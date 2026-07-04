Pulido, Medina y Pozas, las mujeres del núcleo duro de García Nicolás: esta es la lista completa del PSOE de Cáceres

Fernando García Nicolás ya tiene equipo para dirigir el PSOE de la provincia de Cáceres. El alcalde de Ahigal y vicepresidente de la Diputación ha sido proclamado este sábado secretario general provincial con el 96,8% de los votos en el XIV Congreso Provincial Extraordinario, un respaldo casi unánime que abre una nueva etapa en la organización.

La nueva Comisión Ejecutiva Provincial está formada por 31 integrantes, con una renovación del 60% y una composición mayoritariamente femenina: 19 mujeres y 12 hombres. En el núcleo duro de García Nicolás destacan tres nombres: María José Pulido Pérez, que ocupará la Presidencia; Raquel Medina Nuevo, al frente de la Secretaría de Organización; e Irene Pozas García, como vicesecretaria de Acción Política y Agenda Progresista.

Fotogalería | Fernando García Nicolás ya lidera oficialmente el PSOE de la provincia de Cáceres /

La dirección combina perfiles con experiencia institucional y orgánica con nuevas incorporaciones y busca reforzar la implantación territorial del partido de cara al ciclo electoral de 2027.

Así queda la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres

La Presidencia recaerá en María José Pulido Pérez, mientras que la Secretaría General estará encabezada por Luis Fernando García Nicolás.

La Vicesecretaría de Acción Política y Agenda Progresista será para Irene Pozas García; la Vicesecretaría de Política Territorial, para Julio César Herrero Campo; y la Vicesecretaría de Coordinación Interna, para Inés Mireya Conejero Domínguez.

La Secretaría de Organización estará dirigida por Raquel Medina Nuevo. A su lado, Javier Prieto Calle asumirá la Secretaría de Coordinación Territorial, Ideas y Programas.

La Secretaría de Vivienda, Municipios Intermedios y Portavocía será para Isabel Ruiz Correyero, mientras que Celia Cano Molina se encargará de la Secretaría de Política Institucional y Comunicación.

En el área municipal, Fernando Javier Grande Cano ocupará la Secretaría de Política Municipal. La Secretaría de Igualdad estará en manos de Clara Jiménez Santos y la Secretaría de Asesoramiento Jurídico será para Víctor Manuel García Vega.

Carlos Gil

La Secretaría Adjunta a Organización y Acción Electoral corresponderá a Estefanía González Bizarro. Por su parte, Alberto Serna Martín asumirá la Secretaría de Formación, Innovación e Inteligencia Artificial.

La Secretaría de Cooperación Internacional, Migración y Activismo será para María Isabel Corrales Cervigón, mientras que David Zambrano Castaño estará al frente de la Secretaría de Sanidad.

La Secretaría de Nuevos Derechos y LGTBI recaerá en María Josefa Moreno Barrantes y la Secretaría de Memoria Democrática, en Ricardo Villegas Moreno.

En materia educativa, María Antonia Ramajo Barriga ocupará la Secretaría de Educación y Estrella Tovar Fernández asumirá la Secretaría de Investigación y Universidad.

La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte será para Elísabeth Martín Declara. La Secretaría de Autónomos y Pymes estará encabezada por José Raúl Barrado Módenes y la Secretaría de Transformación Industrial, por Manuela Ortega Iglesias.

Política Sindical, Reto Demográfio y Mayores

La Secretaría de Política Sindical corresponderá a Ángel María Martín García. Además, María Cristina López Simón dirigirá la Secretaría de Atención al Militante y Compañeros y Compañeras en la Oposición.

La Secretaría para el Reto Demográfico será para Gloria Romero Cotrina, mientras que Josafat Clemente Pérez asumirá la Secretaría de Desarrollo Empresarial, Formación Profesional y Empleo.

La Secretaría de Políticas Sociales y Mayores recaerá en María del Rocío Domínguez Hernández. La Secretaría de Agricultura y Ganadería estará encabezada por José Luis Plaza Miranda.

Por último, Mónica Martín Sánchez ocupará la Secretaría de Mancomunidades y Desarrollo Territorial, y Noelia Martín Cervigón se encargará de la Secretaría de Entidades Locales Menores, Pedanías y Alquerías.