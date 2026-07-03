Medio centenar de personas marchan por la Ribera del Marco: "Es lo único que le falta a Cáceres para brillar al máximo"

Medio centenar de personas han participado este viernes en la marcha reivindicativa por la Ribera del Marco, una movilización convocada por una decena de colectivos ecologistas, vecinales y patrimoniales para denunciar el deterioro de este espacio histórico de Cáceres y reclamar a las administraciones una actuación decidida para recuperarlo.

La marcha, celebrada bajo el lema "Queremos una ribera viva", ha partido a las 20.00 horas desde Fuente Concejo y ha concluido en el Centro Social La Muela, junto al Espacio para la Creación Joven. El recorrido, de menos de dos kilómetros y de dificultad baja, ha tenido un carácter informativo y reivindicativo, con el objetivo de mostrar sobre el terreno el estado actual del tramo alto de la Ribera del Marco.

Una "llamada de atención"

Pedro Moreno, de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, ha explicado que la convocatoria pretende ser "una llamada más de atención" sobre un entorno que, a su juicio, necesita recuperar la sensatez en su gestión. "Hay que renaturalizarla porque han sido muchos años de contaminación de agua y muchas las obras que han pasado", ha señalado durante la marcha.

Inicio de la marcha. / Carlos Gil

Moreno ha defendido que la recuperación de este entorno permitiría unir la ciudad monumental con su principal paisaje natural. "La parte antigua y esta zona deben ser las joyas de la corona", ha resumido. En su opinión, "si hay algo que le falta a Cáceres en este momento para ponerla en el planeta y que sea una ciudad que brille al máximo, es que la Ribera del Marco se recupere".

Los colectivos convocantes consideran que la ribera acumula "décadas de abandono institucional, pérdida de huertas tradicionales, deterioro del patrimonio hidráulico y etnográfico y una creciente presión urbanística". Entre las amenazas más recientes sitúan las demoliciones ejecutadas el pasado mes de febrero por la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06 y el impacto de actuaciones viarias en el entorno.

Tramo alto de la Ribera

Moreno ha concluído que el objetivo de la marcha era enseñar "cómo ha quedado el tramo alto de la Ribera después de San Francisco 06 y después de la Ronda". A su juicio, se trata de un espacio que debe recuperar su papel dentro de la ciudad y dejar de ser un lugar secundario pese a su importancia histórica y ambiental.

En la misma línea, Marcelino Cardalliaguet, de SEO/BirdLife, ha defendido que estos paseos buscan que los colectivos, las asociaciones vecinales y los ciudadanos conozcan de primera mano la situación de la Ribera del Marco. "Probablemente es una de las zonas verdes más importantes de Cáceres, pero también la más olvidada", ha afirmado.

A la espera del inicio de la marcha. / Carlos Gil

Cardalliaguet ha recordado que Cáceres no cuenta con un gran río y que la Ribera representa uno de sus principales espacios naturales. "Aquí alrededor, ahora en pleno verano, esto es un frescor y un verdor que no es accesible, no está cuidado y los ciudadanos no lo pueden disfrutar", ha lamentado.

Proyecto estratégico

Los participantes han defendido que la recuperación del Marco debe convertirse en un proyecto estratégico para Cáceres. La propuesta de los colectivos pasa por desarrollar un corredor verde en el tramo alto, respetar los restos arqueológicos y etnográficos que aún se conservan, recuperar antiguas huertas, reforestar el bosque de ribera con especies autóctonas y favorecer el regreso de la avifauna ligada al cauce.

También reclaman que el entorno sea declarado Parque Periurbano de Conservación y Ocio, una figura que permitiría reforzar la protección de este paisaje y garantizar una gestión específica. Para los convocantes, esa declaración ayudaría a integrar plenamente la ribera en la vida cotidiana de la ciudad y a poner en valor un espacio ligado al origen de Cáceres.

La marcha ha servido así para reabrir el debate sobre el futuro de un enclave que los colectivos consideran fundacional para Cáceres y que, pese a su valor histórico, natural y patrimonial, continúa lejos del protagonismo que reclaman sus defensores. Su mensaje es claro: recuperar la Ribera del Marco no debe ser una actuación aislada, sino un objetivo de ciudad.