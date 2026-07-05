Extremadura exhibe su talento creativo en la gran noche de la moda española

Dos firmas de la región, Águeda Valle Upcycling y Emma Prieto llevaron hasta la III edición de los Premios Academia de la Moda Española (que este año se han mudado a La Estación - Gran Teatro Príncipe Pío) una forma diferente de entender el diseño: prendas donde la reutilización de tejidos, la artesanía y el patrimonio cultural extremeño se han convertido en protagonistas.

Lejos de seguir las tendencias del consumo rápido, ambas creadoras apostaron por una moda con identidad propia, elaborada desde el oficio y el respeto por los materiales. Una propuesta que refleja el creciente peso que la sostenibilidad está adquiriendo en el panorama creativo español.

Moda circular con sello extremeño

Uno de los estilismos más representativos de la gala fue el diseñado por Águeda Valle Upcycling, lucido por Miguel Ángel Martín, gerente de la empresa de inserción REMUDARTE con Moda re- Cáceres. El conjunto, formado por una camisa y un pantalón de la colección ORPHÉE, nació de la colaboración que ambas iniciativas mantienen desde hace años para demostrar que la economía circular también puede generar diseño de autor. La camisa parte de una prenda recuperada en la tienda Moda re- de la calle Pintores, 6 de Cáceres y transformada mediante un proceso completamente artesanal. La intervención incorpora pasamanería inspirada en el folclore extremeño, mientras que el pantalón recupera tejidos tradicionales de los trajes regionales para reinterpretarlos desde una estética contemporánea. El resultado es un estilismo que reivindica la segunda vida de los textiles sin renunciar a la calidad ni a la creatividad.

La moda sostenible ha dejado de ocupar un espacio marginal para integrarse en los grandes escenarios del sector Águeda Valle — Diseñadora

La presencia de este diseño en una de las principales citas de la moda española coincidió además con otro motivo de celebración para Moda re-, nominada en la categoría de Sostenibilidad e Innovación. "Estar entre los proyectos nominados es un reconocimiento al trabajo que llevamos años impulsando desde esta red para demostrar que otra forma de hacer moda es posible: circular, social e innovadora. Seguimos trabajando para que cada prenda genere una nueva oportunidad a las personas y al planeta", afirma Martín.

Para Águeda Valle, la participación en esta gala supone también la confirmación de que "la moda sostenible ha dejado de ocupar un espacio marginal para integrarse en los grandes escenarios del sector".

La identidad extremeña como inspiración

La diseñadora Emma Prieto optó por vestir una creación propia en la que las raíces extremeñas se integran con la identidad de su firma.

Su propuesta recupera algunos de los elementos más reconocibles del folclore regional, como la combinación de negro y amarillo —colores asociados al refajo extremeño y presentes también en la trayectoria de la marca—, junto a encajes con y sin pedrería y el tradicional pañuelo Gajo de Torrejoncillo. El conjunto se completó con una cartera bordada en hilo dorado por Bordados Jesús Naveiro, reforzando el protagonismo del trabajo artesanal.

Más allá del resultado estético, ambas propuestas comparten una misma filosofía: reivindicar una moda donde cada prenda prolonga su vida útil y donde el trabajo manual recupera el protagonismo frente a la producción industrial.

Mucho más que una tendencia

La participación de estas firmas extremeñas en los Premios Academia de la Moda Española simboliza una transformación que va más allá del diseño. La sostenibilidad ya no se limita al impacto ambiental de las prendas, sino que incorpora también una dimensión cultural, al preservar técnicas artesanales transmitidas durante generaciones y favorecer modelos de producción más responsables.

El mensaje adquiere un significado especial al llegar desde Extremadura, una comunidad donde la artesanía continúa siendo un importante motor económico y un elemento esencial de su patrimonio cultural.

Un ecosistema creativo en crecimiento

La presencia de Águeda Valle y Emma Prieto forma parte de un movimiento cada vez más amplio. En los últimos años, Extremadura ha consolidado un ecosistema creativo donde la innovación nace precisamente de la recuperación de los oficios tradicionales.

Águeda Valle ha convertido el upcycling en el eje de su propuesta artística, transformando prendas y tejidos recuperados en piezas únicas mediante bordados, aplicaciones textiles y referencias al patrimonio etnográfico extremeño. Cada creación demuestra que el lujo contemporáneo también puede construirse desde la reutilización.

Su colaboración con Moda re- refleja esta filosofía: recuperar el pasado para construir el futuro de la moda, situando el oficio artesanal en el centro del proceso creativo.

Pero no se trata de un caso aislado. Diseñadores y marcas como Andrés Campos, JM Cruz, Sancha Artesanía, Brave Of, 100 Colores 100, Marinetti o Carmela Caramela están contribuyendo a consolidar una identidad propia para la moda extremeña. Todos ellos comparten una apuesta por la artesanía, la producción responsable, el comercio de proximidad y la reinterpretación contemporánea del patrimonio textil de la región.

La recuperación de elementos emblemáticos como la gorra de Montehermoso, el trenzado de paja de centeno o el histórico pañuelo de los Cien Colores demuestra que la innovación no siempre consiste en crear nuevos materiales, sino también en ofrecer nuevas miradas sobre un legado centenario.

La creciente presencia de estos creadores en pasarelas, ferias especializadas y proyectos vinculados al sector textil evidencia que Extremadura vive un momento de especial efervescencia creativa, donde sostenibilidad, identidad territorial y excelencia artesanal se han convertido en factores de competitividad.

RESOTEX, una apuesta por la economía circular Este impulso encuentra además un importante respaldo institucional a través del proyecto RESOTEX, liderado por la Diputación de Cáceres y desarrollado junto a entidades españolas y portuguesas. La iniciativa persigue transformar la industria textil en el territorio transfronterizo mediante la economía circular, fomentando el emprendimiento, la innovación y la diversificación económica. El proyecto trabaja para impulsar cambios en todas las fases de la cadena de valor del sector —desde el diseño y la producción hasta la gestión de residuos textiles—, favoreciendo modelos más sostenibles y vinculados al territorio. En el consorcio participan la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, los municipios portugueses de Covilhã y Fundão, la Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON), la Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), el Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, la Dirección General de Empresas de la Junta de Extremadura, MODATEX, la Confederación de Empresas de la Moda de España, REMUDARTE, Moda re-, la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (ASIRTEX) y el Consorcio MásMedio.

La presencia de la moda extremeña en los III Premios Academia de la Moda Española confirma que la región no solo conserva un importante patrimonio textil, sino que ha sabido convertirlo en una herramienta de innovación. Una moda donde cada puntada habla de tradición, creatividad y sostenibilidad, y donde las segundas oportunidades de los tejidos terminan desfilando en algunos de los escaparates más prestigiosos del país.