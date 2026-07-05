La basura no aparece sola en Cáceres

Hay problemas urbanos que tienen detrás una obra mal planificada, un contrato insuficiente o una administración lenta. Y luego hay otros que empiezan y terminan en algo mucho más sencillo: la falta de civismo. Lo que ocurre estos días en los contenedores de la calle Colón, con bolsas en el suelo, cajas sin plegar, restos de poda y muebles abandonados, pertenece más a esta segunda categoría que a la primera.

Es verdad que las obras de saneamiento en Camino Llano han alterado el tráfico y también la ubicación de los contenedores. Puede resultar incómodo. Puede despistar durante unos días. Pero nada de eso justifica dejar un colchón, un sillón o un rascador de gatos junto a los cubos como si la calle fuera una extensión del trastero de casa. La ciudad no se ensucia sola. La ensuciamos entre todos cuando confundimos lo público con lo de nadie.

El ayuntamiento tiene la obligación de limpiar, vigilar y poner medios. La empresa concesionaria debe prestar el servicio con eficacia. Pero el vecino también tiene una parte que cumplir. Plegar una caja, esperar al horario adecuado, llamar para retirar un mueble o llevar ciertos residuos al punto limpio no son gestos heroicos. Son mínimos de convivencia. Lo preocupante es que cada vez parezcan más excepcionales.

Además, la dejadez tiene un efecto contagioso. Basta una bolsa fuera del contenedor para que al poco tiempo aparezcan otras tres. Basta un mueble abandonado para que alguien entienda que ese rincón ya se ha convertido en vertedero improvisado. Y entonces, el problema deja de ser una infracción aislada para convertirse en una estampa habitual, fea y profundamente injusta para quienes sí cumplen.

Cáceres presume, con razón, de ciudad patrimonial. Pero esa imagen no depende solo de la Parte Antigua, de las torres o de las plazas monumentales. También se juega en una esquina con contenedores, en una acera despejada y en una calle que amanece limpia porque nadie la ha convertido durante la noche en un basurero.

Las multas de hasta 3.000 euros están ahí y conviene recordarlas, aunque lo deseable sería no tener que llegar a ellas. Porque el civismo no debería funcionar únicamente por miedo a una sanción. Debería nacer de una idea bastante simple: la calle también es nuestra cuando toca cuidarla, no solo cuando toca exigir que esté limpia.