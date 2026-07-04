Agenda cultural
Qué hacer este sábado en Cáceres: teatro, música en directo y homenaje a Dire Straits
La programación cultural combina reflexión escénica, nuevos sonidos y un homenaje a una de las bandas más icónicas del rock
Tres propuestas diversas para disfrutar de la ciudad.
La Nave del Duende acoge 'Minor Inter Partes'
La Nave del Duende acogerá este sábado 4 de julio, de 21.00 a 22.00 horas, Minor Inter Partes (Versión Balerio), una propuesta escénica que invita a reflexionar sobre el vacío como espacio de posibilidad y creación. La pieza plantea una exploración de los espacios que emergen cuando algo o alguien atraviesa un proceso de vaciado, entendiendo esos lugares como territorios disponibles para descubrir nuevas formas de significado y contemporaneidad. Lejos de abordar el vacío desde una perspectiva existencial, la propuesta centra su mirada en los vacíos espaciales, sociales y simbólicos. El texto se articula a través de múltiples voces que no representan personajes concretos, sino diálogos surgidos desde la distancia: diferentes geografías, realidades y contextos que se encuentran en escena para construir una reflexión compartida.
Concierto de 'Un Tal Unai' en Dolores Dame Colores
El bar Dolores Dame Colores acogerá este 4 de julio, de 22.30 a 23.59 horas, el concierto de Un Tal Unai, una propuesta musical que se suma a la programación cultural de la ciudad con una actuación en directo en un formato cercano e íntimo. El artista continúa presentando 'Secarral', su primer trabajo discográfico, un proyecto que recoge su universo creativo y marca el inicio de su trayectoria musical. Además, se encuentra inmerso en el desarrollo de 'Perro sin dueño', el nuevo trabajo en el que ya está trabajando y que supondrá una nueva etapa en su recorrido artístico.
Homenaje a Dire Straits en el Palacio de Congresos de Cáceres
El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 3 de octubre, a las 21.00 horas, un espectáculo homenaje a la legendaria banda Dire Straits. La cita permitirá al público revivir algunos de los temas más reconocidos del grupo británico, referente internacional del rock y autor de canciones que marcaron varias generaciones. El concierto buscará recuperar la esencia y el sonido característico que convirtió a la formación en uno de los nombres imprescindibles de la música contemporánea. El evento se presenta como una oportunidad para los seguidores de la banda y para quienes deseen disfrutar en directo de un recorrido por algunos de sus grandes éxitos.
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