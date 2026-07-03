Cartelera Cáceres: Las nuevas aventuras de los Minions y la oscura versión de Robin Hood llegan al cine de Cáceres esta semana

La cartelera de estos días dibuja un menú especialmente variado, con propuestas que se mueven entre el gran espectáculo comercial, el terror más inquietante, la comedia sin complejos y el cine familiar.

Hay títulos pensados para quienes buscan pura evasión, otros para quienes prefieren salir de la sala con cierta incomodidad en el cuerpo y también opciones más ligeras para compartir con niños o para desconectar sin demasiadas pretensiones.

Acción y tensión

En el bloque más comercial destaca 'Supergirl', una de las grandes apuestas de la temporada. La película, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, presenta a Kara Zor-El en una aventura interplanetaria con ánimo de relato épico y con un enfoque que mezcla acción, viaje y venganza. La propia información promocional de Warner la sitúa como una historia de justicia y de alianza forzada frente a un enemigo que golpea demasiado cerca. Es, en definitiva, la opción más clara para quien busca una superproducción de aventuras con sello de franquicia y vocación de gran estreno.

Para quienes prefieren el suspense y las atmósferas inquietantes, la cartelera reúne un bloque muy reconocible. 'Obsession' se mueve en un terreno de romance retorcido y horror psicológico. La película gira en torno a un joven que desea conquistar a su amiga de la infancia y recurre a un objeto supuestamente mágico para conseguirlo, solo para descubrir que el deseo concedido se convierte en algo posesivo, enfermizo y perturbador. Ese punto de partida la acerca a un terror más emocional y obsesivo, en el que el miedo nace del vínculo entre los personajes.

Secretos y terror

Más cerca del terror de dimensión extraña aparece 'Backrooms', la adaptación al largometraje del universo creado por Kane Parsons y respaldada por A24. La historia sigue a una terapeuta que se adentra en una dimensión fuera de la realidad para buscar a un paciente desaparecido, un planteamiento que encaja con ese tipo de terror desorientador que ha hecho célebre a la franquicia en internet. La película cuenta con Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass y apuesta por la angustia espacial, la sensación de pérdida y el miedo a lo inexplicable.

A ese terreno también se suma 'El día de la revelación', presentada como una nueva incursión de Steven Spielberg en la ciencia ficción y asociada a una pregunta clásica del género: qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola. El audiovisual se sitúa en el ámbito del misterio y de una revelación global de consecuencias imprevisibles. Por tono y planteamiento, encaja con quienes disfrutan de la tensión más ligada al secreto, a lo desconocido y a la inquietud colectiva.

Humor disparatado y comedia desenfadada

En el apartado más desinhibido sobresale 'Scary Movie', que regresa con el humor paródico que convirtió a la saga en un fenómeno popular. Esta nueva entrega recupera a nombres muy ligados al origen de la franquicia, entre ellos Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, y juega de nuevo con el modelo del "rebooquel": una mezcla de reinicio, secuela y homenaje al universo de las parodias absurdas. Es la propuesta más clara para quienes quieren reírse de los códigos del terror y del cine comercial sin pedir demasiada lógica.

En un registro igual de gamberro, aunque más físico y caótico, está 'Jackass: lo mejor para el final' —también citada en el mercado internacional como Best and Last—, con el regreso de Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius y buena parte del equipo clásico. Todo apunta a que funciona como despedida de la saga y como recopilación de nuevas locuras, material no visto y momentos de celebración nostálgica de una franquicia que ha hecho del riesgo absurdo y del dolor convertido en espectáculo su sello más reconocible.

Más ligera y claramente orientada a la comedia amable aparece 'El placer es mío', producción francesa dirigida por Reem Kherici. La película parte de una premisa tan íntima como cómica: una pareja aparentemente estable descubre una carencia sexual que desencadena una aventura tan sentimental como disparatada. Con François Cluzet y Alexandra Lamy al frente del reparto, se mueve en un tono más cálido, romántico y accesible que el del resto de la cartelera humorística.

Familia, nostalgia y animación

En la oferta para todos los públicos, 'Toy Story 5' vuelve a situarse como una de las apuestas más potentes. Pixar recupera a Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo para enfrentarlos a una amenaza muy contemporánea: la irrupción de una tableta llamada Lilypad que altera la forma de jugar de Bonnie. La premisa gira así en torno al choque entre juguetes clásicos y tecnología, lo que añade una lectura bastante actual a una saga que sigue apelando tanto a los niños como al público nostálgico que creció con ella.

Junto a ella llega además 'Minions and Monsters', nueva entrega del universo de Illumination, que sitúa a los Minions en un contexto de espectáculo y monstruos pensado para mantener intacta la fórmula de humor visual, caos y ritmo rápido que ha convertido a la saga en una referencia del cine familiar. La película cuenta en su versión original con voces como las de Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Allison Janney, Christoph Waltz y Jeff Bridges, y se presenta como una opción claramente orientada al público infantil y a quienes buscan una sesión despreocupada.

Y como rstreno de la semana se suma 'La muerte de Robin Hood'. La cinta está dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgård, y plantea una revisión mucho más oscura y áspera del legendario personaje. Lejos del héroe clásico de aventuras, aquí el relato apuesta por una versión más herida, violenta y humana del mito. La crítica y la promoción han subrayado precisamente ese tono sombrío y crepuscular, más cercano al thriller dramático que al relato aventurero convencional.

Con todo ello, la cartelera se reparte entre varios públicos muy distintos, pero con una constante clara: casi cualquier plan encuentra su película. Hay espacio para el héroe espacial, para el forajido crepuscular, para el miedo raro, para la carcajada sin filtro y para el reencuentro con personajes que llevan años acompañando a varias generaciones. En una semana así, más que seleccionar una película, casi toca elegir el estado de ánimo con el que se quiere entrar en la sala.