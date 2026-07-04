Peliche, algo más que un camarero: "En el Rita sirvió su primera copa y fue parte de la movida de Cáceres"

La muerte de Peliche ha sobrecogido a Cáceres, por fulminante e inesperada.Tenía 62 años, gestionaba la cafetería de la Comandancia de la Guardia Civil y era tan vital que su adiós ha caído como un jarro de agua fría en toda una generación de cacereños que compartieron con él su vida. Carlos Valiente Rodríguez sirvió su primera copa en la Sala Rita, que abrió en la plaza de Albatros de la mano de Paco Lobo y Marce Solís. Al rebufo del grupo Coup de Soup, ambos fundan el Rita, que previamente había sido Angelo's, un local que regentaba Pedro Prado y que tenía alfombra roja. En Angelo's habían triunfado los Coup y los Xutos & Pontapés, una banda icónica de rock portuguesa formada en 1978 y que sigue siendo reconocida como una de las más importantes del país vecino.

El éxito de aquel concierto animó a Lobo y a Marce Solís a su explotación: barra de metacrilato, una ciudad con bloques de color azul, negro y blanco bajo un fondo de lucecitas en sus paredes y carteles espectaculares en tamaño que compraban en unos almacenes que había en Metro Bilbao, en Madrid. Y eso sí, mucha música, un buen equipo de pinchadiscos y toda una efervescencia cultural que colocó a Cáceres, junto a Vigo y a Madrid, en la tercera ciudad española referente de la movida. Grupos como Radio Océano, Aerolíneas Federales, O Resentidos, Siniestro Total, Inlavables... llegaban dispuestos a marcar tendencia.

Imagen de Carlos Peliche. / Grupo Bares Antiguos de Cáceres

Y de ese nostálgico escenario también formaba parte Peliche, que entró como primer camarero y jefe de barra de la Sala Rita y que, además, se unió como técnico y amigo a los integrantes del grupo de teatro LaBotika. Lo recuerda, visiblemente emocionado el propio Marce Solís: "Era camarero profesional y aquella etapa fue muy intesa porque empezaron muchas cosas en Cáceres". Eran los años de La Cañada con Clara y con Pepe, Pipe y Pedro, del grupo Arkansas City, de José, Carlos y Ramón (los de Percance Laplace), de Teresa Gibello, Pedro Chacón, Paco Expósito, Fernando Carvajal, Pedro Valhondo, Valentín Cintas, los grupos Moods Ibéricos y Funk Polideportivo Cacereño.

Nació la tienda de discos Harpo. Y había muchos fanzines: Rita, Etzétera, Crown... Y cómics de la mano de Jesús Sandín, Armando Vanguardia, Enrique Alvarado, Chan y Ricardo Vaquero, que hacía dibujos con personajes robotizados, y David Barcenilla con el cómic 'Su secreto de belleza: el anís con hielo', que editó Juanma Caso. Y todo ello sin olvidar al fotógrafo Santi Márquez, cuyas instantáneas sirvieron para inmortalizar la movida cacereña de los años 80 a lomos de su Yashica FX-3, reflex, de objetivo intercambiable, de óptica fija y foco manual que tenía un flash MEL 32. Ni a Jose Cebriá, que bordó alguna de las instantáneas más memorables del Cáceres de la época.

Fenómeno social

Peliche formó parte de un momento crucial para la ciudad: exposiciones, conciertos... recibía a los grupos en el Rita cuando el fenómeno social y cultural que en España se dio en llamar La Movida tuvo una repercusión notable en Cáceres. Bien es verdad que el epicentro se localizó en Madrid, pero no es menos cierto que en capitales como la cacereña se vivió con la misma intensidad aquella eclosión de música, diseño, bares y fanzines.

Hasta tal punto es así que las tres ciudades más representativas de La Movida eran, por este orden, Madrid, Vigo y Cáceres, lo que nos da idea de la efervescencia cultural vivida a lo largo de los años 80 y principios de los 90. La Movida dejó un enorme legado cultural debido en parte a su carácter innovador, liberalizador, creativo y moderno que supo romper con la tradición de la sociedad franquista. Llegó el momento de la despenalización de la homosexualidad, una revolución sexual, los primeros anticonceptivos, el feminismo, el laicismo...

La Movida ha quedado en nada, el mejor ejemplo son los bares de antaño, desaparecidos del mapa como por ensalmo: ¿qué ha sido del Extremeño, La Gata Flora, El Campesino, La Furriona, el Capitol, El Duque, la Machacona, El Cañadul, el Freddy? Efectivamente, nada, o mucho, porque siguen en nuestro recuerdo. Era Cáceres aquella pequeña capital de provincias que en 1975 tenía poco más de 60.000 habitantes con garitos a los que se acudía en peregrinación: El Cacharrín, El Manso, El José Luis, el Faunos de La Madrila, que era el local más underground de la ciudad durante décadas, el Mesón La Muralla, referente de transgresión en el Cáceres de los 70. Situado en la plaza Mayor, al frente del mismo estaba Andrés Pérez Vivas, un casareño iniciado como lechero e instalado en la capital durante los penosos años de la posguerra.

Y Peliche estaba ahí. Con Marce y Paco Lobo también se sumó al proyecto de La Machacona. Y trabajó en otro bares como La Torre de Babel, La Mora Cantana, Los Pícaros o La Calle. "Es una persona que forma parte de la historia setimental de la movida. Era un rabo de largatija, inquieto, hablador, divertido. No solo servía copas, se involucraba, tenía psicología", rememora Marce Solís. El lunes por la noche, Peliche acudió al coctel que sirvió el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, invitado por su amiga y directora, Marisa Caldera. Fue su última aparición pública. Vuela alto, Peli.