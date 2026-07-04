Los albañiles de Cáceres ante la jornada intensiva: "También tenemos derecho a conciliar"

El ruido de taladros, golpes, descargas de material y movimientos de maquinaria se ha convertido en motivo de malestar para algunos vecinos de Camino Llano, una de las zonas más transitadas de Cáceres. Las molestias, según trasladan residentes del entorno, se notan sobre todo a primera hora de la mañana, cuando el calor aún permite trabajar con más seguridad en la calle y en las obras.

La situación no es nueva en la ciudad, pero vuelve cada verano con más intensidad. En las semanas de altas temperaturas, muchas cuadrillas intentan concentrar los trabajos más duros al inicio del día. Para los profesionales de la construcción, empezar antes puede ser una forma de evitar las horas centrales, cuando el sol convierte andamios, fachadas, patios interiores y cubiertas en espacios especialmente exigentes. Para quienes viven al lado, sin embargo, ese adelanto se traduce en despertares forzosos, ventanas cerradas y una sensación de obra permanente.

La queja vecinal se mueve, por tanto, en una frontera complicada: la necesidad de mantener la actividad en marcha, la obligación de prevenir riesgos laborales por calor y el derecho al descanso de quienes residen en la zona. En Camino Llano, esa convivencia se está poniendo a prueba estos días.

La jornada de verano aún no habría empezado

Aún quedan algunos días para que la jornada de verano de la construcción llegue oficialmente a los albañiles de Cáceres. A día de hoy, 4 de julio, esta medida todavía no se habría puesto en marcha en la provincia. Si se toma como referencia lo establecido en el convenio publicado para el sector, la reducción de jornada se fija entre el 14 de julio y el 14 de agosto, ambos incluidos.

La medida contempla una reducción de una hora diaria durante ese periodo. Es decir, no supone necesariamente que todas las obras empiecen antes de manera automática desde los primeros días de julio, sino que establece un marco concreto para la llamada jornada estival. Hasta entonces, las modificaciones de horario pueden responder a decisiones de empresa, acuerdos internos o medidas preventivas ante episodios de calor.

Ahí está una de las claves del malestar vecinal. Algunos residentes interpretan que los trabajos se adelantan ya por la llegada del verano, mientras que en el sector se insiste en que la prioridad es evitar la exposición al calor en las horas más duras. La diferencia entre una jornada intensiva oficial y un ajuste preventivo de horario no siempre es fácil de percibir desde una vivienda situada junto a una obra.

"A las siete ya hay golpes"

Vecinos consultados por este periódico señalan que las molestias comienzan cuando la actividad arranca muy temprano. "A las siete ya hay golpes y es imposible seguir durmiendo", explica una residente de la zona, que asegura que el problema se agrava cuando coinciden varias tareas ruidosas en la misma mañana. Otros apuntan al tránsito de camiones, al acopio de materiales y a los avisos entre trabajadores como parte del ruido que más se percibe desde las viviendas.

Las quejas no se dirigen únicamente contra los albañiles. Varios vecinos admiten que trabajar en la calle en julio en Cáceres es "durísimo", pero reclaman que las empresas organicen los trabajos más ruidosos en horarios menos lesivos para el descanso. "Entendemos que hace calor, pero también vivimos aquí", resume otro residente. Ese matiz es importante. La protesta no cuestiona que se adopten medidas frente a las altas temperaturas, sino la forma en que esas medidas impactan en el entorno. En una calle con viviendas, comercios, portales y tráfico diario, cualquier obra tiene un efecto inmediato sobre la vida del barrio.

Los albañiles defienden empezar antes por el calor

Este periódico ha hablado también con varios albañiles de Cáceres para conocer cómo les afecta la llegada de la jornada de verano y qué beneficios supone en su día a día. La mayoría coincide en que adelantar la actividad a primera hora permite trabajar con más rendimiento y menos riesgo físico.

"Nosotros llevamos años trabajando con jornada intensiva durante todo el año, no solo en verano, y la experiencia ha sido muy positiva para todo el equipo. Al final, no se trata únicamente de terminar antes la jornada, sino de todo lo que ese tiempo extra te permite hacer después. Cada uno puede dedicar la tarde a estar con su familia, pasar tiempo con sus hijos, hacer deporte, descansar o simplemente desconectar un poco de la rutina diaria. Y eso, aunque a veces pueda parecer algo secundario, se nota muchísimo en el bienestar y en el día a día. Cuando una persona puede conciliar mejor su vida personal con la laboral, llega al día siguiente con otra actitud, con más energía y con más ganas de trabajar. Al final, un trabajador que está bien física y mentalmente rinde más y trabaja mejor. Nosotros lo vivimos así todos los días y creemos que cuidar del equipo no es un gasto ni un capricho, sino una inversión. Cuando la gente se siente valorada y tiene tiempo para su vida fuera del trabajo, también se implica más, hay mejor ambiente y el compromiso con la empresa aumenta", explica Rubén Guerra, albañil en Cáceres.

Rubén Guerra, albañil en Cáceres. / Cedida

Por otro lado, Juan Antonio Pastor, un albañil jubilado de Cáceres ha señalado que las jornadas laborales en el sector continúan siendo muy similares a las que vivió cuando comenzó a trabajar con tan solo 14 años. Recuerda aquellos días como jornadas igualmente marcadas por las altas temperaturas, comparables a las actuales. No obstante, considera que la principal diferencia no radica en el calor o las condiciones meteorológicas, sino en la forma de trabajar y en el perfil de los profesionales del sector, estableciendo una distinción entre los albañiles de antes y los de ahora.

"Considero que la jornada intensiva sí es una medida positiva, ya que permite reducir las horas de exposición al sol y eso siempre beneficia al cuerpo. Además, cuando el trabajo se realiza de una sola tirada resulta más cómodo y puede ser incluso más productivo. No creo que sea una medida estrictamente necesaria, porque siempre se ha trabajado de distintas formas, pero sí es cierto que permite disponer de más tiempo libre y eso también es una ventaja. También creo que hay que animar a los jóvenes a acercarse al sector. El oficio de la construcción es apasionante y siempre existe margen para mejorar y aprender. Hoy en día, con las herramientas, la maquinaria y los materiales disponibles, junto con dedicación y pasión por el trabajo bien hecho, se pueden conseguir resultados excelentes. Personalmente, volvería a elegir esta profesión sin ninguna duda", destaca Pastor.

Juan Antonio Pastor Cano, albañil jubilado de Cáceres. / Cedida

Un conflicto de verano en la ciudad

El caso de Camino Llano refleja un conflicto urbano cada vez más visible en Cáceres durante los meses de calor. Las obras necesitan adaptarse a temperaturas extremas, pero esa adaptación puede trasladar parte de la incomodidad a los vecinos. El problema se acentúa en calles estrechas, zonas residenciales o edificios donde el ruido entra directamente por patios, dormitorios y salones.

La solución no siempre pasa por prohibir, sino por ordenar. Los vecinos piden información previa, cumplimiento estricto de los horarios permitidos, control de las tareas más ruidosas y sensibilidad en los momentos de descanso. En el sector, por su parte, se reclama comprensión hacia un trabajo físicamente exigente y expuesto al sol. En medio quedan los ayuntamientos, las ordenanzas de ruido, la inspección laboral cuando proceda y la responsabilidad de las empresas. La clave está en compatibilizar la prevención de riesgos con la convivencia diaria. Porque el verano en Cáceres no solo se mide en grados: también en cómo se soporta el ruido cuando la ciudad todavía intenta dormir.

Pendientes del 14 de julio

Si se toma como referencia el calendario laboral de la construcción y obras públicas de la provincia de Cáceres para 2026, la reducción de una hora diaria se aplicaría entre el 14 de julio y el 14 de agosto. Hasta que llegue esa fecha, conviene distinguir entre el inicio oficial de la jornada de verano y los cambios de horario que algunas empresas puedan adoptar por razones organizativas o preventivas.

Esa distinción será relevante en los próximos días en zonas como Camino Llano. Para los trabajadores, porque la reducción de jornada representa una protección en las semanas más duras del verano. Para los vecinos, porque el adelanto de la actividad puede convertirse en una molestia diaria si no se gestiona con cuidado.

La obra seguirá, el calor también y la convivencia dependerá de cómo se ordenen los horarios. En Cáceres, el debate ya no es solo cuándo empieza la jornada intensiva de los albañiles, sino cómo se protege al trabajador sin convertir cada mañana en una prueba de resistencia para quienes viven junto al tajo.