"Nos tratan como a un mueble": la dura frase que golpea en la visita de Morales a Aspace Cáceres

"No podemos permitir que las personas con discapacidad sientan que se las trata como a un mueble". Con esta frase resumió este viernes el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, una de las reflexiones que le trasladaron los usuarios de Aspace durante su participación en la iniciativa "Un Café con...", un espacio de escucha activa en el que personas con parálisis cerebral o discapacidades afines plantean sus experiencias, demandas y propuestas a representantes públicos.

En el encuentro participaron Felipe Simón, de Hernán Pérez; Maika Baltasar, de Castañar de Ibor; Lidia Mora, de San Martín de Trevejo; Cristina Rodríguez, de Cáceres, y Juan Carlos Vega, de Torrecillas de la Tiesa. Todos ellos preguntaron al presidente provincial por el ocio inclusivo, la accesibilidad, el papel de entidades como Aspace y el mensaje que las instituciones deben trasladar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

"Me lo han puesto difícil", reconoció Morales, que calificó la actividad como "muy gratificante" por permitir un diálogo "de tú a tú". "Son las personas con discapacidad las que te dicen a la cara cómo se sienten, cuál es su realidad y qué necesitan, sin necesidad de intermediarios", señaló.

Una iniciativa de los usuarios

El director de Aspace Cáceres, Alex Román, explicó que "Un Café con..." surgió a propuesta de los propios usuarios con el objetivo de invitar cada mes a referentes del ámbito social, educativo, sanitario o institucional para dar a conocer la entidad, sus necesidades y la realidad de las personas con parálisis cerebral.

Por este espacio ya han pasado el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y ahora el presidente de la diputación. La entidad trabaja además en futuras participaciones con la Fundación Atrio, representantes de la Universidad de Extremadura y responsables del ámbito sanitario.

Durante la visita, Aspace trasladó también algunas de sus principales necesidades, como el apoyo para la adquisición de vehículos adaptados o la incorporación de exoesqueletos pediátricos en sus centros. La asociación atiende actualmente a más de 800 personas con parálisis cerebral o discapacidades afines en seis centros de la provincia y cuenta con una plantilla de alrededor de 230 profesionales.

Acercando Terapias

La Diputación de Cáceres financia desde hace siete años el proyecto "Acercando Terapias", una iniciativa de Aspace que permite que niños y niñas con parálisis cerebral o discapacidades afines reciban fisioterapia, logopedia y atención temprana directamente en sus domicilios cuando tienen dificultades para desplazarse.

El programa llega a menores de localidades como Monroy, Talaván o Sierra de Fuentes, reduciendo la carga logística de las familias y facilitando que la atención se preste en el entorno natural de los usuarios.