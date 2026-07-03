Un juzgado investiga si hubo incumplimientos en el accidente mortal de Pinofranqueado

La muerte del trabajador que falleció el pasado 26 de junio tras precipitarse desde una altura de dos plantas mientras realizaba unas obras en Pinofranqueado ha dado un nuevo paso en el ámbito judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia ha abierto diligencias para investigar las circunstancias del accidente y determinar si existieron posibles incumplimientos en materia de seguridad laboral, según confirman fuentes judiciales a

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Informe

Dentro de la investigación, el órgano judicial ha solicitado un informe a la Inspección de Trabajo, cuyo contenido será clave para esclarecer si en la obra se cumplían las obligaciones establecidas por la normativa de prevención de riesgos laborales o si, por el contrario, pudieron producirse deficiencias que contribuyeran al fatal desenlace.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana del pasado 26 de junio, cuando Moisés P. A. (43 años), natural de Pinofranqueado y trabajador de la construcción, cayó desde una altura aproximada de dos pisos mientras participaba en la reforma de un inmueble situado en la zona conocida como La Viñuela.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso a las 07.43 horas, movilizando hasta el lugar una unidad medicalizada, personal sanitario del centro de salud de la localidad, efectivos de la Guardia Civil y técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA). A su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del operario debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En un primer momento, las autoridades mantenían abierto el protocolo para determinar el carácter del suceso, aunque ya se activó el procedimiento previsto por la Dirección General de Trabajo ante la posibilidad de que se tratara de un accidente laboral, circunstancia que ahora centra la investigación judicial.

Las diligencias abiertas por el juzgado no implican, por el momento, la atribución de responsabilidades penales a ninguna persona concreta. Su finalidad es reconstruir cómo se produjo el accidente y comprobar si en la obra se habían adoptado todas las medidas de protección exigidas para trabajos en altura.

El informe de la Inspección de Trabajo deberá analizar, entre otros aspectos, las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos, la existencia de sistemas de protección frente a caídas, la evaluación de riesgos realizada para la obra y el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la empresa responsable.

Luto en Las Hurdes

La muerte del operario provocó una profunda conmoción en Pinofranqueado, donde era muy conocido. El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial, con las banderas a media asta, y trasladó públicamente sus condolencias a la familia. Numerosos vecinos destacaron entonces su carácter trabajador y su arraigo en el municipio hurdano.

Este accidente se ha producido además en un contexto de preocupación por la siniestralidad laboral en Extremadura, donde durante las últimas semanas se habían registrado otros accidentes mortales en el trabajo. Ahora será la investigación que dirige el Juzgado de Plasencia, junto con las conclusiones de la Inspección de Trabajo, la que determine si el fallecimiento fue consecuencia de un hecho fortuito o si existieron posibles incumplimientos de la normativa de seguridad laboral que pudieran derivar en responsabilidades.