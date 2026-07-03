La Cruz de Cáceres: un monumento con 88 años, resignificado y pendiente de decidir su futuro

La Cruz de los Caídos sigue en pie en la plaza de América, uno de los puntos más reconocibles de Cáceres, pero su futuro vuelve a estar en discusión. A sus 88 años, el monumento se ha convertido en el centro de un conflicto que mezcla memoria democrática, patrimonio, planeamiento urbano y tribunales.

Fue levantada en 1938, en plena Guerra Civil, como homenaje vinculado al llamado Movimiento Nacional. Durante décadas formó parte de la simbología pública del franquismo, aunque con el paso del tiempo también quedó integrada en la vida cotidiana de la ciudad. Su autoría está atribuida al arquitecto Ángel Pérez y el constructor fue Juan García Fernández.

Referencia urbana

Para muchos cacereños, "quedar en la Cruz" ha sido simplemente una referencia urbana junto a Cánovas. Para el Gobierno central, sin embargo, su origen y su emplazamiento mantienen una carga simbólica incompatible con la Ley de Memoria Democrática.

El caso no llega hasta hoy sin cambios. En 1984, ya en democracia y bajo el mandato del alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, el ayuntamiento sustituyó las inscripciones originales por la leyenda actual: "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria". Esa actuación es ahora uno de los principales argumentos de la defensa municipal, que sostiene que la cruz fue resignificada hace más de cuatro décadas y dejó de ser una exaltación franquista para convertirse en un recuerdo genérico a los muertos de la ciudad.

Rechazo

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática rechaza esa interpretación. Considera que la modificación de las inscripciones no borra la naturaleza original del monumento ni el valor simbólico que tuvo durante la dictadura.

Por el camino, la Cruz de los Caídos ha sufrido varios momentos de controversia. En la década de los 70, todavía en pleno franquismo, se planteó seriamente su traslado desde la plaza de América al Cerro de los Pinos. Esa propuesta no obedecía a razones ideológicas, sino que se debía a la profunda transformación urbanística que sufrió la ciudad en esos años. Otro de los puntos a los que se ha planteado su traslado es al cementerio, pero por el momento se desconoce lo que ocurrirá con este monumento. Entretanto, la Cruz está atrapada en dos lecturas: la de quienes la ven como un vestigio franquista que debe salir de la plaza y la de quienes defienden que fue resignificada y forma parte de la historia urbana de Cáceres.