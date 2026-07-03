El nuevo concejal de Cáceres compatibilizará el trabajo con su puesto en la Junta de Extremadura

Jaime Alejandro Jabato García compatibilizará su nueva responsabilidad como concejal del Ayuntamiento de Cáceres con el puesto que ya venía desempeñando en la Junta de Extremadura. La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha confirmado a este diario que el nuevo edil del equipo de Gobierno local continuará como coordinador de Infraestructuras Deportivas.

Jabato, concejal de Cáceres / Carlos Gil

"En lo que compete a esta consejería va a seguir como coordinador. Son puestos perfectamente compatibles", señalan fuentes de la administración autonómica. También lo confirman desde el consistorio. La misma respuesta precisa además que el cargo de coordinador de Infraestructuras Deportivas está ubicado físicamente en Cáceres, en el Centro de Tecnificación, por lo que Jabato mantendrá ambas funciones.

Entra al consistorio por Solís

La aclaración llega después de su incorporación al Ayuntamiento de Cáceres como concejal del grupo municipal del PP, tras la renuncia de Encarna Solís, que dejó el consistorio al ser nombrada gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Carlos Gil

Jabato tomó posesión de su acta en el pleno ordinario de junio y, apenas un día después, el alcalde, Rafael Mateos, cerró la reorganización interna del Gobierno local. En ese nuevo reparto de competencias, el recién incorporado edil asumió las áreas de Juventud y Pedanías, esta última de nueva creación.

Incógnita

La continuidad de Jabato en su puesto dentro de la Junta despeja una de las incógnitas abiertas tras su llegada al ayuntamiento. El nuevo concejal no tendrá dedicación exclusiva municipal y mantendrá su cargo como coordinador de Infraestructuras Deportivas, al considerar la administración autonómica que ambas responsabilidades son compatibles.