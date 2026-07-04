Qué hacer este sábado en Cáceres: teatro, música en directo y homenaje a Dire Straits

Tres propuestas diversas para disfrutar de la ciudad.

La Nave del Duende acoge 'Minor Inter Partes'

La Nave del Duende acogerá este sábado 4 de julio, de 21.00 a 22.00 horas, Minor Inter Partes (Versión Balerio), una propuesta escénica que invita a reflexionar sobre el vacío como espacio de posibilidad y creación. La pieza plantea una exploración de los espacios que emergen cuando algo o alguien atraviesa un proceso de vaciado, entendiendo esos lugares como territorios disponibles para descubrir nuevas formas de significado y contemporaneidad. Lejos de abordar el vacío desde una perspectiva existencial, la propuesta centra su mirada en los vacíos espaciales, sociales y simbólicos. El texto se articula a través de múltiples voces que no representan personajes concretos, sino diálogos surgidos desde la distancia: diferentes geografías, realidades y contextos que se encuentran en escena para construir una reflexión compartida.

'Minor Inter Partes' en La Nave del Duende. / La Nave del Duende

Concierto de 'Un Tal Unai' en Dolores Dame Colores

El bar Dolores Dame Colores acogerá este 4 de julio, de 22.30 a 23.59 horas, el concierto de Un Tal Unai, una propuesta musical que se suma a la programación cultural de la ciudad con una actuación en directo en un formato cercano e íntimo. El artista continúa presentando 'Secarral', su primer trabajo discográfico, un proyecto que recoge su universo creativo y marca el inicio de su trayectoria musical. Además, se encuentra inmerso en el desarrollo de 'Perro sin dueño', el nuevo trabajo en el que ya está trabajando y que supondrá una nueva etapa en su recorrido artístico.

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Homenaje a Dire Straits en el Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 3 de octubre, a las 21.00 horas, un espectáculo homenaje a la legendaria banda Dire Straits. La cita permitirá al público revivir algunos de los temas más reconocidos del grupo británico, referente internacional del rock y autor de canciones que marcaron varias generaciones. El concierto buscará recuperar la esencia y el sonido característico que convirtió a la formación en uno de los nombres imprescindibles de la música contemporánea. El evento se presenta como una oportunidad para los seguidores de la banda y para quienes deseen disfrutar en directo de un recorrido por algunos de sus grandes éxitos.