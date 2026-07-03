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La hoja de ruta del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres: justicia apoyada en la IA y una sección de Familia

El magistrado prevé crear una Sección de Familia, Infancia y Capacidad en 2028 y potenciar la inteligencia artificial para agilizar la justicia

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Valentín Pérez Aparicio, jura su cargo.

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Valentín Pérez Aparicio, jura su cargo. / Carlos Gil

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La modernización de la Justicia, la especialización de los órganos judiciales y una atención más cercana al ciudadano marcarán el mandato de Valentín Pérez Aparicio al frente de la Audiencia Provincial de Cáceres. El magistrado, que este viernes ha tomado posesión del cargo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ha aprovechado su primer discurso como presidente para esbozar un auténtico programa de actuación con objetivos concretos que pasan por la implantación de una Sección de Familia, Infancia y Capacidad, el impulso de la inteligencia artificial (IA) en la Administración de Justicia y la mejora de la accesibilidad del servicio público.

Valentín Pérez Aparicio, en el TSJEx.

Valentín Pérez Aparicio, en el TSJEx. / Carlos Gil

Ajustes

Lejos de un discurso protocolario, Pérez Aparicio dibujó una hoja de ruta apoyada en la reforma organizativa que vive actualmente la Justicia española con la implantación de los Tribunales de Instancia. A su juicio, este cambio constituye "la transformación más profunda de la Administración de Justicia del último siglo y medio" y ofrece una oportunidad para reorganizar los órganos judiciales y avanzar hacia una mayor especialización.

Una Sección de Familia en 2028

El anuncio más concreto de su intervención fue la previsión de crear una Sección de Familia, Infancia y Capacidad en el Tribunal de Instancia de Cáceres. Según explicó, si se cumplen los plazos previstos de implantación del nuevo modelo judicial, esa especialización podrá entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2028.

Para el nuevo presidente, la especialización judicial redunda en una mayor calidad del servicio público porque permite a jueces y magistrados profundizar en materias concretas, facilita el trabajo de los profesionales del Derecho al aportar criterios más uniformes y mejora la respuesta que reciben los ciudadanos.

Además, abrió la puerta a futuras especializaciones en otras materias, como los procedimientos relacionados con la violencia contra la infancia y la adolescencia, aprovechando la experiencia adquirida con la comarcalización de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

La IA entra en la Justicia

Otra de las principales apuestas de Pérez Aparicio pasa por incorporar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la actividad judicial.

"No hay que tener miedo", vino a resumir el magistrado, quien defendió que, correctamente diseñada y siempre bajo la supervisión, control y responsabilidad del juez, esta tecnología puede colaborar en la elaboración de resoluciones de trámite o de asuntos sin especial complejidad.

El objetivo, explicó, es liberar tiempo y recursos humanos para que jueces y funcionarios puedan concentrarse en aquellas tareas que requieren un mayor análisis jurídico y una atención más personalizada.

Acercar los juzgados al ciudadano

La digitalización constituye otro de los ejes de su proyecto. Pérez Aparicio defendió aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para que numerosas actuaciones judiciales puedan realizarse desde la localidad de residencia de los ciudadanos, evitando desplazamientos innecesarios.

En este sentido, lamentó que herramientas ya disponibles, como las oficinas de justicia municipales, continúen infrautilizadas por inercias organizativas que, en su opinión, deben corregirse.

Una Justicia más accesible

El nuevo presidente también anunció medidas dirigidas a mejorar la atención al ciudadano dentro de las sedes judiciales.

Entre sus prioridades citó la reducción de esperas y aglomeraciones, la eliminación de barreras para personas con discapacidad sensorial e intelectual, la adecuación de los espacios para atender a menores y el fortalecimiento de la coordinación con fiscalesletrados de la Administración de Justiciafuncionarioscolegios profesionalesFuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de administraciones.

Pérez Aparicio quiso cerrar su intervención alejándose de los aspectos organizativos para reivindicar la dimensión humana de la Justicia.

Recordó una experiencia vivida durante un juicio en la que un acusado, aun convencido de que iba a ser condenado, aseguró salir satisfecho porque había sentido que el tribunal le había escuchado.

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Ese episodio le sirvió para resumir la idea que quiere imprimir a su mandato. "Nunca debemos olvidar que detrás de cada asunto hay personas", afirmó, antes de reivindicar una Justicia que no solo dicte resoluciones ajustadas a Derecho, sino que también sea comprensibleaccesible y capaz de hacer que los ciudadanos se sientan escuchados.

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