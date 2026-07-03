Hernán Cortés y Galerías Madrid: historia de Cáceres

En estos días en los que tanto se habla de la Cruz de los Caídos, hay otro referente en Cáceres: la estatua de Hernán Cortés, puerta de entrada a la ciudad, punto de encuentro y de quedada, también de celebración (junto a la Fuente Luminosa) de partidos de fútbol o baloncesto y de acceso a La Madrila, cuando La Madrila era lo que era y no lo que es ahora. Pero Hernán Cortés era también una referencia para situarte en Galerías Madrid, la tienda que cerró en 2013 y que abrió Antonio Barrientos Madrid en el año 1944. Sus hijas, María Antonia y Maribel gestionaron luego uno de los comercios históricos de la ciudad.

El fundador llegó a la ciudad con su mujer Isabel Martín procedente de Jerez de la Frontera para probar suerte en el negocio textil. Era un hombre luchador, emprendedor, de principios morales y empresariales muy buenos... Las cuatro tiendas que llegó a tener las consiguió de la nada. La primera de ellas estuvo en la calle José Antonio, más tarde pasó a la Plaza Mayor y posteriormente se estableció en la calle San Pedro. El establecimiento de la avenida Virgen de Guadalupe se inauguró en la esquina con Clara Campoamor, donde está ahora el Restaurante Alcaraván, abierto en 2018 por el empresario César Martín Clemente.

El local de Galerías Madrid quedará siempre en la memoria de Cáceres como un referente para los cacereños porque durante años vendía la moda que vestían en las grandes ciudades españolas. La llegada de las franquicias y la crisis del comercio terminó bajando la persiana de un emblema que hoy alberga al restaurante de Martín en un local de una superficie de 200 metros cuadrados.

Y frente a él, la figura de Hernán Cortés, que aparece en Cáceres como aparecen algunos monumentos en las ciudades antiguas: no tanto para interrumpir la vida diaria, sino para acompañarla. Está ahí, en su plaza, en bronce, a caballo, elevada sobre el trasiego de una zona que no se entiende solo desde la historia, sino también desde el uso cotidiano que los cacereños hacen de sus calles.

El monumento fue realizado por el escultor extremeño Enrique Pérez Comendador y se instaló en 1986. La obra representa al conquistador nacido en Medellín, una de esas figuras extremeñas que, por dimensión histórica y por controversia, nunca han terminado de quedarse quietas en los manuales. Cortés fue militar, estratega, primer marqués del Valle de Oaxaca, gobernador y capitán general de la Nueva España. Pero en Cáceres, antes que todo eso, es también una presencia urbana.

Su estatua no está aislada en un recinto solemne ni escondida en un jardín secundario. Forma parte de un espacio de tránsito, de una plaza que da nombre y carácter a su entorno. La escultura se ha convertido en una referencia para situarse en la ciudad, en una coordenada compartida: se queda con alguien por Hernán Cortés, se atraviesa la zona camino de otros barrios, se mira el monumento sin detenerse o se descubre de pronto, como si siempre hubiera estado ahí.

El extremeño que conecta Cáceres con América

Hernán Cortés pertenece a ese grupo de nombres extremeños que abrieron una puerta inmensa y conflictiva hacia América. Nació en Medellín, en la actual provincia de Badajoz, en una Extremadura de finales del siglo XV marcada por la pequeña nobleza, la tradición caballeresca, la escasez de oportunidades y una idea de ascenso social que empujó a muchos hombres hacia empresas lejanas.

Desde esa mirada, Cortés no puede entenderse solo como un personaje local. Tampoco únicamente como una estatua. Su figura enlaza la historia de Extremadura con la conquista de México y con el nacimiento de un mundo nuevo, mestizo, violento y decisivo para la historia moderna. Esa dimensión explica que siga generando debates, libros, tertulias, películas y lecturas enfrentadas más de cinco siglos después.

En la región que lo vio nacer, los homenajes han sido numerosos. En Cáceres, la escultura monumental hace visible esa relación entre Extremadura y América, una relación que durante generaciones se contó con orgullo y que hoy se observa también con preguntas. La estatua resume, a su manera, esa tensión: la admiración por el estratega y el rechazo a los abusos de la conquista; el paisano convertido en mito y el personaje sometido a revisión histórica.

Luces, sombras y una ciudad que aprende a mirar

Parece haber unanimidad en una idea: la figura de Hernán Cortés tuvo luces y sombras. A partir de ahí, empiezan los matices. Para algunos, pesan más las luces: el militar capaz de entender alianzas, territorios y tiempos; el hombre culto, interesado por la belleza y por el poder de la palabra; el extremeño que cambió el curso de la historia. Para otros, pesan más las sombras: la violencia de la conquista, la destrucción de un orden indígena y las consecuencias coloniales que aún forman parte del debate público.

La crónica urbana de Cáceres permite una lectura menos rígida. La estatua no obliga a resolver el juicio histórico cada vez que se pasa junto a ella, pero sí invita a no mirar de manera automática. Ahí reside parte de su importancia. Un monumento no es solo piedra, bronce o pedestal. Es también una pregunta que una ciudad se hace a sí misma: qué recuerda, cómo lo recuerda y desde dónde lo explica.

Fotogalería | Hernán Cortés y Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En tiempos de revisión del pasado, la figura de Cortés no se apaga. Al contrario, reaparece. Lo hace en congresos, en discusiones historiográficas, en polémicas políticas y en conversaciones de calle. Que un personaje del siglo XVI siga provocando interés en el siglo XXI demuestra que su significado no está cerrado. Cáceres convive con esa complejidad desde una plaza que lleva su nombre y desde una escultura que no ha perdido capacidad simbólica.

La importancia de la estatua se entiende mejor al mirar alrededor. La plaza de Hernán Cortés no es un escenario neutro. Forma parte de un área urbana conectada con una de las expansiones modernas de Cáceres, próxima a zonas que durante décadas concentraron vida residencial, comercio, ocio y circulación diaria. En ese contexto, el monumento actúa como una pieza de orientación y de identidad.

La ciudad monumental mira hacia la historia medieval y renacentista desde sus torres, palacios y murallas. Pero la ciudad vivida también se reconoce en estos hitos repartidos por el ensanche, en avenidas y plazas que organizan la memoria reciente. La estatua de Hernán Cortés pertenece a esa segunda categoría: no compite con la Ciudad Monumental, sino que recuerda que Cáceres también se cuenta desde sus barrios.

Para muchos vecinos, el bronce de Cortés forma parte del paisaje cotidiano. Es un punto fijo en medio de una ciudad que ha cambiado sus hábitos, sus comercios y sus ritmos. A su alrededor pasan coches, peatones, estudiantes, trabajadores, residentes de toda la vida y personas que llegan desde otros puntos de Cáceres. La escultura sostiene una memoria histórica, pero también una memoria doméstica: la del barrio que la ha incorporado a su manera de nombrarse.

La estatua ecuestre ofrece una imagen poderosa: un guerrero sobre el caballo, un hombre asociado al mar, al viaje, al encuentro con otros mundos y a la llegada a Europa de productos americanos que transformaron la alimentación y la cultura cotidiana. La tradición divulgativa ha unido muchas veces aquella época al tomate, al cacao, al chocolate y a tantos alimentos que viajaron del Nuevo Mundo al Viejo. Conviene, sin embargo, separar la imagen literaria de la precisión histórica: Cortés simboliza ese intercambio, aunque no todo lo que América dio a Europa pueda atribuirse a una sola persona.

Ahí está también el valor de la escultura. No solo representa a Hernán Cortés. Representa una época entera y la forma en que Extremadura se ha contado a sí misma dentro de esa época. Durante mucho tiempo, el relato subrayó la aventura, el coraje y la expansión. Hoy, sin renunciar al estudio de ese legado, se incorporan otras miradas: las de los pueblos indígenas, las de la violencia colonial, las del mestizaje y las de una memoria compartida que no siempre fue justa ni pacífica.

En Cáceres, el monumento sigue en pie como testigo de esa conversación. No es una pieza muda. Habla a quien quiera escucharla. Habla del escultor hervasense que le dio forma, de la Extremadura que quiso homenajear a sus nombres universales, del barrio que lo asumió como referencia y de una ciudad que convive con su pasado sin poder reducirlo a una sola frase.

Cáceres ante su propia memoria

Cortés sigue siendo una figura incómoda y fascinante. Esa combinación explica su permanencia. Si fuera solo un héroe sin discusión, tal vez pertenecería únicamente al bronce. Si fuera solo una sombra, quizá habría desaparecido del relato público. Pero su fuerza histórica nace precisamente de esa mezcla: fue un hombre de su tiempo y, al mismo tiempo, uno de los hombres que modificó de forma radical el tiempo que vino después.

La estatua de Cáceres no resuelve ese dilema. Lo sitúa en una plaza. Lo pone a la vista de todos. En una ciudad acostumbrada a convivir con capas de historia, desde la huella romana hasta la medieval, desde la nobleza urbana hasta los barrios del siglo XX, el monumento a Hernán Cortés recuerda que la memoria también se levanta en lugares de paso.

Por eso su importancia no se mide solo por sus metros, por el bronce o por la firma de Pérez Comendador. Se mide por su capacidad para convertir un cruce urbano en relato. La plaza de Hernán Cortés es barrio, orientación, homenaje y debate. Es un lugar donde Cáceres mira hacia América, pero también hacia sí misma.