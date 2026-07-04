García Nicolás abre una nueva etapa en el PSOE de Cáceres: "Me voy a dejar el alma para ganar en 2027"

El PSOE de la provincia de Cáceres ya tiene nuevo líder. Fernando García Nicolás, alcalde de Ahigal y vicepresidente segundo de la Diputación de Cáceres, ha iniciado este sábado una nueva etapa al frente de la organización tras ser elegido secretario general con el 96,8% del respaldo de los delegados en el XIV Congreso Provincial del PSOE, una cita que ha escenificado el relevo en el partido tras la salida de Miguel Ángel Morales y Álvaro Sánchez Cotrina y su preparación para el ciclo electoral de 2027.

El relevo llega acompañado de una profunda renovación orgánica. García Nicolás estará al frente de una Comisión Ejecutiva Provincial formada por 31 miembros, con un 60% de caras nuevas. Una dirección que, según defendió durante su intervención en la clausura del congreso, pretende ser "el reflejo" del PSOE cacereño y de la propia sociedad.

El horizonte de 2027

El nuevo secretario general aseguró que la organización ha elegido "una historia" y un proyecto colectivo. "Hoy no elegimos solamente una ejecutiva. Si creyéramos eso, estaríamos equivocados", afirmó antes de lanzar el compromiso que marcó el tono de su discurso: "Me voy a dejar el alma".

Su principal objetivo ya tiene fecha. García Nicolás dejó claro que la nueva dirección nace para ganar las elecciones de 2027, reforzar el peso del PSOE en todos los municipios y contribuir a recuperar la Junta de Extremadura. "Estamos aquí para liderar", aseguró ante los delegados.

El municipalismo, la gran bandera

Si hubo una idea repetida durante toda su intervención fue el municipalismo. García Nicolás reivindicó el trabajo de alcaldes, concejales, secretarios generales de agrupación y militantes como la verdadera fortaleza del partido.

"Si perdemos el municipalismo, perdemos la fuerza del partido", afirmó, convencido de que el futuro del PSOE pasa por reforzar las agrupaciones locales y mantener una presencia constante en cada pueblo y ciudad de la provincia. "Hay que llevar el mensaje socialista a cada tienda, a cada farmacia, a cada consulta médica", resumió en el escenario del Complejo San Francisco.

El dirigente socialista también defendió una organización más horizontal, con protagonismo compartido y abierta a la crítica interna. "No me gusta el protagonismo personal; me gusta trabajar en equipo", señaló, comprometiéndose a escuchar las aportaciones de la militancia y a construir una dirección provincial "útil" para las agrupaciones.

"No sirven recetas antiguas para un tiempo nuevo"

Durante su intervención, García Nicolás sostuvo que el PSOE debe adaptar sus propuestas a los cambios sociales y responder a problemas diferentes a los de hace décadas.

"No podemos tener recetas antiguas para el tiempo nuevo que estamos viviendo", afirmó, apostando por políticas orientadas a atraer población joven, generar empleo, impulsar el desarrollo económico y aprovechar mejor los recursos de una provincia que calificó de "muy diversa", con necesidades diferentes en cada comarca.

También puso en valor el talento existente dentro del partido y aseguró que la nueva Ejecutiva representa esa evolución de la sociedad extremeña gracias a las políticas impulsadas históricamente por el PSOE en ámbitos como la educación y la igualdad de oportunidades.

Irene Pozas en la clausura del Congreso Provincial del PSOE. / Carlos Gil