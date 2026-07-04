Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

XIV Congreso Provincial

El nuevo líder del PSOE de Cáceres logra un respaldo del 96,8% y presenta una dirección renovada

La nueva Ejecutiva Provincial, con una renovación del 60% (19 mujeres y 12 hombres) busca reforzar la implantación territorial y preparar el ciclo electoral de 2027

Cotrina y García Nicolás al término del Congreso Provincial del PSOE.

Cotrina y García Nicolás al término del Congreso Provincial del PSOE. / Carlos Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Segundo relevo en apenas quince meses dentro de la estructura socialista cacereña.

Fernando García Nicolás ya lidera oficialmente el PSOE de la provincia de Cáceres. El alcalde de Ahigal y vicepresidente de la Diputación de Cáceres ha sido proclamado este sábado secretario general con el 96,8% de los votos de los delegados reunidos en el XIV Congreso Provincial Extraordinario, (que han votado a la nueva ejecutiva provincial) un respaldo que consolida una nueva etapa al frente de la organización tras el relevo de Álvaro Sánchez Cotrina, actual Secretario Regional del PSOE en Extremadura.

Transición

El congreso ha certificado una transición sin fisuras aparentes. García Nicolás era el único aspirante a la Secretaría General y ha recibido un apoyo prácticamente unánime de la militancia representada en el cónclave provincial, celebrado con una elevada participación de los 250 delegados convocados.

El primer movimiento del nuevo secretario general ha sido presentar una Comisión Ejecutiva Provincial formada por 31 integrantes, con una renovación del 60% respecto a la anterior dirección y una composición prácticamente paritaria, con 19 mujeres y 12 hombres. La Presidencia recaerá en María José Pulido Pérez, mientras que la Secretaría de Organización estará dirigida por Raquel Medina.

La nueva dirección combina dirigentes con experiencia institucional y orgánica con nuevas incorporaciones, en una apuesta por reforzar la implantación territorial del partido. Entre los principales cargos figuran Irene Pozas, como vicesecretaria de Acción Política y Agenda Progresista; Julio César Herrero, al frente de Política Territorial; e Inés Mireya Conejero, como vicesecretaria de Coordinación Interna.

El organigrama también incorpora áreas que reflejan las prioridades que García Nicolás quiere imprimir al partido en los próximos años. Junto a las tradicionales secretarías de MunicipalismoAgriculturaSanidad o Educación, la nueva Ejecutiva crea o refuerza responsabilidades vinculadas a la Innovación e Inteligencia Artificial, el Reto Demográfico, los Autónomos y Pymes, la Investigación y Universidad, la Memoria Democrática, los Nuevos Derechos y LGTBI o las Entidades Locales Menores, Pedanías y Alquerías.

El peso del municipalismo es una de las señas de identidad de la nueva dirección. No en vano, García Nicolás lleva casi dos décadas al frente del Ayuntamiento de Ahigal y ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en la Diputación de Cáceres, donde actualmente ocupa la Vicepresidencia de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial. Además, preside la Federación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas (Femembalses).

Durante el proceso previo al congreso, el nuevo secretario general ya había avanzado que su objetivo será construir un PSOE "fuerte, abierto y cercano a los municipios", reforzar la presencia del partido en todo el territorio y preparar el ciclo electoral de 2027. Entre sus prioridades figuran mantener el gobierno de la Diputación de Cáceres, revalidar las principales alcaldías socialistas y recuperar municipios gobernados actualmente por otras formaciones.

La renovación de la dirección provincial se enmarca en el proceso de reorganización que el PSOE de Extremadura está llevando a cabo tras la elección de Miguel Ángel Gallardo como secretario general regional. La nueva etapa pretende fortalecer la coordinación entre las estructuras provinciales y la dirección autonómica para afrontar con una organización renovada los próximos desafíos políticos y electorales.

Con un respaldo del 96,8% para una ejecutiva marcada por la renovación y el equilibrio entre experiencia y nuevas incorporaciones, García Nicolás inicia ahora el reto de mantener cohesionado al socialismo cacereño y convertir la fortaleza orgánica exhibida en el congreso en una ventaja política de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

Noticias relacionadas y más

El PSOE Provincial de Cáceres entra así en una nueva fase, con otro liderazgo en apenas año y medio, y un modelo organizativo tras años de estabilidad prolongada bajo la dirección de Miguel Ángel Morales (que dijo adiós en 2025 tras 13 años en el cargo).

Así queda la Ejecutiva Provincial del PSOE

PRESIDENTA

MARÍA JOSÉ PULIDO PÉREZ

SECRETARIO GENERAL

LUIS FERNANDO GARCÍA NICOLÁS

VICESECRETARÍA DE ACCIÓN POLÍTICA Y AGENDA PROGRESISTA

IRENE POZAS GARCIA

VICESECRETARÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

JULIO CÉSAR HERRERO CAMPO

VICESECRETARÍA DE COORDINACION INTERNA

INÉS MIREYA CONEJERO DOMÍNGUEZ

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

RAQUEL MEDINA NUEVO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, IDEAS Y PROGRAMAS

JAVIER PRIETO CALLE

SECRETARÍA DE VIVIENDA, MUNIPIOS INTERMEDIOS Y PORTAVOCÍA

ISABEL RUIZ CORREYERO

SECRETARÍA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN

CELIA CANO MOLINA

SECRETARÍA DE POLÍTICA MUNICIPAL

FERNANDO JAVIER GRANDE CANO

SECRETARÍA DE IGUALDAD

CLARA JIMÉNEZ SANTOS

SECRETARÍA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA

SECRETARÍA ADJUNTA A ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN ELECTORAL

ESTEFANÍA GONZÁLEZ BIZARRO

SECRETARÍA DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ALBERTO SERNA MARTÍN

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, MIGRACIÓN Y ACTIVISMO

MARÍA ISABEL CORRALES CERVIGÓN

SECRETARÍA DE SANIDAD

DAVID ZAMBRANO CASTAÑO

SECRETARÍA DE NUEVOS DERECHOS Y LGTBI

MARÍA JOSEFA MORENO BARRANTES

SECRETARÍA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

RICARDO VILLEGAS MORENO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MARÍA ANTONIA RAMAJO BARRIGA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

ESTRELLA TOVAR FERNANDEZ

SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

ELÍSABETH MARTÍN DECLARA

SECRETARÍA DE AUTÓNOMOS Y PYMES

JOSÉ RAÚL BARRADO MÓDENES

SECRETARÍA DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

MANUELA ORTEGA IGLESIAS

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL

ANGEL MARÍA MARTÍN GARCÍA

SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL MILITANTE Y COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN LA OPOSICIÓN

MARÍA CRISTINA LÓPEZ SIMÓN

SECRETARÍA PARA EL RETO DEMOGRÁFICO

GLORIA ROMERO COTRINA

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

JOSAFAT CLEMENTE PEREZ

SECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y MAYORES

MARÍA DEL ROCÍO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

JOSÉ LUIS PLAZA MIRANDA

SECRETARÍA DE MANCOMUNIDADES Y DESARROLLO TERRITORIAL

MÓNICA MARTÍN SÁNCHEZ

SECRETARÍA DE ENTIDADES LOCALES MENORES, PEDANÍAS Y ALQUERÍAS

NOELIA MARTİN CERVIGON

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
  2. Muere Carlos Peliche, 'Peli', rostro histórico de la noche de Cáceres durante más de 30 años
  3. Muere en Cáceres Miguel Corchero, el alma de la cafetería de Renfe
  4. Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
  5. Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
  6. Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
  7. Cierran negocios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
  8. Ya está en casa': la familia del hombre desaparecido en Cáceres agradece la colaboración para encontrarle

El nuevo líder del PSOE de Cáceres logra un respaldo del 96,8% y presenta una dirección renovada

Enésimo accidente en la fuente de Casa Plata en Cáceres: una furgoneta, atrapada al acceder a una zona peatonal

Enésimo accidente en la fuente de Casa Plata en Cáceres: una furgoneta, atrapada al acceder a una zona peatonal

Muere Enrique Baltar, el periodista que contó la historia contemporánea de Cáceres

Muere Enrique Baltar, el periodista que contó la historia contemporánea de Cáceres

Qué hacer este sábado en Cáceres: teatro, música en directo y homenaje a Dire Straits

Qué hacer este sábado en Cáceres: teatro, música en directo y homenaje a Dire Straits

Solidaridad en Cáceres: ciudadanos donan miles de cigarrillos para los combatientes en 1936

Solidaridad en Cáceres: ciudadanos donan miles de cigarrillos para los combatientes en 1936

Cáceres estrecha el cerco a los patinetes tras el atropello que dejó a un peatón con la tibia rota: "Que no los conduzcan menores de 15 años"

Cáceres estrecha el cerco a los patinetes tras el atropello que dejó a un peatón con la tibia rota: "Que no los conduzcan menores de 15 años"

La falta de un acuerdo bilateral entre España y Portugal frena la autovía del norte de Cáceres

La falta de un acuerdo bilateral entre España y Portugal frena la autovía del norte de Cáceres

Los túneles secretos que Cáceres escondía bajo sus casas y palacios

Los túneles secretos que Cáceres escondía bajo sus casas y palacios
Tracking Pixel Contents