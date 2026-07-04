Cotrina acusa a Guardiola de abandonar los pueblos y gobernar para "los que más tienen"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, cargó este sábado contra el Gobierno de la popular María Guardiola al acusar a la presidenta de la Junta de "abandonar los pueblos" y desarrollar una política dirigida a beneficiar "a los que más tienen".

Durante la clausura del XIV Congreso Provincial del PSOE de Cáceres, el dirigente socialista aseguró que el Ejecutivo autonómico está perjudicando especialmente al medio rural y defendió que el objetivo del partido pasa por recuperar la Junta en las elecciones de 2027.

El "principal problema de los pueblos"

Sánchez Cotrina llegó a afirmar que "María Guardiola es el principal problema que tienen hoy los pueblos de Extremadura", al considerar que las decisiones adoptadas por el Gobierno autonómico de PP-Vox están deteriorando los servicios públicos y reduciendo las oportunidades en los municipios. "Ahora dicen que defienden a los pueblos y a las diputaciones, pero los hechos demuestran exactamente lo contrario", sostuvo.

Para justificar esa afirmación, enumeró varias medidas impulsadas por la Junta que, a su juicio, evidencian ese abandono. Citó el recorte de 12 millones de euros en los programas de empleo para las entidades locales recogido en el proyecto de presupuestos de 2026, la supresión del 70% de las plazas de Formación Profesional (FP) eliminadas en el medio rural, la retirada de la gratuidad de la vacuna de la lengua azul para los ganaderos, los problemas registrados con el transporte escolar al inicio del curso, la falta de apoyo a los productores del Valle del Jerte tras los temporales y el menor respaldo económico a las residencias municipales frente a las privadas.

El líder socialista contrapuso ese modelo al que, según dijo, representa el PSOE, basado en la defensa de la sanidad pública, la educación, el empleo y los servicios públicos. "Hemos recuperado la iniciativa política hablando de las cosas del comer", afirmó Cotrina, al defender que el partido ha iniciado un proceso de renovación para volver a conectar con la ciudadanía poniendo el foco en los problemas cotidianos de los extremeños.

En materia fiscal, Sánchez Cotrina cargó contra las rebajas de impuestos impulsadas por el Ejecutivo regional al considerar que benefician principalmente a las rentas más altas. "Nosotros no podemos perdonar impuestos a los que más tienen", aseguró, defendiendo una política tributaria que permita sostener y reforzar los servicios públicos.

Críticas a Elena Manzano

El secretario general del PSOE aprovechó también para entrar en la renovación orgánica que vive el PP cacereño (cuyo congreso provincial tendrá lugar el 18 de julio). Sobre la futura presidenta provincial de los populares Elena Manzano (candidatura única) afirmó que su elección supondrá "más de lo mismo", al considerar que encarna las políticas impulsadas por Guardiola.

Sánchez Cotrina vinculó a la consejera de Hacienda y Administración Pública y portavoz regional con las rebajas fiscales del Ejecutivo autonómico y defendió que el PSOE no puede "perdonar impuestos a los que más tienen" mientras apuesta por reforzar la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos.

Y lamentó que una persona que fue profesora de la Universidad de Extremadura (UEx) forme parte de un Gobierno que "está debilitando la educación pública y la universidad" mientras impulsa políticas fiscales que benefician "a los que más tienen".

Almaraz

En materia energética, defendió la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) mientras no existan alternativas industriales y laborales que garanticen el empleo y la actividad económica de la zona, apostando por combinar la transición energética con nuevas inversiones capaces de generar riqueza en Extremadura.

Y reprochó a Guardiola el “cambio de posición” del Gobierno extremeño sobre la CNA, ya que el PSOE “siempre ha defendido su continuidad” mientras no existan alternativas industriales y laborales para la comarca. Y ha acusado a Guardiola de haber pasado de sostener que "no se podía hacer nada" para evitar el cierre a “atribuirse ahora los avances logrados”. Y ha insistido en que el mantenimiento de la planta debe ir acompañado de una estrategia para atraer nuevas industrias y garantizar el futuro económico del territorio.

Asimismo, recordó que el PSOE ofreció facilitar la aprobación de los presupuestos autonómicos si el Ejecutivo rompía con Vox, además de plantear siete grandes acuerdos de región en materias como sanidad, educación, vivienda, financiación municipal, infraestructuras, crecimiento económico, diálogo social y cooperación institucional.

"Le dimos a elegir entre Extremadura o Vox y ha preferido decir no a esos acuerdos", afirmó Sánchez Cotrina, quien acusó a Guardiola de anteponer sus intereses políticos al interés general de la comunidad.