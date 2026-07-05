La Alianza Territorial Europea urge que la autovía entre Cáceres y la costa de Portugal esté abierta en 2029

La Alianza Territorial Europea ha reclamado a la Junta de Extremadura "transparencia y explicaciones" sobre la Autovía de la Esperanza y ha pedido al Ejecutivo regional que dé un paso más: licitar de forma directa las obras de la EX-A1 hacia Portugal, con cargo a crédito y fondos propios, para que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento en el año 2029. Así lo ha defendido Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial Europea, en unas declaraciones en las que ha situado esta conexión como una cuestión de "igualdad y justicia territorial" para el norte de la región. La plataforma sostiene que la autovía no puede seguir avanzando a un ritmo que considera insuficiente y reclama decisiones visibles a todas las administraciones implicadas.

"Reclamamos igualdad y justicia territorial, igual que en este momento se están construyendo las circunvalaciones de Cáceres y Badajoz con fondos propios", ha afirmado Martín. En esa línea, ha pedido "hacer lo mismo para el norte de la región, para la EX-A1". La reivindicación se enmarca en la demanda histórica de culminar la conexión por autovía entre el norte de Extremadura y Portugal. Para la Alianza Territorial Europea, esta infraestructura no es solo una carretera pendiente, sino una herramienta para mejorar la movilidad, favorecer la actividad empresarial, reforzar el turismo y combatir la despoblación en una de las zonas más necesitadas de comunicaciones de la comunidad.

Martín ha insistido en que el proyecto necesita "más acción, más gestión, más decisiones" para que el compromiso político se traduzca en hechos. La organización considera que la autovía debe dejar de ser una promesa reiterada y convertirse en una actuación con calendario, financiación y ejecución clara.

En el plano regional, la petición se dirige directamente a la Junta de Extremadura. La Alianza reclama que el Gobierno autonómico explique con claridad cómo piensa financiar y ejecutar las obras y que no se limite a fórmulas que puedan retrasar el calendario. Su propuesta pasa por una licitación directa, con recursos propios y crédito, para acelerar los plazos.

El puente internacional sobre el Erjas

La Alianza Territorial Europea también ha trasladado su reclamación al Gobierno de España. Francisco Martín ha pedido a los ministros competentes en Movilidad y Asuntos Exteriores "agilidad" para la firma urgente del acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa que permita construir un puente internacional sobre el río Erjas.

Ese paso fronterizo es una de las piezas necesarias para que la conexión tenga continuidad real con Portugal. Sin ese acuerdo bilateral, la infraestructura quedaría incompleta en su función principal: unir de forma eficaz el norte extremeño con el país vecino y abrir un corredor de comunicación útil para ciudadanos, empresas y visitantes.

La organización reclama que el Ejecutivo central acelere la tramitación diplomática y administrativa con Portugal. La petición se formula, además, en un momento en el que las relaciones transfronterizas vuelven a ganar peso en el debate económico de la provincia de Cáceres, especialmente por el interés empresarial en reforzar vínculos con Castelo Branco y Portalegre.

Ángel García Collado

El mensaje de la Alianza Territorial Europea conecta con una idea de fondo: la autovía no se defiende solo en términos de tráfico, sino de desarrollo. Martín ha vinculado la infraestructura con los ciudadanos, las empresas, el turismo y la lucha contra la despoblación, cuatro ámbitos en los que el norte de Extremadura mira a Portugal como un socio natural.

Una carretera de alta capacidad permitiría acortar tiempos, mejorar la seguridad, facilitar relaciones comerciales y hacer más competitivas las actividades que dependen de la movilidad. Para el empresariado de la zona, la frontera con Portugal puede convertirse en una oportunidad si las comunicaciones permiten trabajar con normalidad a ambos lados de La Raya.

La reclamación llega, además, tras la celebración en Cáceres del Congreso Transfronterizo Triurbir, un encuentro empresarial hispanoluso que reunió a más de un centenar de empresas y reforzó la idea de que la cooperación económica necesita infraestructuras a la altura. La autovía, en ese contexto, aparece como una condición práctica para que las alianzas entre Extremadura y Portugal puedan convertirse en proyectos reales.

Fotogalería | Portugal y Cáceres se manifiestan para exigir una autovía / Cedidas a El Periódico

Francisco Martín ha remarcado que la Alianza mantiene su confianza en los compromisos expresados por la Junta de Extremadura y por el Gobierno de Portugal para construir la autovía. Sin embargo, ha advertido de que esa confianza no elimina la exigencia de acelerar los pasos.

"Confiamos en la palabra dada por la Junta de Extremadura y el Gobierno de Portugal de construir la autovía, pero creemos que hay que hacer más y más rápido", ha señalado el portavoz de la Alianza Territorial Europea.

La organización sitúa así el debate en un punto concreto: pasar de las declaraciones de apoyo a la ejecución. Su propuesta reclama financiación directa, licitación de obras, acuerdo internacional para el puente y un horizonte temporal preciso: que la Autovía de la Esperanza pueda estar en funcionamiento en 2029.