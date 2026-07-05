Fernando García Nicolás, secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres: "La política que viene: cuidar, crecer y ganar"

Vivimos tiempos extraños para la política. Nunca hubo tantos canales para comunicar y, sin embargo, pocas veces resultó tan difícil conectar de verdad con la ciudadanía. Nunca se habló tanto de política y, sin embargo, nunca fue tan evidente el cansancio de mucha gente ante el ruido, la confrontación permanente y los debates que parecen girar siempre sobre sí mismos.

Por eso creo que es momento de reivindicar otra manera de entender la acción política. Una forma más humilde, más útil y más pegada a la realidad de las personas.

La provincia de Cáceres afronta desafíos enormes. El reto demográfico, la transformación económica, la digitalización, la transición energética, la necesidad de generar oportunidades para la gente joven o el fortalecimiento de los servicios públicos son cuestiones demasiado importantes como para perder el tiempo en debates estériles. La ciudadanía no espera de nosotros más confrontación. Espera soluciones. Y las soluciones nacen del trabajo.

Quienes llevamos años recorriendo esta provincia sabemos que la política útil tiene poco que ver con la que muchas veces aparece en las redes sociales o en los grandes focos mediáticos. La política útil consiste en escuchar. Consiste en estar. Consiste en acompañar. Consiste en resolver problemas concretos y mejorar la vida de la gente.

Esa es la razón por la que sigo creyendo en el valor del municipalismo y en la fuerza del territorio. Las grandes transformaciones empiezan siempre junto a la gente. Empiezan en los ayuntamientos, en las asociaciones, en las agrupaciones locales, en quienes conocen el nombre de sus vecinos y saben cuáles son sus preocupaciones cotidianas.

La provincia de Cáceres está formada por 223 municipios y siete entidades locales menores. Son 230 realidades diferentes. 230 formas de vivir, de trabajar, de emprender y de construir comunidad. Y precisamente ahí reside una de nuestras mayores fortalezas.

Muchas provincias

No existe una única provincia de Cáceres. Existen muchas provincias dentro de la provincia. La Sierra de Gata no es La Vera. Las Hurdes no son el Campo Arañuelo. El Valle del Alagón no es el Valle del Jerte. Y entender esa diversidad es la primera obligación de cualquier proyecto político que aspire a representar a la mayoría social.

Por eso necesitamos más presencia en el territorio y menos política de despacho. Más escucha y menos consignas. Más contacto con la realidad y menos burbujas.

También necesitamos recuperar algo esencial: la convicción de que la política está para liderar el futuro y no simplemente para resistir el presente.

Esta tierra no va a conformarse con administrar sus dificultades. Tiene que aspirar a aprovechar todas sus oportunidades. Tenemos recursos naturales extraordinarios, una posición estratégica cada vez más relevante, capacidad para atraer inversión y un enorme talento humano que demasiadas veces se ha visto obligado a buscar oportunidades lejos de aquí.

Nuestro reto consiste en convertir todas esas fortalezas en empleo, desarrollo y bienestar. Y para hacerlo necesitamos una política que piense en grande. Una política capaz de combinar tradición e innovación. Que defienda el mundo rural sin resignarse a la despoblación. Que apueste por la transición energética garantizando que la riqueza que genera se quede en nuestros pueblos. Que fortalezca la educación y la sanidad públicas como herramientas de igualdad. Que convierta el talento de la juventud en una oportunidad para la provincia de Cáceres.

Nada de eso será posible desde el individualismo ni desde los proyectos personales. Las sociedades avanzan cuando construyen proyectos colectivos. Cuando entienden que nadie transforma una tierra en solitario. Cuando saben que los éxitos duraderos son siempre fruto del esfuerzo compartido. Aquí y en ninguna parte, nadie se salva solo.

Por eso creo que los próximos años deben construirse sobre tres verbos sencillos, pero fundamentales.

Cuidar. Cuidar nuestras organizaciones, nuestras instituciones y, sobre todo, a las personas que sostienen cada día la vida pública de nuestros pueblos.

Crecer. Incorporando talento, juventud, experiencia, nuevas ideas y nuevas formas de participación.

Y ganar. Ganar para poder transformar. Ganar para mejorar la vida de la gente. Ganar para seguir construyendo una provincia con más oportunidades, más cohesión y más futuro.

Frente al ruido, trabajo. Frente al enfrentamiento, convivencia. Frente al pesimismo, esperanza. Y frente a quienes solo hablan de límites, nuestra obligación es proponer opciones. La provincia de Cáceres tiene futuro y el futuro, lejos de esperarlo, hay que construirlo cada día.