Cáceres se enseña de noche en verano: los guías turísticos se adaptan al incesante calor y mueven sus horarios

El verano cambia por completo la forma de enseñar Cáceres. Las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día, obligan a los guías turísticos a adaptar horarios, reducir actividad y concentrar las visitas en dos franjas muy concretas: a primera hora de la mañana o ya entrada la noche. Julio, además, no es un mes fuerte para el sector. Al contrario. Para los profesionales que recorren a diario la ciudad monumental, es uno de los periodos más complicados del año.

"Nosotros tenemos una temporalidad brutal y llegamos es un mes muy malo", explica Gema Méndez, guía oficial de turismo y miembro de la Asociación de Guías Profesionales de Cáceres, la más antigua de la ciudad. Según detalla, agosto suele funcionar mejor, pero el perfil del visitante cambia mucho respecto a la primavera. Ya no predominan los grupos organizados que llegan en autobús con agencias u operativas turísticas, sino familias, parejas o grupos de amigos que hacen parada en Cáceres dentro de un viaje más largo.

"El público que solemos tener es nacional, principalmente de un radio de unos 300 kilómetros alrededor de Cáceres. Es gente que viene de paso, que utiliza la ciudad para pasar como mucho una noche porque viene del norte hacia el sur o del sur hacia el norte", señala.

Visitas a las 10 de la noche

Con ese escenario, los guías apenas tienen margen para organizar recorridos durante buena parte del día. Las visitas se ofrecen, sobre todo, a las 10.00 horas o a partir de las 21.00 horas, cuando el calor empieza a dar algo de tregua. En algunos casos pueden salir incluso más tarde, sobre las 22.00 horas, aunque eso implica terminar cerca de las 23.30 horas.

Galería | ‘Llenazo’ de turistas en Cáceres por el puente /

El problema, advierte Méndez, es que la ciudad monumental mantiene el calor durante muchas horas. "Cuanto más tarde, supuestamente más fresquito, pero las piedras de la parte antigua, igual que agarran el frío, cogen el calor", resume. Esa característica hace que incluso las visitas nocturnas no siempre sean tan agradables como podría parecer después de una jornada de altas temperaturas.

La duración habitual de estos recorridos ronda la hora y media, aunque el número de participantes suele ser reducido. Los mejores días son jueves, viernes y sábado, coincidiendo con el mayor movimiento turístico del fin de semana. Aun así, la actividad está lejos de la que se registra entre febrero y junio, cuando trabajan con particulares, agencias y grupos organizados.

Sin reserva, no siempre hay guía esperando

El cambio de temporada también afecta a la forma de contratar las visitas. Méndez recomienda reservar con antelación, especialmente en verano. La guía diferencia esta situación de la de algunas empresas de free tour, que pueden mantener puntos de encuentro fijos aunque no tengan reservas previas. En el caso de muchos guías oficiales autónomos, la visita depende directamente de la contratación previa.

Todos los guías oficiales, recuerda, deben estar dados de alta como autónomos y contar con el carné que les habilita como guías oficiales de turismo. Algunos forman parte de asociaciones y otros no, pero la obligación profesional es la misma.

Una primavera correcta, pero no excepcional

La primavera, que suele ser una de las épocas fuertes para el turismo en Cáceres, ha funcionado este año de forma aceptable, aunque sin grandes cifras para el sector: "No ha sido un año magnífico ni boyante", reconoce Méndez. A su juicio, el margen de mejora pasa por reforzar la promoción del destino, mejorar las comunicaciones y trabajar una marca turística más potente para Cáceres y Extremadura. También considera importante una mayor unión del sector y la puesta en marcha de iniciativas desde las administraciones públicas durante los meses más flojos.

Entretanto, los guías se adaptan como pueden a una ciudad que en verano se enseña de otra manera: menos autobuses, menos grupos grandes, más reservas de última hora y recorridos cuando el sol ya no aprieta tanto. Cáceres sigue recibiendo visitantes, pero el calor obliga a mirar el reloj antes de empezar a caminar.