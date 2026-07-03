Cuatro citas culturales protagonizan la séptima edición de 'Bajo las Estrellas' en el Museo Vostell Malpartida

Este viernes se ha presentado la séptima edición del ciclo cultural Bajo las Estrellas del Museo Vostell Malpartida, una iniciativa que vuelve a consolidarse como una de las propuestas estivales de referencia dentro de la programación cultural de la región. Las actividades se desarrollarán desde el próximo 9 de julio hasta el 29 de julio, fecha en la que el ciclo concluirá con Plena Moon, un evento cultural y sostenible que será el encargado de poner el broche final a esta nueva edición.

La programación ha sido dada a conocer durante una rueda de prensa celebrada en el Gran Teatro de Cáceres, donde se han presentado las distintas propuestas y actividades que formarán parte del ciclo. Al acto de presentación han asistido representantes de diferentes instituciones y entidades vinculadas a la cultura y a la organización del evento, entre ellos Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres; Malasangre, en representación de New Wave Extremadura; José León, presidente de la Asociación de Recreación Histórica; José Antonio Agúndez, director general del Museo Vostell Malpartida y Pepe Chávez, presidente de la Asociación de Amigos del Flamenco de Extremadura.

Representantes institucionales durante la presentación de la séptima edición del ciclo 'Bajo las Estrellas' del Museo Vostell Malpartida. / Esteban Valero Vizcano

La cultura como herramienta frente al despoblamiento

"Para nosotros es un orgullo poder presentar estas jornadas organizadas por el Museo Vostell Malpartida, una iniciativa que forma parte de la amplia programación cultural que desarrollamos durante el verano en Malpartida de Cáceres. De las cerca de 100 actividades previstas para esta temporada, alrededor de 15 están impulsadas por el propio museo, lo que refleja el importante papel que desempeña dentro de la vida cultural del municipio. Para Malpartida de Cáceres, este tipo de iniciativas tienen una gran importancia porque demuestran que el arte ocupa un lugar esencial en nuestro modelo de desarrollo dentro del ámbito rural. Al final, también contribuyen a construir pueblo, una expresión muy presente actualmente y que, para nosotros, significa sumar esfuerzos y aportar pequeños granos de arena en la lucha contra el despoblamiento, generando oportunidades y ofreciendo a la ciudadanía propuestas culturales atractivas y de calidad", destaca Aguilera.

Cuatro citas para disfrutar de la cultura y el arte

En cuanto a la programación, el ciclo dará comienzo el jueves 9 de julio a las 22.00 horas con 'New Wave Extremeña', una propuesta de conciertos audiovisuales de música electrónica protagonizada por Bravapolo, KMKR y Mala Sangre. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Museo Vostell Malpartida. La programación continuará el jueves 16 de julio, también a las 22.00 horas, con VEM – Vídeo Arte en Movimiento, una propuesta presentada por Mario Gutiérrez Cruz. Posteriormente, el 23 de julio a las 22.00 horas tendrá lugar un espectáculo flamenco con Esther Merino al cante y Niño Seve al toque, una actuación que contará con la colaboración de la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura en Cáceres. El ciclo concluirá el miércoles 29 de julio a las 21.30 horas con 'Plena Moon', un evento cultural, artístico, medioambiental y popular inspirado en las noches de luna llena, que será el encargado de poner el broche final a esta séptima edición de Bajo las Estrellas.

Del reencuentro tras la pandemia a una cita fija

Por su parte, el director del Museo Vostell Malpartida, José Antonio Agúndez, ha mostrado su satisfacción por la celebración de esta séptima edición y ha recordado que el ciclo nació durante la pandemia como una forma de reencontrar al museo con su público, aprovechando los espacios al aire libre de sus instalaciones. Una iniciativa que, con el paso del tiempo, logró consolidarse hasta convertirse en una cita fija dentro de la programación cultural de Malpartida de Cáceres. Asimismo, ha destacado que se trata de un evento plenamente consolidado, con un impacto que trasciende el ámbito local y alcanza a la comarca Tajo-Salor y al conjunto de Extremadura. Además, ha señalado que esta programación se integra dentro de las actividades conmemorativas del 50 aniversario del museo, una propuesta caracterizada por su diversidad y por la pluralidad de enfoques culturales.

La juventud, protagonista de la nueva edición

Como principal novedad de esta edición, José Antonio Agúndez ha subrayado la jornada inaugural New Wave Extremeña, prevista para el 9 de julio a las 22.00 horas, una propuesta con la que, según ha explicado, se busca ceder el protagonismo a las nuevas generaciones, otorgándoles un papel activo en la construcción y definición de su propia experiencia cultural.