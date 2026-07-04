La falta de un acuerdo bilateral entre España y Portugal frena la autovía del norte de Cáceres

La prolongación de la autovía Ex-A1 hasta la frontera portuguesa sigue sin calendario. La Junta de Extremadura mantiene que el principal bloqueo no está ya en la consideración estratégica de la infraestructura, ni en la voluntad política del Ejecutivo regional, sino en la ausencia de un acuerdo bilateral entre España y Portugal que permita coordinar las actuaciones a ambos lados de la raya.

Así lo ha defendido en exclusiva para El Periódico Extremadura el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, después de comparecer este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición propia, para informar sobre el estado de una obra que el Gobierno autonómico considera clave para el corredor internacional Madrid-Lisboa. Ramírez asegura que la Junta remitió el 27 de febrero de 2026 al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación un borrador de acuerdo bilateral entre España y Portugal para facilitar el desbloqueo de la conexión internacional, pese a que, según subraya, su elaboración no es competencia autonómica. Posteriormente, el Ejecutivo extremeño volvió a interesarse por el expediente el 10 de abril. La respuesta fue escasa: "Nos dijeron que el trámite avanzaba lentamente", sostiene Ramírez, que afirma que la Junta sigue esperando que el Gobierno de España fije una fecha para la firma del acuerdo con Portugal y concrete un calendario de actuaciones.

Estudios avanzados, pero sin cierre técnico

El consejero defiende que Extremadura ha realizado trabajo previo para no dejar parada la infraestructura. Según rememora, la Junta ha licitado y desarrollado el estudio de viabilidad, ha avanzado en el anteproyecto del tramo final, ha trabajado en el diseño del puente internacional sobre el río Erjas y ha estudiado fórmulas de financiación. Sin embargo, Ramírez advierte de que el estudio de viabilidad completo continúa pendiente de ese acuerdo bilateral. "Sin ese marco no puede cerrarse técnicamente el proyecto en su conjunto", señala.

Francisco Ramírez, en una imagen cedida por su gabinete de comunicación. / Junta de Extremadura

Ramírez insiste en que se trata de una cuestión de "racionalidad y eficacia de la inversión pública". Según sus cálculos, la prolongación hasta la raya tiene un coste estimado de unos 270 millones de euros. Sin la conexión adecuada con Portugal, afirma, esa inversión "perdería buena parte de su sentido estratégico", porque únicamente supondría acercar la autovía unos kilómetros más a la frontera y lograr un ahorro aproximado de siete minutos de viaje.

Por eso, el consejero defiende que las actuaciones deben ir acompasadas en ambos lados de la raya y que previamente debe existir un acuerdo entre España y Portugal que garantice la funcionalidad completa del corredor. En esa línea, Ramírez explica que el pasado lunes remitió una carta al ministro de Infraestructuras y Vivienda del país vecino para avanzar de manera coordinada en esta infraestructura.

Sin calendario de obras

La Junta tampoco maneja actualmente una fecha para el inicio de las obras. Ramírez reconoce que ese es precisamente uno de los principales problemas: no existe un calendario acordado entre España y Portugal.

El Ejecutivo autonómico ha reclamado formalmente la firma del acuerdo bilateral y una hoja de ruta pública que permita coordinar licitaciones, financiación y ejecución de las infraestructuras necesarias. Mientras el Gobierno de España no impulse ese acuerdo internacional, sostiene el consejero, resulta difícil establecer fechas ciertas para el inicio o la finalización de los trabajos.

Oportunidades

Ramírez sostiene que Extremadura "no puede seguir dejando escapar oportunidades" y enmarca la Ex-A1 como una palanca para atraer inversión, generar actividad económica y mejorar la conexión con Portugal. "No se trata únicamente de una obra, sino de una apuesta por el crecimiento, el empleo y la cohesión territorial", defiende.

Autovía Ex-A1 a su paso por Plasencia. / Toni Gudiel

El consejero también acusa al Gobierno central de no dar a este corredor la misma prioridad que a otros ejes internacionales. Según afirma, mientras en otros territorios se producen avances en estudios, tramitaciones e inversiones, la conexión de la EX-A1 con Portugal continúa sin el acuerdo bilateral necesario y sin calendario definido.

"No reclamamos un trato de favor, sino equilibrio, justicia territorial y un impulso acorde con la importancia estratégica de una conexión que une Madrid y Lisboa a través de Extremadura", señala Ramírez, que considera que los extremeños siguen pagando las consecuencias de la "desidia" del Gobierno de España. La Junta, por tanto, mantiene la presión sobre el Ejecutivo central. Reclama una respuesta inmediata, la firma del acuerdo con Portugal, una hoja de ruta concreta y garantías de financiación.