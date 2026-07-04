Cáceres llena su verano de música, cultura y actividades para todos los públicos

Propuestas diversas para disfrutar de la ciudad, este fin de semana.

Dos escenarios, un mismo objetivo: llenar Cáceres de música

Cáceres se prepara para vivir una intensa semana musical con dos grandes eventos que reforzarán su papel dentro del circuito nacional de conciertos gratuitos. Este 5 de julio acogerá el cierre de la Gira de Verano 2026 de Cadena Dial, que contará con artistas destacados como Álvaro de Luna y Cepeda entre sus principales atractivos. Además, el 9 de julio llegará una nueva parada de Los40 Summer Live, encabezada por Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023. Esta doble cita consolida al corazón histórico de Cáceres como uno de los escenarios más destacados del verano musical en España y un referente dentro de las giras radiofónicas nacionales.

Una nueva edición de 'Helga Campamento de Arte'

El Museo Helga de Alvear volverá a convertirse este verano en un espacio para la creatividad y la experimentación artística con una nueva edición de Helga Campamento de Arte, una propuesta dirigida a niñas y niños de entre 6 y 12 años que busca acercar el arte contemporáneo a los más pequeños de una forma lúdica y participativa.

La iniciativa se desarrollará del 6 de julio al 28 de agosto de 2026 y ofrecerá un programa de actividades pensado para estimular la curiosidad, la imaginación y la capacidad de expresión de los participantes. A lo largo de una semana, los asistentes podrán disfrutar de talleres creativos, música, yoga, juegos y diversas experiencias artísticas diseñadas para aprender y crear en un entorno cultural singular. Cada jornada estará centrada en una temática diferente, convirtiendo el museo en un espacio dinámico donde el juego y la exploración serán las principales herramientas para descubrir el arte contemporáneo.

Niños y niñas en los campamentos realizados por el Museo Helga de Alvear. / El Periódico

La actividad se celebrará de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en las instalaciones del Museo Helga de Alvear de Cáceres. Las inscripciones para participar en esta nueva edición ya permanecen abiertas. Con esta propuesta, el museo refuerza su apuesta por acercar la cultura y la creación artística a los más jóvenes durante el periodo estival, ofreciendo una alternativa educativa y de ocio para las familias.

'Los Vivancos' actuarán en Cáceres el próximo 12 de septiembre

El espectáculo Los Vivancos Live llegará a Cáceres el próximo 12 de septiembre con una actuación programada en el Palacio de Congresos a las 21.00 horas. La cita traerá a la ciudad la propuesta escénica de la reconocida formación, caracterizada por combinar danza, música y una cuidada puesta en escena. El evento se suma a la programación cultural y de espectáculos prevista para los próximos meses en la capital cacereña.