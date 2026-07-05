El Ayuntamiento de Cáceres sostiene que el Gobierno no quiere trasladar la Cruz, sino ocultarla

El Ayuntamiento de Cáceres insiste en que la resolución del Ministerio sobre la Cruz de los Caídos no plantea un simple traslado del monumento, sino su retirada del espacio público y su custodia en una dependencia pública "sin que ello implique en ningún caso su exposición pública". Para el equipo de Gobierno, esa condición equivale en la práctica a sacar la cruz de la vista de los ciudadanos.

Fuentes municipales han remarcado este viernes que la posición del consistorio no ha cambiado. "La cruz no se toca", sostienen desde el consistorio, que interpreta que la decisión estatal no busca reubicar el monumento en otro punto de Cáceres, sino impedir que siga expuesto públicamente.

La resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluye la Cruz de los Caídos de la plaza de América en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática y determina su "retirada del espacio público. El texto añade que "no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes" que justifiquen su mantenimiento en ese emplazamiento.

El punto más relevante para el ayuntamiento está en las condiciones de depósito. La resolución establece que la cruz deberá quedar bajo custodia en una dependencia pública determinada por la administración titular o competente sobre el bien, pero precisa que esa custodia no podrá suponer su exposición pública. Es decir, no bastaría con moverla a otro enclave visible de la ciudad.

Este matiz introduce una diferencia con la ficha del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal, que otorga a la Cruz de los Caídos protección integral, pero recoge que "las condiciones de protección permiten su traslado". Esa posibilidad urbanística, sin embargo, no coincide con el mandato del Ministerio, que exige retirarla del espacio público y no exhibirla.

El conflicto se mantiene abierto después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la inclusión del monumento en el catálogo estatal. Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura recaba informes técnicos para iniciar de oficio el expediente de protección de la cruz como Bien de Interés Cultural. Y el consistorio se ha sumado a ese recurso admitido a trámite, mientras está a la espera de que se resuelva el que ellos presentaron hace unas semanas.

El Ministerio requiere al Ayuntamiento, como titular del monumento, que ejecute voluntariamente la retirada en un plazo máximo de tres meses. En caso de incumplimiento, la resolución advierte de que se iniciará el procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática. El alcalde, Rafa Mateos, ya había anunciado en junio la batalla legal del consistorio contra la decisión estatal y dejó clara su postura: "No la vamos a quitar".