo que los agentes actuaron con rapidez para evitar un posible accidente.

Tras asegurar la zona y controlar la situación, los efectivos consiguieron rescatar al caballo y trasladarlo a un lugar seguro. La intervención permitió evitar un desenlace que podría haber tenido graves consecuencias, especialmente en una vía con elevada circulación como la Ronda Norte.

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La actuación de la Guardia Civil evitó que el animal sufriera daños y que se produjera un siniestro de tráfico provocado por su presencia inesperada en la carretera.

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