Del 1 al 15 de julio, tener un Volkswagen de ocasión está 'chupado' en Santano Automoción

Cambiar de coche en verano puede ser mucho más sencillo cuando se unen una buena oportunidad comercial, entrega inmediata y el respaldo de una marca oficial. Bajo el mensaje ‘Del 1 al 15 de julio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado’, Santano Automoción celebra en sus instalaciones de Cáceres y Plasencia una acción especial de verano dirigida a quienes están pensando en estrenar vehículo este verano sin esperas.

La campaña especial de verano Volkswagen Approved llega a Cáceres y Plasencia / SANTANO AUTOMOCIÓN

La acción especial de verano Volkswagen Approved está centrada en vehículos Volkswagen Approved, seminuevos y de ocasión certificados, y estará disponible únicamente entre el 1 y el 15 de julio. Durante esos días, los clientes podrán descubrir una selección de modelos Volkswagen con condiciones especiales, asesoramiento personalizado y la tranquilidad de adquirir su coche dentro del programa oficial de vehículos de ocasión de la marca.

Los interesados pueden consultar todos los detalles de la acción y solicitar información a través de la a través de la web de Santano Automoción.

Una campaña para estrenar Volkswagen este verano

Los días especiales Volkswagen Approved están pensados para facilitar el acceso a un Volkswagen de ocasión con todas las garantías. Entre las principales ventajas de la campaña destacan los 2.000 euros de descuento al financiar con Volkswagen Bank, dos años de mantenimiento Long Drive incluidos, garantía Approved y entrega inmediata en las unidades disponibles.

Esto permite que el cliente pueda elegir su Volkswagen, recibir asesoramiento sobre el modelo que mejor se adapta a sus necesidades y estrenarlo este verano sin largos plazos de espera. La acción especial de verano Volkswagen Approved está disponible tanto en Cáceres como en Plasencia, lo que facilita el acceso a los clientes de ambas ciudades y de sus respectivas áreas de influencia.

Además, Santano Automoción ofrece atención personalizada para conocer el stock disponible, comparar modelos, valorar opciones de financiación y estudiar la posibilidad de entregar el vehículo actual como parte de la operación.

La campaña especial de verano Volkswagen Approvedl lega a Cáceres y Plasencia / SANTANO AUTOMOCIÓN

Mucho más que comprar un coche de ocasión

Uno de los grandes valores de esta acción especial de verano es que no se trata simplemente de comprar un coche usado. Volkswagen Approved es el programa oficial de Volkswagen para vehículos seminuevos y de ocasión certificados, una fórmula pensada para quienes buscan un vehículo con garantías, revisión y respaldo oficial.

Los modelos incluidos en Volkswagen Approved pasan una revisión técnica de 126 puntos, cuentan con kilometraje certificado y disponen de garantía europea. Esta certificación aporta un extra de confianza al comprador, que sabe que el vehículo ha sido revisado siguiendo los estándares de la marca y que cuenta con el respaldo de la Red Oficial Volkswagen.

El programa también contempla opciones de financiación a medida y la posibilidad de probar el vehículo antes de comprarlo, gratis y sin compromiso. En el caso de los modelos eléctricos, Volkswagen Approved incorpora además un servicio de certificación del estado de la batería, pensado para garantizar su buena salud y ofrecer una mayor tranquilidad al cliente.

Fachada del concesionario Santano Automoción en Cáceres. / SANTANO AUTOMOCIÓN

Entrega inmediata y asesoramiento en Cáceres y Plasencia

Santano Automoción pone a disposición de sus clientes una selección de vehículos Volkswagen Approvedcon entrega inmediata, una ventaja especialmente interesante para quienes necesitan cambiar de coche durante el verano o quieren aprovechar las vacaciones para estrenar vehículo.

Los clientes de Cáceres, Plasencia y alrededores pueden acercarse a las instalaciones de Santano Automoción para conocer las unidades disponibles, comparar modelos y resolver cualquier duda con el equipo comercial. Reservar citadurante los días de campaña permite recibir una atención más personalizada y conocer con más tranquilidad las opciones disponibles.

Fachada del concesionario Santano Automoción en Plasencia. / SANTANO AUTOMOCIÓN

La combinación de stock, entrega inmediata, financiación, mantenimiento incluido y garantía Approved convierte esta acción especial de verano en una oportunidad especialmente interesante para quienes buscan un Volkswagen seminuevo o de ocasión con respaldo oficial.

Una oportunidad por tiempo limitado

Esta acción especial Volkswagen Approved de Santano Automoción estará activa del 1 al 15 de julio. Durante ese periodo, los clientes podrán beneficiarse de las condiciones especiales de la promoción y acceder a una selección de vehículos certificados, revisados y listos para entrega.

Quienes quieran conocer todos los detalles de la campaña pueden hacerlo a través de la página habilitada por Santano Automoción: pincha aquí.

También es posible consultar el stock Volkswagen Approved disponible en este link.