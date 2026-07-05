Cierres, traspasos y mudanzas: así cambia el pulso comercial del centro de Cáceres

Persianas bajadas, carteles de traspaso, escaparates vacíos y negocios que cambian de local para seguir adelante. El centro de Cáceres mantiene actividad, pero en varias de sus calles principales se repite una escena que empieza a llamar la atención. Pintores, San Pedro de Alcántara, Virgen de Guadalupe o Rodríguez Moñino han sumado en los últimos meses cierres y movimientos que reflejan un cambio en el mapa comercial de la capital cacereña.

No es una fotografía de decadencia, sino de transformación. Hay tránsito de vecinos y visitantes, hostelería, servicios y comercios que resisten, pero también proyectos que no consiguen consolidarse. El resultado es un centro con vida, aunque con más huecos y con una rotación que deja señales visibles a pie de calle.

Rotación visible

Uno de los puntos donde esa rotación se aprecia con claridad es la avenida Virgen de Guadalupe, una de las arterias comerciales de Cáceres. En los últimos meses, la vía ha registrado cierres, como el de la carnicería La Corte 16, traspasos y cambios de ubicación, como el de la estilista Cristina Mateos, lo que refleja las dificultades de algunos negocios para mantenerse incluso en zonas céntricas y con movimiento diario.

La imagen se completa con varios locales sin actividad, algo especialmente llamativo en una calle con peso comercial y conectada con otros puntos de movimiento de la ciudad. Cada cierre responde a circunstancias distintas, desde decisiones empresariales hasta cambios de estrategia o búsqueda de mejores condiciones, pero la acumulación de escaparates vacíos acaba dejando una sensación de pérdida de continuidad en una vía tradicionalmente activa.

También Pintores, una de las calles más simbólicas del comercio cacereño, ha sumado otro cierre reciente. Sabor a España ha bajado la persiana apenas un año después de su apertura. La tienda, especializada en productos dulces y de alimentación, ocupaba un punto de paso en pleno centro, en una vía muy vinculada al recorrido de vecinos y visitantes.

Sabor a España ha cerrado sus puertas en Pintores un año después de su apertura. / Carlos Gil

Sin embargo, la experiencia demuestra que el paso de gente no siempre se traduce en ventas suficientes para mantener un negocio. El escaparate puede estar en una buena ubicación, pero la rentabilidad depende de muchos otros factores.

Mudarse para continuar

No todos los movimientos significan un cierre definitivo. En algunos casos, los negocios buscan otra ubicación dentro de la ciudad, con mejores condiciones, más facilidad de aparcamiento o una clientela más vinculada al día a día. Es lo que ha ocurrido con el estanco de San Pedro de Alcántara, que ha dejado su local para trasladarse a la avenida Clara Campoamor, una zona que ha ganado peso en los últimos años por el crecimiento residencial y la llegada de nuevos servicios.

A estos ejemplos se suma el cierre de una perfumería en la calle Rodríguez Moñino, otro establecimiento abierto hace no demasiado tiempo que no ha terminado de consolidarse. La imagen se repite: negocios que prueban suerte en zonas céntricas, pero que no siempre consiguen permanecer.

El estanco M13 de San Pedro de Alcántara se ha trasladado a la avenida Clara Campoamor. / El Periódico

Nuevas zonas de consumo

El traslado de algunos negocios también refleja otro cambio: la ciudad crece hacia nuevas áreas residenciales y con ellas se desplaza parte del consumo cotidiano. Zonas como Casa Plata, Montesol o el entorno de Mejostilla han ganado población, servicios y actividad comercial en los últimos años. Son barrios donde el comercio encuentra otro tipo de cliente, más vinculado al día a día, con mayor facilidad de aparcamiento y con locales que, en algunos casos, pueden adaptarse mejor a las necesidades actuales.

Antes, muchas compras pasaban necesariamente por las calles comerciales tradicionales. Ahora, los vecinos resuelven parte de sus necesidades cerca de casa, en zonas de expansión o a través de internet. El mapa comercial de Cáceres se ha vuelto más disperso y eso obliga a los negocios del centro a diferenciarse más.

Actividad, pero con huecos

La ciudad conserva calles con movimiento, cafeterías y bares llenos en determinados momentos del día, servicios profesionales, oficinas, comercios consolidados y zonas de paso. Pero junto a esa actividad conviven locales vacíos y proyectos que no logran echar raíces. Esa mezcla es la que define el momento actual: no tanto una desaparición del comercio, sino una rotación que deja señales visibles.

La calle Pintores, una de las vías comerciales de la ciudad. / El Periódico

La pregunta de fondo es qué tipo de negocio puede resistir hoy. Algunos sectores funcionan ligados al tránsito diario, otros dependen más del turismo, otros necesitan una clientela fiel y otros sufren especialmente la competencia de internet o de grandes superficies. A ello se suma la evolución de los hábitos de consumo. Cada vez se compra más de forma planificada, se comparan precios por internet y se reducen las compras impulsivas en determinados sectores.

Para los pequeños negocios, abrir la persiana implica asumir alquiler, suministros, personal, impuestos, proveedores y una incertidumbre constante sobre las ventas. En calles céntricas, esos costes pueden ser más elevados. Y cuando los ingresos no acompañan, la ubicación deja de ser una ventaja suficiente.