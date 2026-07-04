Enésimo accidente en la fuente de Casa Plata en Cáceres: una furgoneta, atrapada al acceder a una zona peatonal

La fuente de los 'chorros' del barrio cacereño de Casa Plata ha vuelto a ser escenario de un incidente con un vehículo. Una furgoneta monovolumen quedó atrapada en la tarde-noche del viernes al acceder a la zona peatonal donde se ubica este espacio, para hacer tareas de descarga, coincidiendo con la celebración de las fiestas del barrio.

Un coche de la Policía Nacional quedó atrapado en mayo de 2025. / EP

Encallada

Según han confirmado fuentes de la Policía Local a el Periódico Extremadura, la conductora accedió con el vehículo para realizar labores de descarga en un punto que, con motivo de los diferentes actos festivos en la zona, se utiliza como acceso. La furgoneta quedó encallada y permanecía este sábado por la mañana a la espera de que una grúa procediera a su retirada.

El incidente ha reavivado las críticas de vecinos de la barriada, que reclaman una mejor señalización del entorno para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares. "O se busca alguna alternativa para señalizar bien esa fuente o, en caso de que haya una urgencia, habrá algún problema", lamenta un residente, que asegura que ya se han registrado varios episodios de este tipo en la zona (hasta ocho).

No es la primera vez que este enclave protagoniza una imagen llamativa. El 27 de mayo de 2025, un vehículo de la Policía Nacional quedó encajado en el mismo lugar mientras realizaba una patrulla por el parque de Casa Plata. En aquella ocasión, el pavimento cedió bajo el peso del coche, lo que obligó a acordonar la zona hasta la retirada del vehículo. No hubo daños personales.

Socavón que provocó el accidente del coche de la Policía Nacional. / EP

Socavón

Aquel suceso dejó al descubierto un importante socavón que permaneció sin reparar durante meses y motivó numerosas quejas vecinales. El espacio afectado corresponde a la conocida fuente de los chorros, un área muy utilizada por las familias del barrio y especialmente por los menores durante el verano.

La fuente ya había sido objeto de una actuación municipal en 2023, pocos meses después de la llegada del actual equipo de Gobierno de Rafael Mateos, para reparar los desperfectos ocasionados por otro vehículo que había accedido al recinto y dañado tanto el pavimento como el sistema de funcionamiento de los chorros de agua.

En esta ocasión también se ha registrado el hundimiento del firme; el nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre un espacio que acumula antecedentes y sobre el que los vecinos reclaman medidas que eviten que vuelvan a repetirse este tipo de accidentes.