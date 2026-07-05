Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados

La música se impuso este domingo a la ola de calor en Cáceres. Con el termómetro rozando los 40 grados a las nueve de la noche en la Plaza Mayor, cientos de personas aguardaban el inicio de una nueva edición de 'Dial al Sol', el gran concierto gratuito de Cadena Dial que, un verano más, convierte a la ciudad en uno de los principales escenarios musicales del país. La organización mantuvo intacta la programación (aunque los conciertos no arrancaron hasta pasadas las 22:20 horas) y la previsión de reunir a cerca de 15.000 espectadores se vio algo mermada por la intensa ola de calor, que rebajó la afluencia al inicio, esperando a que cayera la noche para que las altas temperaturas dieran algo de tregua. El ambiente, sin embargo, no perdió intensidad. Conforme avanzaba la tarde-noche, el casco histórico iba llenándose de público, abanicos, 'macetas' y botellas de agua en una imagen marcada por la prudencia frente al calor.

Circuito

Las condiciones meteorológicas no modificaron el horario ni se planteó retrasar el espectáculo. Sobre el escenario entonaron sus voces Álvaro de Luna, Luis Cepeda, Gonzalo Hermida, Huecco y otros nombres del panorama musical actual, además de una actuación sorpresa de un grupo extremeño que completó el cartel de una de las grandes citas del verano.

Con esta edición, Cáceres reafirma una posición privilegiada dentro del circuito nacional de conciertos al aire libre. Es el cuarto año consecutivo en que acoge las giras estivales del Grupo Prisa y vuelve a convertirse en la única ciudad de España que reúne el cierre de Dial al Sol y el arranque de LOS40 Summer Live, que llegará a la Plaza Mayor el próximo 9 de julio.

Ese doble protagonismo ha consolidado a la capital cacereña como una referencia para la industria musical durante el verano. En apenas unos días volverán a pasar por el mismo escenario artistas como Walls, Bombai, Enol, Lola Tuduri, Chema Rivas, Pikete y el DJ Óscar Martínez, en una propuesta orientada a un público más joven y centrada en las tendencias actuales del pop y la música urbana. La cabeza de cartel será Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023, que presentará su álbum debut, 'La Española', publicado el pasado 22 de mayo.