Descifrando el misterio del mono encadenado en Cáceres, un icono arquitectónico con múltiples interpretaciones

En nuestra infancia, las largas tardes del verano tenían sus propias reglas. Después de comer llegaba la hora sagrada de la siesta y las madres, convertidas por unas horas en auténticas sargentas, decretaban el arresto domiciliario. Nada de salir a la calle hasta que aflojara el calor. Ante aquel encierro doméstico, bastaban apenas unos minutos para que apareciera el lamento inevitable: «¡Mamá, me aburro!». Y la respuesta, repetida generación tras generación, llegaba casi siempre con la misma rapidez: «Pues cómprate un mono».

Como con la paga semanal apenas alcanzaba para unas chucherías, unos sobres de cromos o un helado Flax, comprar un mono quedaba completamente fuera de mis posibilidades. Además, tampoco había macacos a la venta en las multitiendas del barrio. De haber podido elegir, no habría sido un mal compañero de juegos. Al fin y al cabo, pocos animales despiertan tanta simpatía como los monos. Su carácter inquieto, travieso y juguetón, tan parecido a veces al de un niño pequeño, hace que todavía hoy llamemos «monerías» a esos gestos capaces de arrancarnos una sonrisa o enternecernos. Tener un mono habría significado, sencillamente, tener diversión asegurada.

Lo cierto es que los monos siempre estuvieron presentes en la infancia de los niños de mi generación, aunque la mayoría solo los conociéramos a través del cine y la televisión, o en alguna de las visitas al zoo o al circo. Crecimos viendo a Chita junto a Tarzán; a Abu, el inseparable compañero de Aladdín; al sabio Rafiki de El Rey León o al gigantesco King Kong, que inspiraba más respeto que ternura, pero que terminó convirtiéndose también en un icono de la cultura popular.

Esa fascinación continúa intacta. O, si no, que nos lo digan a todos los que, hace unas semanas, seguimos con emoción la historia de Punch, el pequeño mono de un zoológico japonés rechazado por su madre y que terminó conquistando las redes sociales.

En Cáceres también hemos tenido siempre nuestro propio mono. No vive en un zoológico ni apareció nunca en el cine. Lo encontramos en la Casa de los Cáceres-Nido, situada en la cuesta de Aldana, aunque todos la conocemos como la Casa del Mono. Se trata de una pequeña figurade un simio esculpido en granito que aparece encadenado a la baranda de la escalera que, desde el patio, da acceso a las dependencias de la planta superior. Junto a él asoma también, a través de una especie de ventanuco, el rostro de un personaje desconocido que nos observa con su mirada pétrea. Quizá en otra ciudad, nuestro particular macacosería ya un auténtico símbolo local y habría alcanzado la popularidad de otros emblemas que alimentan el turismo y la curiosidad de los visitantes, como sucede con la célebre rana de la Universidad de Salamanca.

Como nadie sabía explicar con certeza por qué un mono ocupaba un lugar tan singular en la arquitectura de una casa nobiliaria y, ante la ausencia de documentos que lo aclarasen, la imaginación popular hizo el resto y florecióla leyenda con varias versiones.

La más desconocida de todas fue publicada en 1967 por Juan Arias Corrales bajo el título El misterio de la Casa del Mono. En ella, un hidalgo cacereño cae en desgracia ante el rey y huye al norte de África, donde termina enamorándose de Zuleima, la hija de un jeque. Ambos regresan a Cáceres acompañados de varios monos domesticados que acabarían dando nombre a la casa. Con el tiempo, uno de ellos contrae la rabia tras ser mordido por un jabalí y la enfermedad termina extendiéndose a toda la familia. Durante semanas los vecinos solo escuchan desgarradores gritos procedentes del interior de la mansión hasta que, al derribar la puerta, encuentran muertos a todos sus habitantes. La casa quedó abandonada para siempre y el misterio pasó a alimentar la leyenda.

Otra tradición cuenta que el propietario de la casa era un rico mercader converso que practicaba en secreto la alquimia y otras artes prohibidas. En uno de sus viajes adquirió un mono sobre el que comenzó a realizar crueles experimentos en unas dependencias ocultas de la vivienda. Torturado durante años, el animal terminó enloqueciendo y, aprovechando un descuido de su cuidador, escapó de su encierro sembrando la muerte entre todos los habitantes de la casa. Antes de morir, el mercader lanzó una maldición sobre el simio, condenándolo a permanecer convertido en piedra y encadenado para toda la eternidad.

La versión más conocida, sin embargo, sitúa el origen de la historia en un drama familiar. Según esta tradición, el dueño de la casa regaló un pequeño mono a su esposa para aliviar la tristeza de no poder tener hijos. Durante años el animal recibió el cariño que habría correspondido a un hijo hasta que, contra todo pronóstico, la mujer quedó embarazada. El nacimiento del niño despertó los celos del simio que, sintiéndose desplazado, aprovechó un descuido para arrojar al pequeño por una ventana. Desesperada, la madre maldijo al mono, que quedó petrificado.

Una última variante lleva la imaginación todavía más lejos. En ella, el marido, anciano y ausente durante largas temporadas, sospechó que el niño no era suyo, sino fruto de la relación de su esposa con otro hombre o, en las versiones más extravagantes, con el propio mono. Cuando intentó acabar con la vida del pequeño, el simio lo tomó entre sus brazos y huyó con él para protegerlo. La maldición terminó convirtiendo en piedra a todos los protagonistas de la tragedia.

Según esta última versión, las tres gárgolas que coronan la fachada representarían precisamente aquella escena: la primera sería la madre, con el rostro desencajado y la boca abierta en un grito de dolor; la segunda mostraría al mono sujetando al niño mientras huye con él; y la tercera correspondería al anciano marido, barbado y con la cabeza girada hacia otro lado, incapaz de impedir el desenlace.

Los estudiosos de la iconografía medieval ofrecen, sin embargo, una interpretación muy distinta. Según ellos, las esculturas de la fachada conforman un auténtico programa moralizante, una lección esculpida en piedra destinada a advertir sobre los vicios y las debilidades del ser humano.

La gárgola identificada comola madre que grita desconsolada sería en realidad un hombre embriagado, con gesto de vomitar mientras abraza un odre de vino. La figura constituiría una advertencia contra los excesos de la bebida.

La que se interpretó como el mono huyendo con un niño entre sus brazos representa en realidad a una figura femenina de rasgos deliberadamente deformes —entre ellos, media cabeza rapada— que sostiene no a un niño, sino probablemente a un hombre adulto. Se trataría de una alegoría delamor mundano o de la lujuria, mostrando cómo el pecado seduce y termina aprisionando al hombre.

La tercera, el anciano barbado que la tradición convirtió en el marido cornudo, aparece en realidad mesándose las largas barbas, un gesto que la iconografía relaciona con la desesperación, la tristeza o la melancolía del pecador. No sería, por tanto, un personaje concreto de ninguna leyenda, sino una nueva advertencia sobre las consecuencias del vicio y del pecado.

En conjunto, las tres gárgolas transmiten un mensaje moral propio de la mentalidad de la época. La figura del mono encadenado encaja perfectamente dentro de ese mismo discurso simbólico. En el arte cristiano, el mono suele personificar los instintos más bajos del ser humano, como la lujuria, la vanidado la codicia. La cadena que lo sujeta no es un elemento decorativo, sino el símbolo del hombre esclavizado por sus pasiones o, en una lectura más optimista, de la virtud que consigue dominarlas. Encontramos esta iconografía en las obras de célebres pintores como en los “Dos monos encadenados” de Pieter Brueghel el Viejo,o enun grabado de Alberto Durero, donde el simio aparece igualmente sujeto con una cadena a los pies de la Virgen María como representación del pecado vencido. El mono de la Casa de los Cáceres-Nido responde, por tanto, a una tradición iconográfica ampliamente difundida en la Europa cristiana y no al recuerdo petrificado de ninguna leyenda local.

El de la Casa del Mono no ha sido el único simio que ha dejado huella en la memoria de los cacereños. Muchos todavía recuerdan a Susi, la popular mona del cuartel Infanta Isabel convertida durante años en la mascota más querida de la guarnición. Desfilaba con los soldados, compartía protagonismo con un carnero e incluso contaba con una pequeña asignación para su manutención.

También ella protagonizó sus propias historias. Una de las más curiosas cuenta que, después de que un joven recluta recibiera un sonoro bofetón de un superior por haberse comido un bocadillo que no era suyo, descargó la rabia contra la pobre Susi, que recibió una buena tanda de escobazos sin tener culpa alguna. Mantendremos en el anonimato al autor de aquel desahogo, no vaya a ser que, más de medio siglo después, Pacma decida personarse en la causa.

No han tenido demasiada suerte los monos en Cáceres. Unos han sido acusados de robar niños o de protagonizar las más disparatadas historias de zoofilia; otros tuvieron que soportar las consecuencias de enfados ajenos. El de la Casa del Mono lleva quinientos años inmóvil, encadenado a su escalera de granito, ajeno a leyendas, polémicas y escobazos. Solo queda esperar que la casa, propiedad del Ministerio de Cultura y cerrada desde 2021, vuelva algún día a abrir sus puertas para que los cacereños podamos reencontrarnos con uno de los vecinos más singulares y enigmáticos de nuestra ciudad.