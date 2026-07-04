Cáceres estrecha el cerco a los patinetes tras el atropello que dejó a un peatón con la tibia rota: "Que no los conduzcan menores de 15 años"

El uso de los patinetes eléctricos vuelve al debate municipal en Cáceres. El Grupo Municipal de Vox solicita que se refuercen los controles sobre los vehículos de movilidad personal (VMP) tras los últimos accidentes registrados en la ciudad. La formación considera que la vigilancia debe intensificarse especialmente en aquellas zonas donde se repiten las infracciones.

Según Vox, "raro es el día que no se ve" circular a algún usuario de patinete sin casco, por vías peatonales o a una velocidad excesiva. Por ello, el grupo plantea una mayor presencia de la Policía Local a pie en los puntos más conflictivos y reclama que se haga cumplir la normativa vigente.

"No decimos que no se estén haciendo controles, incluso creemos que se están requisando algunos patinetes, pero deben cumplir la normativa", sostiene el portavoz, Eduardo Gutiérrez, que defiende la necesidad de adoptar medidas "más drásticas" para evitar "desgracias mayores".

El fuerte atropello

La petición llega después del fuerte atropello ocurrido hace apenas dos semanas en la avenida Hernán Cortés, a la altura del cruce con José Luis Cotallo, donde un patinete arrolló a dos peatones que cruzaban por un paso de peatones. El siniestro se produjo sobre las 22.50 horas y obligó al traslado de los dos afectados al hospital. Uno de ellos sufrió una fractura de tibia y el otro dolor en un brazo tras el impacto. El conductor del patinete huyó del lugar y la Policía Local abrió un atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

El caso volvió a poner el foco sobre la convivencia entre peatones y vehículos de movilidad personal en la ciudad. Vox no ha sido el único grupo en reclamar más control sobre estos vehículos, ya que el PSOE también ha pedido en los últimos días una mayor vigilancia sobre el uso de los patinetes eléctricos en Cáceres.

Nuevo reglamento

El debate municipal coincide además con la próxima entrada en vigor de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno. La nueva norma fija en 15 años la edad mínima para conducir un VMP, establece la obligación de utilizar casco de protección y exige chaleco reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad. También contempla sanciones de 200 euros por incumplir estas obligaciones.

La Dirección General de Tráfico recuerda que los patinetes eléctricos no son juguetes, sino vehículos de movilidad personal, y que sus usuarios deben respetar las normas de circulación. No pueden circular por aceras ni por zonas peatonales, deben respetar los pasos de peatones, los semáforos y la señalización, y sus conductores están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol y a la prohibición de circular con presencia de drogas en el organismo.

En Cáceres, el Ayuntamiento ya activó a finales del pasado año una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia ante el aumento de incidencias relacionadas con estos vehículos. La reclamación de Vox busca ahora que ese control se refuerce sobre el terreno, especialmente en las zonas donde el uso indebido de los patinetes se ha convertido en una imagen habitual.