Muere Enrique Baltar, el periodista que contó la historia contemporánea de Cáceres

Cáceres despide este sábado a Enrique Baltar Ruiz, histórico periodista de El Periódico Extremadura y referente de la información local, fallecido a los 93 años, según han informado fuentes familiares. Su trayectoria, iniciada en 1959 en la redacción de este diario decano de la región, deja una huella profunda en varias generaciones de periodistas y en la memoria contemporánea de la ciudad. Su muerte cierra una biografía inseparable de Cáceres, de sus calles, de sus instituciones y de un modo de ejercer el oficio que hoy pertenece casi a otro tiempo: el del periodista de calle, de mesa y de cierre, formado entre galeradas, linotipias, teletipos y humo de tabaco. Baltar no solo narró una época; ayudó a fijarla en la memoria de toda una ciudad.

Enrique Baltar Ruiz nació circunstancialmente en Badajoz el 8 de marzo de 1933, aunque su vida quedó muy pronto ligada a Cáceres, la ciudad en la que echó raíces su familia y en la que acabaría construyendo una de las trayectorias periodísticas más reconocibles del siglo pasado en Extremadura. Hijo de José Baltar Corbacho, inspector de Correos natural de Torrequemada, y de María Ruiz, cordobesa, se crio en la capital cacereña junto a sus hermanos.

Estudió el Bachillerato en el Paideuterion y desde joven dejó ver un temperamento impetuoso. A los 17 años se marchó al entonces Protectorado Español en Marruecos, donde permaneció hasta la independencia del país en 1956. Aquella experiencia en África, que siempre evocó como una etapa decisiva, marcó el carácter de un hombre al que la vida le enseñó pronto el peso de la historia y de las despedidas.

De regreso a Cáceres conoció a Fermina Moreno, conocida por todos como Mina ( y de inolvidable recuerdo por su bondad, alegría y belleza innata), con la que formó una familia y compartió una vida larga, íntimamente enlazada a la ciudad. Tuvieron tres hijos (Inmaculada, Mariángeles y Enrique, este último también desarrrolló su carrera profesional como diseñador y maquetador en El Periódico Extremadura). y levantaron un hogar atravesado por los afectos y un amor incondicional hacia Nina que él siguió nombrando en voz alta incluso después de la pérdida.

El periodista de la calle

Baltar entró en el entonces Extremadura en los últimos días de 1959, sustituyendo a su hermano José María y empezando por la corrección de galeradas. El 1 de enero de 1960 fue dado de alta en la Seguridad Social. Aquel dato administrativo fue, en realidad, el inicio de una carrera que acabaría convirtiéndolo en uno de los nombres clave del periodismo local extremeño.

Primero fue corrector. Después pasó a redactor de calle y de mesa. Cubrió instituciones, actos públicos, inauguraciones y la vida cotidiana de una ciudad que se estaba transformando. Como tantos periodistas de su generación, hacía "todo lo que caía": Diputación, ayuntamiento, reportajes, entrevistas y crónicas de una actualidad que entonces se perseguía a pie, libreta en mano y oído fino. En los años en los que no existían la Inteligencia Artificial, ChatGPT, cómo iban a existir si tan siquiera existían los ordenadores, pero sí el periodismo bien hecho, el de garra, el de la exclusiva, el de la calle, lo que ahora llaman hiperlocalismo, términos nuevos para fenómenos ya inventados tiempo atrás y ejercidos en los grandes referentes y maestros de la profesión como nuestro querido y admirado Enrique Baltar.

Junto a su hijo Enrique Baltar Moreno, en el Palacio de la Generala de Cáceres, primera sede oficial de El Periódico Extremadura en el acto donde se colocó una placa homenaje por el centenario de este rotativo. / Carla Graw

Conoció desde dentro varias etapas del periódico, desde la sede del Palacio de la Generala (en la ciudad monumental, palacio medieval que albergó el primer Extremadura) hasta el traslado a La Madrila en 1973. También ascendió a redactor jefe. En ese recorrido compartió redacción y oficio con nombres esenciales del periodismo y la vida pública cacereña. Su memoria personal era, en sí misma, un archivo oral de la ciudad.

Baltar fue mucho más que un veterano redactor. Fue un testigo privilegiado de algunos de los episodios que marcaron el desarrollo contemporáneo de Cáceres. Contó inauguraciones, retrató cambios urbanos, siguió a dirigentes políticos y se movió con naturalidad por una ciudad que conocía al detalle.

Entre los muchos episodios que evocó durante sus últimos años figuraban la inauguración del Parador de Jarandilla por Manuel Fraga, la compra institucional de la finca Haza de la Concepción o la cobertura de la inauguración de la presa de Alcántara en 1969, una de aquellas noticias que dieron medida de su capacidad para situar el presente dentro de un relato más amplio. En esas crónicas, que pueden repasarse en la hemeroteca se compendia la historia de Cáceres.

Quienes trataron con él recuerdan precisamente eso: no escribía solo hechos, sino contexto. Sabía de dónde venía cada historia y por qué importaba. Esa cualidad lo convirtió en una referencia profesional y humana.

El humo, el papel y una vocación intacta

Enrique Baltar visitaba de vez en cuando la redacción de este periódico o te llamaba por teléfono para contarte algún detalle de Cáceres o para felicitarte por algún artículo publicado. Seguía a su periódico a diario, y lo hacía en papel, com los buenos guerreros. Por eso, seguramente, al Extremadura lo definía como "mi segundo gran amor". Llegaba con el ejemplar leído desde casa, café en mano y el tabaco siempre cerca. Su imagen, entre el cigarrillo y las páginas del diario, resumía un modo de entender el periodismo casi desaparecido, pero aún reverenciado por quienes aprendimos a su lado.

A menudo repetía que le gustaba que el periodismo "oliera a papel", qué belleza de frase y ojalá sigamos pudiéndola pronunciar aunque, desgraciadamente, cada vez los periódicos de papel se vendan menos en los quioscos y ahora seamos esclavos de las audiencias de la web. Baltar defendía la libertad de prensa como una conquista esencial y hablaba del oficio como una vocación desbordada. No lo hacía desde la nostalgia hueca, sino desde la experiencia de quien conoció la censura, los viejos talleres, la disciplina del cierre y la responsabilidad de contar lo que pasa para que una comunidad se entienda a sí misma. Contarle a la gente lo que pasa: no hay más clave para hacerte periodista.

El álbum familiar de los Baltar en Cáceres / Archivo de El Periódico Extremadura

La última entrevista oficial con este periódico la realizó en junio de 2024 cuando la Asociación de Periodistas de Cáceres reconoció su trayectoria al concederle el Primer Premio de Periodismo Fernando García Morales (otro sus compañeros, también ya fallecido y que creó escuela). En ella seguía dejando frases que lo retrataban entero: irónicas, vitalistas, atravesadas por la pérdida y por una lucidez intacta. Decía que se dedicaba a vivir, que caminaba, que hacía gimnasia, que miraba hacia Maltravieso y que seguía aferrado a la conversación, al recuerdo y al periódico.

Aquella distinción que le emocionó especialmente por venir de la profesión y por llevar el nombre de un compañero al que admiraba. No era un homenaje menor: suponía reconocer en vida a quien todos en el gremio considerábamos ya el decano de los periodistas cacereños.

El jurado destacó entonces que Baltar había sido un referente del periodismo del siglo XX en Extremadura y que había marcado el camino de la información local en la comunidad. No era una hipérbole. Su firma, su manera de mirar y su forma de estar en el oficio ayudaron a definir una escuela periodística hecha de cercanía, precisión, memoria y calle.

Ese premio confirmó algo que en Cáceres era sabido desde hacía tiempo: que su nombre formaba ya parte de la historia de la ciudad y también de la historia íntima de este periódico.

El vacío que deja

La muerte de Enrique Baltar deja un hueco difícil de llenar en el periodismo extremeño y, de forma muy concreta, en Cáceres, la ciudad que él contó durante décadas en sus crónicas y que hoy lo despide como a uno de los suyos. Con él se va una manera de ejercer el oficio y una voz que supo unir rigor, memoria y humanidad.

Queda su legado, el de las noticias escritas desde el amor profundo por nuestro oficio, el del periodista que entendió que cada crónica local podía contener una parte de la historia mayor de una tierra. Y queda también una imagen poderosa: la de Baltar entrando en la redacción, mirando a los más jóvenes y recordándoles, casi en un susurro, que el futuro del periodismo siempre depende de que alguien decida mantenerlo vivo. Echaremos de menos su llamada, su última llamada si hubiera leido este obituario dicéndonos: "Sois grandes, adelante".