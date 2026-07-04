Segovia 75, el regimiento que unió a Cáceres con su historia militar

La primera jura de bandera tuvo lugar en la plaza Mayor el 26 de octubre de 1920, con la presencia de la Infanta Isabel, La Chata, hija primogénita de la Reina Isabel II y Francisco de Asís Borbón.

Uno de los acontecimientos de mayor notoriedad en la historia militar de Cáceres es el de la creación del Regimiento de Infantería “Segovia 75”, que se puso en marcha el año 1919.

La base inicial del Regimiento “Segovia 75”, en Cáceres, estuvo situada en el edificio conocido como Seminario de Galarza, que se encontraba ubicado en la céntrica calle Parras. Posteriormente, en el transcurso de 1924, el Regimiento «Segovia 75» se traslada hasta las nuevas dependencias del “Cuartel Infanta Isabel”, junto al Paseo Alto y la Plaza de Toros.

El Regimiento Segovia 75 fue creado gracias a la influencia con el rey Alfonso XIII de Juan Vitórica Casuso, diputado en el Congreso por la provincia de Cáceres durante varias legislaturas, Conde los Moriles y Grande de España. Un regimiento que se incrustó desde el principio en la sensibilidad de los hombres y mujeres de Cáceres. Una ciudad que apenas contaba con 30.000 habitantes en aquel entonces y que participó con señalada notoriedad de la integración de las fuerzas del Regimiento en los más variados acontecimientos de la vida del Cáceres de aquellos tiempos, formando parte indisoluble de la capital.

El Regimiento fue fundado en el año 1694, con Su Majestad Carlos II como Rey, recibiendo el denominador de Tercio Provincial Nuevo de Segovia y que tuvo una larga andadura hasta su extinción en 1715. El mismo contó con la figura de don Pedro de Luna y Cárcamo como Primer Maestre de Campo. Entre sus actuaciones sobresalen, por ejemplo, su presencia en Extremadura bajo el mando de Felipe V para participar en la invasión de Portugal o su defensa de la villa de Alcántara en 1705. Un Regimiento que también estuvo acantonado durante un determinado tiempo en la localidad cacereña de Plasencia.

Primera guarnición con carácter permanente en Cáceres

Posteriormente el Regimiento “Segovia 75” reaparece en la ciudad de Cáceres, en el año 1919, al mando del Coronel Manuel Núñez Antón, que llegó a la capital a finales de junio, acompañado por tres tenientes coroneles, un comandante, ocho capitanes, un capitán médico, un teniente médico, ocho tenientes y ocho alféreces. Es de señalar que el Regimiento de Infantería “Segovia 75” fue la primera guarnición que, con carácter permanente, se instaló en Cáceres.

La primera jura de bandera de dicho Regimiento tuvo lugar en la plaza Mayor el domingo 26 de octubre de ese mismo año, con la presencia de la Infanta Isabel, La Chata y de nombre María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga de Borbón y Borbón, hija primogénita de la Reina Isabel II y Francisco de Asís Borbón. El juramento de la bandera constituyó todo un acontecimiento, tanto social como militar, en la ciudad de Cáceres, que se volcó con su asistencia en tan señalada ocasión en cuyo día hubo toque de diana, misa de campaña, alocución, desfile de los militares por las calles de la ciudad y, claro es, una buena comida en el acuartelamiento.

Poco después, en el año 1921, los componentes del Segundo Batallón, bajo el mando del teniente coronel Joaquín Gutiérrez Alegre, parten para Africa y participan en señalados combates de la Guerra, más concretamente en la defensa de la ciudad de Melilla, donde los expedicionarios cacereños sufrieron señaladas bajas tras una heroica defensa de las posiciones españolas en acto de servicio militar. En este sentido, según señala en “Extremadura Militar” Álvaro Meléndez, “el bautismo de fuego y sangre fue en el Zoco el Hach el 4 de septiembre, donde morirían el capitán y casi todos los mandos de la 3ª Compañía”. En 1924, de nuevo, parte a la campaña africana, durante ambos periodos sufriría 36 muertos y 166 heridos en combate. Tres años más tarde, ya en 1924, vuelven a tomar parte en la misma con la eficacia, aunque, a veces, dispar suerte, como la que se suele dar en los campos y en los frentes de batalla.

Allí los soldados del “Regimiento Segovia 75” se batirían el cobre hasta mediados de septiembre de 1927, fecha en que inician su regreso a Cáceres, donde llegan el 23 del mismo mes, después de una gloriosa campaña en los campos de Africa. La ciudad se engalanó con colgaduras en numerosos balcones y ventanas y la bandera nacional ondeaba en todos los edificios oficiales y en el Cuartel.

Cáceres se volcó con sus soldados al regreso de la Guerra de Africa

Por su parte el alcalde de la ciudad, Arturo Aranguren Mifsut, lanzó un bando en el que invitaba a todos los cacereños a recibir a los militares “para tributar a nuestros heroicos soldados el recibimiento a que se han hecho acreedores, al mantener en los campos de Africa el prestigio del nombre del Regimiento Segovia, que tan dignamente y con tanta heroicidad recibió su bautismo de sangre en la triste fecha de Casabona y se cubrió de gloria en el ataque de la loma de los legionarios, capítulo glorioso del historial de nuestro Regimiento”.

Una llegada multitudinaria, que aguardaba toda la población, con las autoridades civiles, militares y religiosas a la cabeza, así como miembros del Cuerpo de Carabineros, de la Guardia Civil, presidente de la Audiencia, jueces de Instrucción y Municipal, así como hombres, mujeres y niños que invadían tanto el andén de la estación como la avenida de Armiñán. Un recibimiento entusiasta entre vivas y música militar a cargo de la Banda Municipal, que tocaba la Marcha Real, y otras a cargo de Banda la del Regimiento cuando los expedicionarios descienden del tren y desfilan ante una compañía con escuadra, música y bandera para rendirles los honores militares debidos.

Posteriormente, entre emociones y aplausos y vivas de toda la población volcada con sus soldados, los mismos iniciaron un desfile recorriendo la Avenida de Armiñán, San Antón, San Pedro, Plazuela de San Juan, Alfonso XIII, Plaza Mayor, General Ezponda, Canalejas, Avenida Ramón y Cajal y llegada al Cuartel.

En el Cuartel el coronel, García Sevilla, pronunció unas palabras de bienvenida que comenzaron así: “Ya habéis visto el recibimiento que Cáceres, solar de nuestro cuerpo, os ha hecho; un recibimiento más que cordial y efusivo, entusiasta y vehemente”.

García Sevilla también destacó que “este recibimiento os dará medida de lo que habéis hecho en África con vuestros hermanos de todo el ejército”. También dejó constancia de los esfuerzos, los sacrificios y el riesgo que llevaron a cabo en su servicio, y dijo:

“Los compañeros del 75 os están agradecidos, porque habéis sabido poner muy alto el honor del Regimiento cuyo número lleváis en la escarapela de los sombreros”. Asimismo el coronel dejó constancia expresa y rotunda ante los soldados expedicionarios de que “habéis cumplido con vuestro deber. Cierto es que la mayoría de vosotros no ha oído silbar las balas del enemigo, pero habéis sufrido las penalidades e incomodidades de la campaña y habéis tenido la zozobra y la intranquilidad de vuestros hogares y esto es suficiente para que merezcáis mucho bien de la Patria”, para finalizar señalando que “habéis conseguido la pacificación de Marruecos, victoria que antes se consideraba como imposible”.

Mandos del “Segovia 75” comprometidos con el Regimiento y Cáceres

Un Regimiento que tuvo al frente a destacados militares como es el caso del coronel Nicolás Rodríguez Arias, nacido en Cáceres, que ostentaría también el mando del gobierno militar de la provincia, que alcanzaría el generalato en el año 1925, que llegaría a ser Teniente General y que, aun estando en la reserva, fue miembro del Alto Tribunal de Justicia Militar, llegando ejercer su presidencia interinamente.

Un cacereño de gran amor a la patria chica porque, como subrayara en su día el periódico “La Montaña”, tras su nombramiento como general, “Rodríguez-Arias es, ante todo, un gran cacereño”. El periódico subraya de Nicolás Rodríguez-Arias sus cualidades como “amigo, hermano para sus compañeros y padre para los soldados”.

También se hace hincapié en que “un hombre así todo corazón y bondad, sin perder un átomo de su autoridad, antes, al contrario, acrecentada por la admiración y el afecto, llega a general en los mejores años de su vida y cuando las grandes prendas personales de carácter y cultura que le adornan, pueden ser tan útiles para el Ejército y la Patria”.

Destaquemos como anécdota que el mismo día que Nicolás Rodríguez-Arias fue ascendido a General tenía lugar en el Cuartel Infanta Isabel una comida de hermandad entre Jefes, Oficiales, Clases y Soldados en un acto de confraternidad que ponía de relieve la disciplina y el espíritu militar. Un almuerzo, por cierto, que contó con el siguiente menú: Entremeses: Sardinas en escabeche, aceitunas y ensaladilla de patatas, un primer plato de paella a la valenciana, un segundo de callos a la española, un tercero de frite extremeño y de postre dulce de membrillo y pasteles. También hubo vino de Valdepeñas, café con leche y cigarros.

Nicolás Rodríguez Arias fue un firme impulsor para acelerar al máximo las obras del Cuartel Infanta Isabel, ya que, desde su llegada al Regimiento “Segovia 75”, fue consciente de las necesidades de espacio para los hombres que conformaban el Regimiento, y que, en ocasiones, cuando el mismo estaba completo, se encontraban en necesidad de enviar algunas compañías a las dependencias de la conocida como Casa de los Caballos y de la Plaza de Toros. Señalemos que el bastón de mando de Nicolás Rodríguez Arias, elaborado en fina pedrería, forma parte de las distintas donaciones que se van haciendo, a través de los tiempos, por parte de los siempre devotos cacereños, a la Virgen de la Montaña.

El Regimiento “Segovia 75”, Medalla de Oro de Cáceres y Hermano de Honor de la Cofradía de la Virgen de la Montaña

Otro relevante mando del Regimiento fue el coronel Antonio García Pérez, designado como mando del mismo en 1928, donde prestaría reconocidos servicios y que se extendió durante año y medio.

Antonio García Pérez, (Camagüey, Cuba, 1874-Córdoba, 1950) también gobernador militar de la provincia, sería uno de los militares más notables del siglo XX, se preocupó de forma señalada por la mejora de las condiciones de la vida del soldado y de su integración y comunión en la sociedad y en la población civil y puso en marcha el Museo y la Biblioteca del Regimiento.

Antonio García Pérez, gentil hombre de Entrada de Alfonso XIII, cuenta con numerosas condecoraciones, fue miembro de la Real Academia de la Historia y también es autor de numerosas publicaciones como “Banderas de España”, “Cervantes, soldado de la española infantería”, “El Gran Capitán”, “Grandezas Artilleras”, “Ifni y el Sáhara español”, “La religión y la guerra”…

Un Cuartel, el "Infanta Isabel", y un Regimiento el "Segovia 75", que en noviembre del año 1928 recibieron la visita de Su Majestad el Rey, don Alfonso XIII, junto al presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, en una jornada memorable, como relatan las crónicas en la prensa de la época.

En 1930, el coronel Federico Rodríguez Serradell pasó al frente del Regimiento, prestando una serie de señalados servicios en beneficio de la institución militar y de Cáceres. Fruto de su esfuerzo, y de los anteriores mandos, fue la plena integración de los militares del Regimiento “Segovia 75”, del que formaron parte miles de cacereños, lográndose una señalada armonía y conjunción en el sentido humano y convivencial más auténtico y profundo en y con la ciudad de Cáceres.

El Regimiento “Segovia 75” cuenta, entre otras distinciones, con la Medalla de Oro de Cáceres y es Hermano de Honor de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña.