Los túneles secretos que Cáceres escondía bajo sus casas y palacios

En la actualidad es un tema bastante conocido en nuestra ciudad, al menos de oída en la mayoría de la población, y en un importante número de vecinos porque de alguna manera han visto algún tipo de construcción subterránea o bien en su propiedad o por el trabajo que realizan aquí en Cáceres de manera discreta (albañiles, electricistas, bomberos, policías, etc.).

Lo cierto es que, con la aparición en el año 1992 de nuestra primera y humilde publicación sobre este tema, despertó entre un elevado número de cacerenses una curiosidad o interés que fue creciendo con el paso del tiempo. Hay que recordar que hasta entonces no existía ninguna publicación monográfica que se refiriese a dicho tema, por lo que con mencionado libro aportamos la punta del iceberg de un tema muy amplio y variado.

En aquellos años determinadas personas relacionadas con las tradiciones e historias locales afirmaba que estos temas eran producto de la imaginación, de las leyendas, etc., como el caso más popular de la denominada Galería de la Reconquista, túnel por donde según nuestra tradición se reconquistó nuestra ciudad. Algunos de aquellas personas negaban categóricamente la existencia real de estas construcciones, así lo afirmamos porque por aquellos años tuvimos ocasión de entrevistarnos con algunos de ellos.

El producto de dicha publicación fueron las investigaciones personales realizadas en los últimos años de la década de los años ochenta. Y desde que hicimos la petición para que viera la luz hasta el momento de su publicación trascurrieron tres años de conversaciones con el personal de la Obra Socio-Cultural de la desaparecida Caja de Extremadura.

Se hizo una tirada de varios cientos de ejemplares que, en contra de nuestras pretensiones, en lugar de ponerse a la venta, eran regalados entre los trabajadores y privilegiados clientes de aquella entidad bancaria, con lo que muchas personas interesadas en el tema se quedaron sin ejemplar. Con la aparición de este primer libro comenzó a despertar entre la población un interés por el tema, lo que hizo que poco a poco nos llegara información discreta al respecto, con descubrimientos de diferentes restos de construcciones subterráneas en muchos edificios de nuestra ciudad, repartidos por diferentes zonas de Cáceres, y siempre con total discreción en evitación de la intervención de la autoridad.

Este primer y complicado paso consiguió que se nos requiriera para dar varias conferencias y participar en mesas redondas donde tratar de todos estos hallazgos, además de dar una docena de entrevistas en los medios de comunicación y colaborar en diferentes publicaciones tanto locales como regionales.

Al mismo tiempo que compartíamos nuestra discreta experiencia con cuantas personas estaban interesadas en nuestras construcciones ocultas, continuamos investigando en las obras de aquellos historiadores e investigadores de pasadas centurias, que pudieran hacer alguna referencia a este tema tan misterioso y en el cual comenzábamos a dar nuestros primeros pasos.

En aquella edición del año 1992, aunque de manera breve tratábamos de los siguientes apartados: aljibes, cripta del Cristo Negro, Viviendas primitivas, pasadizos y túneles, Construcciones de las afueras, cementerios, pozos, castillos y últimas investigaciones. Se trataba de discretos comentarios, obtenidos por experiencias personales o de nuestros más discretos colaboradores, otros, sin embargo, eran simples notas o párrafos recopilados de algún autor local o testigo accidental.

Lo más atractivo

Pero sin duda lo más atractivo de aquel libro, además de tratar públicamente un tema que muchos ciudadanos llevaban en su mente desde hacía tiempo, fueron las fotografías que en el aparecían. Un total de diecisiete imágenes, apareciendo la entrada por la calle de Miral rio de la supuesta galería de la Reconquista, o las estancias subterráneas de la Casa de los Aldanas o de los Gaitán, o las zonas huecas del palacio Luisa de Carvajal, aljibe de la Preciosa Sangre, la Cripta de la capilla de los Blázquez, o los subterráneos del Palacio de los Mayoralgo.

Gracias a la aparición de esta primera edición y el interés que el mismo despertó nos vimos obligados a crear un archivo de todo cuanto íbamos aprendiendo y descubriendo.

Animado especialmente por una serie de amigos de entonces y familiares, nos convencieron para presentar en el año 1997 la segunda edición de aquel libro. En esta ocasión editado por la imprenta provincial de la Diputación de Cáceres. El contenido de este libro era más amplio y más profundo. El Prólogo escrito por mi buen amigo Alfonso Artero Hurtado (fallecido) descendiente del patriarca de las letras extremeñas don Publio Hurtado Pérez, lo iniciaba así:

"En la historia de Cáceres hay varios tópicos que vienen repitiéndose de generación en generación, sin que nadie se haya tomado nunca la molestia de comprobar su certeza o su falsedad. Uno de los más acreditados es la afirmación de que el Barrio Antiguo está construido sobre roca viva, lo cual ha disuadido a los arqueólogos de buscar en su solar nuestro pasado romano y árabe, dando por cierto la dureza del subsuelo y la imposibilidad de excavar en él.

Personalmente nunca me lo creí, y desde ya mis lejanos años de estudiante de Bachillerato, en el viejo Instituto de la Cuesta de la Compañía, en que ya empezaba a interesarme por la historia de mi pueblo, siempre que se hacían obras en las calles y plazuelas del Barrio Monumental me gustaba aprovechar alguna hora libre de clases para acercarme a contemplar las zanjas que se habían abierto, algunas de considerable longitud y de cerca de un metro de profundidad, buscando la famosa roca viva que jamás conseguí ver. Sólo veía escombros y más escombros, pero ni rastro de las pregonadas peñas qué, lógicamente existirán, pero lógicamente no con la abundancia que se cree.

Algunos años más tarde expuse mis opiniones sobre esta materia a un ilustre arqueólogo cacereño al que me unía parentesco político, citándole como argumento (que yo consideraba irrebatible para demostrar que las exageradas cuestas de Cáceres se debían a obra humana) la elevación del terreno interior de la muralla con posterioridad a la construcción de la puerta romana aparecida en el Mercado de Abastos, que él estudió cuando se encontró, puerta que era practicable en su época y que al descubrirse se encontraba a unos cuatro metros por debajo del Adarve al que en su tiempo daría paso y cuyo paso forzosamente está elevado ahora a tal altura por la acumulación de escombros de construcciones posteriores arruinadas.

A lo que él me contestó: "Debajo del recinto amurallado no hay mas que roca viva. ¿Para qué perder el tiempo y el dinero intentando inútilmente horadar su suelo?"

Mencionada publicación contenía los siguientes capítulos: Cáceres, Mágica y Misteriosa; Cáceres. Sus Construcciones Ocultas (con la descripción de veinticuatro edificios históricos); Los pozos (con doce edificios); Zonas Huecas (con siete ejemplos); Las Criptas; el estudio de otros edificios históricos; Paseo por otras localidades; Algunos Castillos; etc. etc. etc.

En definitiva, en esta nueva edición de Cáceres. Sus Construcciones Ocultas, se realizaron doscientos ejemplares, que con un contenido el triple que, en la primera edición, y que fueron inmediatamente divulgados entre personas interesadas en el tema, a demás de diferentes bibliotecas y archivos locales. Incluso muchos ejemplares fueron enviados fuera de nuestras fronteras. Todo lo cual hizo que el interés por tan desconocido tema aumentase considerablemente y lo que facilitó que la información al respecto que nos llegó fue aún mayor. Llegando incluso a ser requerido en diferentes localidades de la provincia para investigar sobre construcciones subterráneas o zonas huecas.

Era tanto el interés en la calle, como el aumento considerable de nuestro archivo al respecto que en el año 2018 tomamos la decisión de sacar la tercera edición de este tema que salió a la luz basado en simples leyendas y en algún inesperado y accidentado descubrimiento de construcción bajo el suelo real de la ciudad. Así fuimos señalando habitaciones, aljibes, pozos ocultos, galerías y un variado etcétera. La mayoría de estos espacios eran desconocidos para un gran número de los propietarios de las viviendas.

En este nuevo trabajo realizado por la editorial Tau, profundizábamos mas en los edificios anteriormente tratados y detallábamos aspectos y detalles anteriormente no apuntados, siempre guardando la discreción que en muchos casos los propietarios de las viviendas nos pedían, o en otros casos que la policía o albañiles nos sugerían.

Con la aparición de este libro en sus tres ediciones se nos ofrecieron muchos colaboradores, de todo tipo, para poder acompañarnos en esos viajes al subsuelo, y un elevado número nos interrogaban sobre lo que encontrábamos allí abajo y si habíamos descubierto cosas de valor. La respuesta es evidente. Pero los voluntarios aventureros seguían insistiendo.

Desgraciadamente vivimos en unos tiempos donde el copia y pega ya es algo habitual, así en los últimos años hemos visto como personas sin mucho escrúpulo han utilizado la tecnología para aprovechándose de nuestras investigaciones sobre este tema, hacer suyos algunos de estos hallazgos sin mencionar la fuente. Es lamentable. Pero hay está la hemeroteca y mencionados libros que con el paso inexorable del tiempo dejarán constancia de la verdad.