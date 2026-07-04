Cáceres 2031 lleva su candidatura a Malta para abrir alianzas europeas

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 participará del 4 al 7 de julio en el Forum Gozo 2026-The Time We Spend Together, un encuentro internacional que reunirá en la isla maltesa de Gozo a representantes de instituciones culturales, festivales, administraciones públicas y proyectos europeos.

La cita abordará el papel de la cultura en el bienestar, la participación ciudadana y el futuro de Europa, tres ejes que encajan con la estrategia de Cáceres 2031, que busca proyectar la ciudad y el conjunto de Extremadura más allá del proceso formal de selección.

La presencia cacereña en este foro supone una nueva oportunidad para consolidar contactos internacionales en un momento clave para la candidatura, que compite por convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, participará como ponente invitada en una mesa internacional en la que compartirá la experiencia del proyecto cacereño junto a representantes de la European Festivals Association, la Victoria 2031 Foundation, Arts Council Malta, Festival Malta y responsables institucionales del Gobierno maltés.

La intervención permitirá presentar ante agentes culturales europeos el modelo de candidatura que impulsa Cáceres, basado en la cooperación, la participación y la conexión entre territorios. La ciudad llega a Gozo con la intención de explicar su trabajo y, al mismo tiempo, abrir nuevas vías de colaboración con redes culturales del continente.

Reuniones con Victoria 2031

Durante la misión también están previstas reuniones de trabajo con el equipo de Victoria 2031, la candidatura de la isla de Gozo a Capital Europea de la Cultura para el mismo año que Cáceres.

El objetivo de esos encuentros es identificar posibles líneas de programación conjunta y estudiar futuras colaboraciones entre ambas ciudades. La conexión tiene especial interés porque en 2031 corresponde a España y Malta acoger la Capital Europea de la Cultura, lo que sitúa a Cáceres y Victoria en procesos paralelos y con posibilidades de cooperación.

No se trata solo de una presencia institucional. La candidatura cacereña pretende aprovechar el foro para tejer relaciones que puedan traducirse en proyectos culturales compartidos, intercambios profesionales y alianzas estables dentro de su programación internacional.

Transcultura y redes europeas

El viaje permitirá además presentar internacionalmente el proyecto Transcultura, uno de los conceptos centrales de Cáceres 2031, y avanzar en contactos con la red EFFE Seal, vinculada a la European Festivals Association.

Ese trabajo encaja con la estrategia de la candidatura de conectar a Cáceres y Extremadura con festivales, ciudades y organizaciones europeas. Para la capital cacereña, la internacionalización no queda reservada al año 2031, sino que se está construyendo ya desde la fase de candidatura.

El consorcio también mantendrá encuentros con representantes de instituciones y organizaciones culturales europeas para favorecer nuevas alianzas dentro de la programación internacional de Cáceres 2031.

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 da un nuevo paso internacional con su participación en el Forum Gozo 2026, un encuentro en Malta donde la ciudad quiere reforzar su dimensión europea y explorar proyectos conjuntos con otros territorios culturales

Cultura, bienestar y futuro europeo

El Forum Gozo 2026 está organizado por la Victoria 2031 Foundation, la European Festivals Association y A Soul for Europe. Durante tres jornadas ofrecerá un espacio de intercambio entre artistas, gestores culturales, responsables políticos y entidades sociales.

El encuentro nace con la voluntad de impulsar la cooperación entre agentes culturales y favorecer nuevas formas de colaboración desde una perspectiva europea. En ese contexto, Cáceres busca reforzar su posición como candidatura conectada con los grandes debates culturales del continente.

Con esta participación, Cáceres 2031 continúa ampliando su presencia en espacios internacionales de referencia para las Capitales Europeas de la Cultura y afianza una estrategia basada en la cooperación con otras ciudades, festivales y redes europeas desde la propia fase de candidatura.