La Asociación de Periodistas de Cáceres llora la muerte de su primer socio

La Asociación de Periodistas de Cáceres (APC) ha lamentado este domingo el fallecimiento de Enrique Baltar Ruiz, socio número 1 de la entidad, decano de los periodistas cacereños y una de las figuras más influyentes del periodismo extremeño del último siglo. Su desaparición supone la pérdida de uno de los profesionales que contribuyó a construir la información local y regional en Extremadura y que permaneció vinculado a la asociación desde sus orígenes.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, muestra sus condolencias. / EP

Premio honorífico

La organización ha recordado que Baltar fue distinguido en 2024 con el I Premio Fernando García Morales, un reconocimiento creado por la APC para homenajear trayectorias profesionales de especial relevancia. El jurado destacó entonces que había sido un referente del periodismo del siglo XX en Extremadura, capaz de marcar el camino de la información local y de convertirse en maestro para varias generaciones de periodistas.

La mayor parte de su carrera transcurrió en el diario El Extremadura, hoy El Periódico Extremadura, al que llegó a finales de los años cincuenta. Aunque aprobó unas oposiciones de Correos con el número 14 de toda España, optó por incorporarse al periódico para poder desarrollar su vida profesional en Cáceres, ciudad a la que permaneció unido durante décadas.

En 1957 comenzó a trabajar en la redacción situada en el Palacio de la Generala, donde compartió mesa con Dionisio Acedo, otra de las grandes referencias del periodismo cacereño. Con el paso de los años llegó a desempeñar el cargo de redactor jefe y cubrió algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de la provincia y de Extremadura, entre ellos la inauguración de la presa de Alcántara o del Parador de Jarandilla.

La APC ha subrayado también su compromiso con la profesión y con la libertad de prensa, una defensa que Baltar mantuvo hasta los últimos años de su vida. En una de sus entrevistas más recientes reivindicó que sin periodismo y sin libertad de información resulta imposible comprender la sociedad contemporánea, una reflexión que la asociación considera plenamente vigente.

Además de su trayectoria informativa, Enrique Baltar desempeñó un papel decisivo en las gestiones que culminaron con la creación de la Asociación de Periodistas de Cáceres, entidad cuya historia ayudó a escribir desde sus primeros pasos y a la que permaneció estrechamente vinculado durante décadas.

La asociación ha trasladado públicamente sus condolencias y su cariño a los familiares, amigos y compañeros del periodista, al tiempo que ha destacado que su legado profesional y humano permanecerá como parte de la historia del periodismo extremeño y de la propia organización.