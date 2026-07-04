El nuevo líder del PSOE de Cáceres logra un respaldo del 96,8% y presenta una dirección renovada

Segundo relevo en apenas quince meses dentro de la estructura socialista cacereña.

Fernando García Nicolás ya lidera oficialmente el PSOE de la provincia de Cáceres. El alcalde de Ahigal y vicepresidente de la Diputación de Cáceres ha sido proclamado este sábado secretario general con el 96,8% de los votos de los delegados reunidos en el XIV Congreso Provincial Extraordinario, (que han votado a la nueva ejecutiva provincial) un respaldo que consolida una nueva etapa al frente de la organización tras el relevo de Álvaro Sánchez Cotrina, actual Secretario Regional del PSOE en Extremadura.

Transición

El congreso ha certificado una transición sin fisuras aparentes. García Nicolás era el único aspirante a la Secretaría General y ha recibido un apoyo prácticamente unánime de la militancia representada en el cónclave provincial, celebrado con una elevada participación de los 250 delegados convocados.

El primer movimiento del nuevo secretario general ha sido presentar una Comisión Ejecutiva Provincial formada por 31 integrantes, con una renovación del 60% respecto a la anterior dirección y una composición prácticamente paritaria, con 19 mujeres y 12 hombres. La Presidencia recaerá en María José Pulido Pérez, mientras que la Secretaría de Organización estará dirigida por Raquel Medina.

La nueva dirección combina dirigentes con experiencia institucional y orgánica con nuevas incorporaciones, en una apuesta por reforzar la implantación territorial del partido. Entre los principales cargos figuran Irene Pozas, como vicesecretaria de Acción Política y Agenda Progresista; Julio César Herrero, al frente de Política Territorial; e Inés Mireya Conejero, como vicesecretaria de Coordinación Interna.

El organigrama también incorpora áreas que reflejan las prioridades que García Nicolás quiere imprimir al partido en los próximos años. Junto a las tradicionales secretarías de Municipalismo, Agricultura, Sanidad o Educación, la nueva Ejecutiva crea o refuerza responsabilidades vinculadas a la Innovación e Inteligencia Artificial, el Reto Demográfico, los Autónomos y Pymes, la Investigación y Universidad, la Memoria Democrática, los Nuevos Derechos y LGTBI o las Entidades Locales Menores, Pedanías y Alquerías.

El peso del municipalismo es una de las señas de identidad de la nueva dirección. No en vano, García Nicolás lleva casi dos décadas al frente del Ayuntamiento de Ahigal y ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en la Diputación de Cáceres, donde actualmente ocupa la Vicepresidencia de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial. Además, preside la Federación de Municipios con Embalses y Centrales Hidroeléctricas (Femembalses).

Durante el proceso previo al congreso, el nuevo secretario general ya había avanzado que su objetivo será construir un PSOE "fuerte, abierto y cercano a los municipios", reforzar la presencia del partido en todo el territorio y preparar el ciclo electoral de 2027. Entre sus prioridades figuran mantener el gobierno de la Diputación de Cáceres, revalidar las principales alcaldías socialistas y recuperar municipios gobernados actualmente por otras formaciones.

La renovación de la dirección provincial se enmarca en el proceso de reorganización que el PSOE de Extremadura está llevando a cabo tras la elección de Miguel Ángel Gallardo como secretario general regional. La nueva etapa pretende fortalecer la coordinación entre las estructuras provinciales y la dirección autonómica para afrontar con una organización renovada los próximos desafíos políticos y electorales.

Con un respaldo del 96,8% para una ejecutiva marcada por la renovación y el equilibrio entre experiencia y nuevas incorporaciones, García Nicolás inicia ahora el reto de mantener cohesionado al socialismo cacereño y convertir la fortaleza orgánica exhibida en el congreso en una ventaja política de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

El PSOE Provincial de Cáceres entra así en una nueva fase, con otro liderazgo en apenas año y medio, y un modelo organizativo tras años de estabilidad prolongada bajo la dirección de Miguel Ángel Morales (que dijo adiós en 2025 tras 13 años en el cargo).