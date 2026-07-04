Solidaridad en Cáceres: ciudadanos donan miles de cigarrillos para los combatientes en 1936

En diciembre de 1936 se llevó a cabo en Cáceres una acción popular destinada a reunir tabaco para los soldados que se encontraban en el frente. La iniciativa fue impulsada por el Regimiento Argel 27, que tenía su guarnición en la ciudad, y consiguió movilizar a buena parte de la población cacereña.

La campaña apeló a la colaboración ciudadana con el objetivo de hacer llegar cigarrillos a los combatientes, un producto que en aquellos momentos formaba parte de los artículos más demandados entre los soldados destinados lejos de sus hogares. La respuesta de los vecinos fue inmediata y numerosos ciudadanos se sumaron a la iniciativa mediante distintas aportaciones.

Una campaña respaldada por la ciudad

La movilización logró reunir más de 20.000 cigarrillos, una cifra que evidenció el amplio respaldo obtenido por la campaña y el grado de participación alcanzado en la ciudad. El resultado puso de manifiesto la implicación de la población en una acción promovida para prestar apoyo a quienes se encontraban en el frente.

La solidaridad de la población

La recogida se convirtió además en un ejemplo de cómo, durante aquellos meses, distintas iniciativas populares trataban de canalizar la ayuda y el respaldo a los soldados a través de campañas organizadas desde instituciones y unidades militares. La participación ciudadana permitió que la propuesta alcanzara un resultado destacado y superara las expectativas iniciales.