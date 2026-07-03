La Ribera del Marco pide auxilio con una marcha en Cáceres para denunciar décadas de deterioro y nuevas amenazas

La Ribera del Marco, el pequeño cauce de agua que dio origen a la ciudad de Cáceres hace más de dos mil años, vuelve a agitar (una vez más) el debate ciudadano. Una decena de colectivos ecologistas, vecinales y patrimoniales han convocado para este viernes una marcha reivindicativa con un objetivo claro: alertar del progresivo deterioro que sufre este enclave y exigir a las administraciones un cambio de rumbo que permita recuperar uno de los paisajes más emblemáticos del municipio.

Cartel de la marcha reivindicativa. / EP

Un ribera viva

Bajo el lema 'Queremos una ribera viva', la movilización partirá a las 20.00 horas desde Fuente Concejo, uno de los puntos emblemáticos donde la ribera discurre junto al casco histórico, y concluirá en el Centro Social (CSOA) La Muela, junto al Espacio para la Creación Joven (ECJ). Se trata de un recorrido de menos de 2 kilómetros, de dificultad baja y abierto a toda la ciudadanía, concebido más como una acción informativa que como una protesta convencional.

Los convocantes sostienen que la Ribera del Marco ha sufrido "durante décadas un proceso continuado de abandono institucional" que ha provocado la pérdida de buena parte de sus tradicionales huertas, la degradación de su patrimonio hidráulico y etnográfico y el deterioro de unos ecosistemas que durante siglos abastecieron de agua y alimentos a la ciudad. Consideran que ese proceso se ha agravado en los últimos meses por nuevas actuaciones urbanísticas que, a su juicio, incrementan la presión sobre el entorno.

Las asociaciones denuncian el impacto de la Ronda Sureste, las demoliciones recientes y la falta de actuaciones para restaurar este enclave histórico, ambiental y agrícola

Amenazas

Entre esas amenazas sitúan el desarrollo de la Ronda Sureste y las demoliciones ejecutadas el pasado mes de febrero por la Agrupación de Interés Urbanístico San Francisco 06, que afectaron a varios elementos del patrimonio rural de la ribera. Según denuncian las asociaciones, los escombros permanecen todavía en la zona, una situación que consideran una "muestra más del abandono que sufre este espacio histórico".

La importancia de la Ribera del Marco trasciende su valor ambiental. Sus aguas favorecieron el asentamiento de los primeros pobladores prehistóricos y fueron determinantes para el nacimiento de la ciudad. Durante siglos alimentó un entramado de huertas, molinos harineros, almazaras y talleres artesanales que hicieron de este pequeño cauce uno de los motores económicos de Cáceres. Hoy, buena parte de ese patrimonio permanece "oculto, degradado o ha desaparecido", asegura Pedro Moreno, portavoz del colectivo Amigos de la Ribera del Marco, principal promotor de la marcha reivindicativa.

Precisamente por ese doble valor, natural e histórico, las organizaciones convocantes consideran que la recuperación de la ribera debe convertirse en un proyecto estratégico para la ciudad. Su propuesta pasa por desarrollar el Corredor Verde del tramo alto de la Ribera del Marco, respetando los restos arqueológicos y etnográficos que aún se conservan e integrándolos en un espacio público destinado tanto a la conservación como al uso ciudadano.

El proyecto también plantea recuperar antiguas huertas para desarrollar iniciativas de agroecología urbana, reforestar el bosque de ribera con especies autóctonas, favorecer el regreso de la avifauna ligada al cauce y potenciar un modelo de ocio sostenible que combine naturaleza, educación ambiental y patrimonio histórico.

Como objetivo final, los colectivos proponen que todo el entorno sea declarado Parque Periurbano de Conservación y Ocio, una figura que permitiría reforzar su protección y garantizar una gestión específica de este espacio. Defienden que esta declaración ayudaría a conservar uno de los paisajes más singulares de Cáceres y a integrarlo plenamente en la vida cotidiana de la ciudad.

Los convocantes insisten en que la marcha pretende abrir un debate sobre el futuro de un lugar que consideran fundacional para Cáceres y que, pese a su relevancia histórica, continúa lejos del protagonismo que merece. "Queremos una ribera viva", resumen, convencidos de que todavía existe margen para recuperar un espacio donde conviven naturaleza, patrimonio, memoria y cultura, y evitar que el deterioro siga avanzando sobre uno de los rincones más valiosos y desconocidos del municipio.