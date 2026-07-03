Tres grandes conciertos llegarán a Cáceres: Sara Baras, Medina Azahara y Guardafuegos

Tres planes culturales para disfrutar de la ciudad.

Guardafuegos llega a El Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas acogerá este sábado 4 de julio, a las 20.00 horas, el concierto de Guardafuegos, una banda de rock nacida en El Vendrell (Tarragona) a principios de 2015 y que ha consolidado una identidad propia dentro del rock de raíces americana.

El quinteto ha construido su sonido a partir de influencias como Creedence Clearwater Revival, Neil Young, Tom Petty, The Jayhawks o Band of Horses, junto a referencias nacionales como Los Deltonos, 091 y Quique González. Tras publicar su primer EP en 2016 y varios trabajos posteriores, el grupo presentó en 2024 Un Billete con Ventana, considerado su álbum más maduro, producido por Pepo López. Con un directo marcado por la energía y la autenticidad, Guardafuegos ha llevado su propuesta musical por numerosos escenarios de Cataluña y otras comunidades cercanas.

Sara Baras llevará su espectáculo flamenco al Palacio de Congresos

La bailaora y coreógrafa Sara Baras actuará el próximo 16 de octubre, a las 21.00 horas, en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una cita que permitirá al público disfrutar de una de las grandes figuras del flamenco actual. Reconocida por su trayectoria nacional e internacional y por un estilo propio que combina tradición y contemporaneidad, la artista gaditana llegará a la capital cacereña con un espectáculo en el que el baile, la música y la puesta en escena volverán a ser los grandes protagonistas.

Medina Azahara actuará en Cáceres con su gira de despedida 'Todo Tiene Su Fin'

La mítica banda Medina Azahara actuará el próximo 31 de octubre, a las 21.00 horas, en el Palacio de Congresos de Cáceres, dentro de su gira de despedida Todo Tiene Su Fin, con la que el grupo pondrá fin a una trayectoria de más de cuatro décadas sobre los escenarios. El tour, que culminará con la retirada definitiva de la formación en 2026, será un recorrido por los grandes éxitos que han marcado la historia del grupo y un homenaje a los seguidores que los han acompañado desde sus inicios. Con este último viaje musical, Medina Azahara se despide dejando una huella imborrable en el rock andaluz y en la música española.