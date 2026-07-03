Cuando Estrellita Castro triunfó en Cáceres: el éxito que marcó al Cinema-Teatro Norba en 1935

En febrero de 1935, la artista Estrellita Castro conquistó al público cacereño durante su actuación en el Cinema-Teatro Norba, uno de los espacios culturales más modernos y emblemáticos de la ciudad en aquella época. La cantante y actriz sevillana, considerada una de las grandes estrellas españolas del siglo XX, logró un notable éxito en su paso por Cáceres, en un momento en el que su popularidad se encontraba en pleno ascenso.

Estrellita Castro se había convertido ya entonces en una figura imprescindible de la copla y la canción española. Su personalidad artística, su fuerza escénica y una voz inconfundible la llevaron a abrirse camino en escenarios nacionales e internacionales. Con una imagen elegante y un estilo propio, la artista sevillana supo conectar con el público y acabó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la música y el cine español durante varias décadas.

Estrellita Castro en 'La Patria Chica', 1943. / Gtres Online

La revolución cultural del Cinema-Teatro Norba

Su actuación tuvo lugar en el Cinema-Teatro Norba, un recinto que apenas llevaba un año abierto y que había supuesto una auténtica revolución cultural para la ciudad. El teatro fue inaugurado el 1 de febrero de 1934 en un solar situado en la esquina de la actual Avenida Virgen de la Montaña, contribuyendo de forma decisiva a impulsar la difusión del cinematógrafo en una Cáceres que, hasta entonces, contaba con escasas salas para la proyección de películas. Desde 1926, el cine se limitaba prácticamente al Gran Teatro y a las barracas itinerantes que periódicamente se instalaban en distintos puntos de la ciudad.

El Norba destacó desde sus inicios por sus innovaciones y dimensiones. Diseñado por Ángel Pérez, incorporó elementos poco habituales para la época como calefacción, un cielo raso de corcho ignífugo, amplios pasillos e iluminación indirecta. Además, disponía de cerca de 2.000 localidades entre patio de butacas, anfiteatro y palcos, lo que lo convertía entonces en el segundo cine con mayor aforo de España.

Tecnología y modernidad para una nueva época

El recinto también apostó por la tecnología más avanzada con la instalación del sistema Kalgfilm, un novedoso método de proyección de cine sonoro que ofrecía una calidad excepcional tanto en imagen como en sonido. En aquel escenario moderno y vanguardista, Estrellita Castro protagonizó una actuación que dejó huella en la vida cultural cacereña y que quedó como uno de los episodios destacados de la historia artística de la ciudad.