Cáceres abre ayudas para pagar guardería, campamentos y cuidados de menores

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases para la concesión de subvenciones destinadas a favorecer la conciliación familiar, personal y laboral en el municipio de Cáceres. La convocatoria busca aliviar el gasto de las familias que necesitan contratar servicios de cuidado para poder trabajar, formarse o incorporarse a un empleo.

El presupuesto total asciende a 48.500 euros y las ayudas se otorgarán por riguroso orden de llegada. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de noviembre, salvo que el crédito presupuestario se agote antes.

La medida está dirigida a personas trabajadoras de sectores vulnerables de la ciudad, así como a quienes tengan posibilidad de incorporarse al mercado laboral mediante un contrato de trabajo y necesiten cubrir gastos de atención a menores.

Qué gastos se pueden cubrir

Las subvenciones podrán destinarse a la contratación de personas o servicios para el cuidado y atención de menores durante la actividad laboral o la formación para el empleo de padres, madres, tutores legales o personas responsables.

Esa contratación deberá contar con contrato laboral o de servicios legalmente establecido. Las bases precisan además que no se podrá contratar a familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad sin autorización previa del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.

También se podrán subvencionar servicios de guardería, ludoteca, campamento, escuela infantil o similares, siempre que estén debidamente autorizados por la administración competente.

Las ayudas municipales de conciliación en Cáceres cuentan este año con 48.500 euros y se concederán por orden de llegada. El plazo estará abierto hasta el 30 de noviembre, o hasta agotar el crédito, para cubrir cuidados de menores

Las ayudas cubren gastos vinculados a menores de 0 a 14 años. Ese límite se amplía hasta los 17 años cuando el menor tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

Los gastos deberán haberse realizado entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2026. Toda la unidad familiar deberá estar empadronada y residir en Cáceres.

Además, todos los miembros de la unidad familiar que estén en edad de trabajar deberán encontrarse en alguna de las situaciones previstas en la convocatoria: estar dados de alta como trabajadores por cuenta ajena, estar inscritos en el RETA como autónomos, necesitar contratar servicios de cuidado para acceder a un contrato laboral o participar en un programa de formación para el empleo desarrollado o financiado total o parcialmente por el SEPE, el SEXPE u otra administración pública.

Requisitos y presentación de solicitudes

Para acceder a estas ayudas será obligatorio estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Cáceres. La convocatoria establece también que no se podrá haber recibido otra ayuda para la misma finalidad.

Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial en la oficina del Registro General, de manera telemática a través de la sede electrónica municipal o mediante la red ORVE, el registro virtual que permite presentar documentación dirigida a administraciones públicas.

La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha señalado que "el aumento presupuestario demuestra el compromiso firme de este equipo de Gobierno con las familias cacereñas. Ampliamos y mejoramos la cobertura de estas ayudas, con especial sensibilidad hacia las familias numerosas y aquellos menores con alguna discapacidad".

Ceballos ha subrayado que el objetivo es facilitar que ninguna persona tenga que renunciar a una oportunidad laboral o formativa por no poder asumir esos gastos de cuidados. "Estas ayudas están pensadas precisamente para aliviar esa carga económica y favorecer la igualdad de oportunidades", ha afirmado.