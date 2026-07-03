Muere en Cáceres Miguel Corchero, el alma de la cafetería de Renfe

Hay ausencias que dejan un silencio difícil de explicar. La de Antonio Miguel Corchero Bote, Miguel para todos los que tuvieron la suerte de conocerle, pertenece a esa clase de pérdidas que no solo afectan a una familia o a un grupo de amigos, sino también a una ciudad y a sus rutinas pequeñas. Su localidad natal le dio este jueves, 2 de julio, el último adiós tras su inesperado fallecimiento. Con él se marcha mucho más que un excelente profesional de la hostelería. Se va uno de esos hombres que hicieron de su trabajo una forma de estar en el mundo y de tratar a los demás.

Desde muy joven abrazó una profesión que nunca abandonó. Dio sus primeros pasos en el Hostal Canuto de Alcuéscar, donde empezó a forjar el carácter trabajador que le acompañaría durante toda su vida. Poco después llegó a Cáceres para trabajar en el restaurante Montebola, de la mano de Marcial, una persona a la que siempre recordaba con enorme cariño y de la que hablaba con admiración cuando evocaba aquellos años de aprendizaje.

Allí fue creciendo como profesional y como persona, antes de continuar su trayectoria en otros establecimientos hasta llegar al lugar donde escribiría la mayor parte de su historia: la Cafetería Renfe de Cáceres.

Antonio Miguel Corchero Bote, Miguel para quienes lo trataron, falleció de forma inesperada y deja una huella profunda en la Cafetería Renfe de Cáceres, donde durante décadas atendió a viajeros, ferroviarios y clientes con una cercanía difícil de olvidar

En la cafetería de la estación no fue solo camarero. Con el paso de los años se convirtió en gerente, en referente y, sobre todo, en una presencia familiar para miles de viajeros, ferroviarios, trabajadores y clientes habituales que esperaban encontrarlo cada día al cruzar la puerta.

Durante décadas hizo de aquel espacio un lugar especial. Allí el café parecía saber mejor porque iba acompañado de una atención cercana, de una conversación sincera o de ese silencio cómodo que solo saben ofrecer las personas buenas.

La estación era mucho más que su lugar de trabajo. Era su casa. Entre llegadas y despedidas, entre andenes, maletas y trenes, dedicó buena parte de su vida a cuidar de quienes hacían un alto en el camino. Pocas personas han pasado tantas horas entre aquellas paredes. Pocas han querido tanto un lugar de trabajo como él quiso aquella cafetería.

Compañeros que fueron familia

Miguel encontró tras la barra mucho más que clientes. Encontró amigos para toda la vida. Personas como Chelo o Víctor, entre tantos otros, con quienes compartió jornadas interminables, confidencias, alegrías y también momentos difíciles.

Porque la Cafetería Renfe no fue solo un negocio. Fue una familia que el tiempo tuvo el privilegio de regalarle. En ese espacio de paso, donde casi todo el mundo llega con prisa, Miguel supo construir permanencia. Hizo de la hostelería un oficio de cuidado, paciencia y memoria.

La pandemia cambió el rumbo de muchas vidas y también el suyo. El cierre de la Cafetería Renfe le obligó a emprender nuevos caminos profesionales, demostrando una vez más su entrega y su capacidad de adaptación. Sin embargo, el destino aún le tenía reservado un último regreso.

El regreso a su lugar

En 2024, con la remodelación de la Cafetería Renfe de Cáceres y su reapertura de la mano de Airfood, Miguel volvió al lugar donde había construido gran parte de su trayectoria. Como si la vida quisiera regalarle el privilegio de cerrar el círculo donde todo había cobrado sentido.

Regresó a la estación que le había visto crecer como profesional y como persona. Y allí, rodeado de trenes, compañeros y amigos, escribió el último capítulo de una vida entregada por completo a la hostelería.

Miguel nunca necesitó grandes discursos para ganarse el cariño de la gente. Le bastaba con ser él mismo. Humilde, trabajador, cercano y siempre dispuesto a atender a cualquiera con la misma dedicación. Era de esos hombres que hablaban poco, pero lo decían todo con una mirada, con un gesto o con la forma en que servían un simple café.

Un café servido con cariño

Hoy la Cafetería Renfe de Cáceres pierde a una de sus almas más reconocibles. Sus compañeros pierden a un referente. Sus amigos, a un hermano. Sus clientes, a alguien que formaba parte de su rutina. Y quienes tuvieron la fortuna de compartir la vida con él, a una persona irrepetible.

Dicen que nadie muere mientras siga siendo recordado. Miguel seguirá vivo cada vez que alguien entre en esa cafetería, escuche el sonido de un tren llegando al andén o recuerde aquel café servido con la sencillez y el cariño de quien entendía que la verdadera hostelería consiste, sobre todo, en cuidar de las personas.

En la memoria de Cáceres quedará ligado para siempre a la estación, a la barra y a ese modo discreto de hacer mejores los días de los demás. Algún día, en otra estación y en otro andén, quienes hoy lloran su ausencia volverán a encontrarse con él.