Muere a los 62 años Juani Cortés, representante del alcalde de Cáceres en la Estación de Arroyo-Malpartida

Ha fallecido Juani Cortés Borrella, una mujer histórica del asociacionismo vecinal en la Estación de Arroyo-Malpartida y representante del alcalde en la pedanía desde que Rafa Mateos llegó al Gobierno de Cáceres. La mujer ha muerto víctima de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) tras varios años de lucha contra la enfermedad.

Tenía 62 años y falleció el pasado día 2 de julio. El sepelio ha tenido lugar este viernes en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara a las 16.30 horas, donde amigos y familiares se han reunido para dar el último adiós a una persona que en los últimos años se había convertido en referente de la lucha contra esta patología.

Representante de alcaldía

Rafa Mateos la nombró representante de alcaldía en julio de 2023 y, desde entonces, sus apariciones públicas se produjeron ligadas a la pedanía. Estuvo presente, por ejemplo, en la inauguración del monolito de la entrada de la estación y ha sido siempre firme defensora del movimiento asociativo.

Galería | Así fue la presentación de un monolito en Cáceres / Carlos Gil

Juani Cortés formó parte de la última campaña del 8M del Ayuntamiento de Cáceres con su participación en un vídeo en las escalinatas del Arco de la Estrella bajo el lema 'Para llegar lejos, caminemos en igualdad', en el que se reunieron a ocho mujeres de distintas edades para darse la mano y visibilizar la unión de las mujeres.

Su última aparición pública fue en el reciente partido de leyendas por la ELA celebrado en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres, donde se reunieron cerca de medio centenar de exfutbolistas de primer nivel nacional como Joan Capdevila, Rubén de la Red, José Callejón o el local Manolo Sánchez Delgado.

Despedida

La directora gerente del Servicio Extremeño de Salud, Encarna Solís, con quien compartía amistad desde que ambas trabajaban juntas como enfermeras, ha lanzado un mensaje de despedida hacia Juani: "Qué privilegio fue compartir parte de mi vida contigo en quirófano, en el ayuntamiento y en cada momento que nos hemos necesitado. Gracias por cada lección, por cada sonrisa y por tu inmerso ejemplo de amor a la vida".

El Ayuntamiento de Cáceres también quiso lanzar un mensaje de despedida, agradeciendo su labor a todos los años de trabajo conjunto, y enviar su pesar a familiares y amigos de Juani Cortés.