Admo abre su sede en la calle Colón de Cáceres: "Si a nosotros nos va bien, le irá bien a mucha gente que pueda salvar su vida gracias a la donación"

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (Admo) prepara la apertura de su sede propia en la calle Colón de Cáceres. El colectivo se fundó hace 30 años en Badajoz y al poco tiempo comenzó a actuar en la capital cacereña en la sede de Alcer en la Roche Sur Youn. También tenían despacho y sala de formación de voluntarios en el Hospital San Pedro de Alcántara e incluso en Malpartida de Cáceres. En la Casa de Cultura Rodríguez Moñino también tenían una sala cedida por el ayuntamiento.

La nueva sede de Admo (un local en alquiler en la acera de los impares que paga el colectivo) es una gran noticia para los enfermos de médula ósea porque, tal como explican en la asociación, "si a nosotros nos va bien, le irá bien a mucha gente que pueda salvar su vida gracias a la donación". Lo refleja muy bien el colectivo en su web en un artículo de la presidenta emérita Virtudes Carrasco: "No podría imaginar al cabo de los más de 25 años, que un paso adelante en la vida, cuando las circunstancias son hostiles, podría haber mejorado la de otros. Desde la adversidad de un diagnóstico a los 30 años o a cualquiera que lo den, se pone todo patas arriba, con la esperanza puesta en el futuro, con las fuerzas suficientes para no decaer, o si decaigo volvemos a subir una y mil veces, como el Ave Fénix".

Carrasco añade: "Y así, días y años se puede construir algo grande entre todos. Un grupo de personas de buena voluntad, con ilusión, con ganas de cambiar el mundo y en este caso mejorar la realidad de pacientes como nosotros y familias como las nuestras. Con muchos apoyos de mucha gente buena y de instituciones que han confiado hemos ido haciéndonos más grandes. Es emocionante ver crecer a los niños pacientes de entonces convertidos en jóvenes estupendos; y a sus familias reconstruidas. Ver tantas posibilidades y tanta ilusión. Ojalá y nunca nos corten las circunstancias las alas de la ilusión para poder seguir haciendo mil cosas buenas para los pacientes extremeños y sus familias. Nuestra familia".

Fotogalería | Admo estrenará sede en la calle Colón de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Pero la apertura de Admo (se producirá en las próximas semanas y ya tienen el cartel anunciador) es también una gran noticia para Colón y el barrio en su conjunto. Porque nos dijo adiós la tienda de las fotocopias, nos dijo adiós la Mercería López y en mayo del año pasado nos dijo adiós la Joyería Saymon, que durante tantos años nos ayudó a elegir los regalos de la comunión, los de la pedida de boda y a cambiarle las pilas al reloj. Ha dejado un vacío difícil de llenar este negocio que también funcionaba como taller de relojería y venta de bisutería. Trabajador, buena gente, su dueño, Aurelio, bajó la persiana por jubilación y la calle siguió su camino envuelta en la vereda de la melancolía. Ahora, Admo abrirá en ese local su sede para dar cuerda al reloj de la vida.

Las familias

Una vida que nos habla de un tiempo pretérito en la calle Colón, cuando a Eduardo Guardiola, que era un comandante de Infantería natural de Villafranca de los Barros que se casó con Rosario Martín, que también era de Villafranca, lo destinaron a varias ciudades de España, entre ellas Madrid, donde pasó la guerra y vivió años muy duros. Al acabar la contienda lo mandaron a Cáceres, al cuartel Infanta Isabel, y se instaló junto a su mujer y sus cuatro hijos: Eduardo, Carmen, Charo y Blanca, en un bajo del número 21 de la calle Colón, justo enfrente de Musical Barragán. Era aquella una casa grande, con un patio enorme y muchísimas macetas, muy cerca de donde ahora estará Admo.

Los Guardiola eran vecinos de don Luis Valet y Estela, que era modista; Joaquín Fernández y Magdalena Bello; Manolo Leal y Pili Muro, padres del traumatólogo Alejo Leal; los López Duarte; el pediatra don Felipe Altozano y María; los Martín Santos, hermanos del médico Martín Santos; los Macías, familia del peluquero Luis Macías... En Colón estaban el Bar Béjar cuya historia se remonta más de 50 años atrás, cuando los hermanos Béjar Batuecas lo fundaron; luego se tiró lo menos 20 cerrado y ahora es un estudio de tatuajes. Ese bar, junto a la Armería Martos y Musical Barragán (que aún sigue en su lugar) fue buque insignia de esta calle. Detrás del Béjar hay toda una historia de vida, la de Manolo Béjar, su hermano y su hermana, que dedicaron esfuerzo e incontables días de trabajo en este establecimiento, que fue mítico, como también lo fue la frutería de Alfonso y Aquilina, que su hijo Alfonso llevó luego el Supermercado Caballero, que ahora es un gimnasio.

El Béjar era un bar pequeño, de barrio, donde acudía mucha gente a tomar los vinos a mediodía y el café de la tarde. Allí se vendían helados Frigo, que los muchachos los cogían por la ventana, y fue de los primeros locales del barrio en tener máquinas de videojuegos. El padre de Manolo era Policía Nacional, y uno de sus sobrinos, Miguel Ángel, lleva un taller mecánico en La Mejostilla.

Ahora, Colón es un barrio lleno de estudiantes. Eso sí, castigado por las obras de saneamiento que por momentos del día lo hacen inhabitable. Cuando las obras terminen, será otra historia: el saneamiento dejará de ser un problema y el agua bien canalizada volverá a dar vida a una de las calles más castizas de Cáceres donde Admo ha puesto el ojo para seguir dando vida a otras vidas.