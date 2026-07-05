Jonhy Pereira, el párroco de Cáceres que hace de su iglesia "un hogar para todos"

No hay nada como sentirse como en casa estando fuera de ella, y eso es algo que muchos vecinos encuentran en la parroquia del Espíritu Santo de Cáceres. Algunos dirían que se debe a que quienes están más vinculados a la iglesia la sienten como un hogar o incluso como un refugio; otros, a que es un lugar frecuentado en familia desde hace años o simplemente a que forma parte del barrio y de su vida cotidiana. Sin embargo, para buena parte de la comunidad esa sensación de cercanía y acogida se encarna de manera muy concreta en una persona: su párroco, Jonhy Pereira.

Un sacerdote marcado por la emigración y la vocación

La historia personal de Pereira ayuda a entender también el tipo de parroquia que ha querido construir en Cáceres. Nació en Caracas el 27 de enero de 1984, en el seno de una familia marcada por la emigración, con madre canaria y padre portugués.

Él mismo explica que fue en Venezuela, cuando apenas tenía nueve años y acababa de hacer la primera comunión, donde sintió por primera vez "la llamada a dedicar su vida al servicio de los demás", especialmente de quienes más lo necesitan y de quienes viven en los márgenes.

Esa vocación, acompañada por sacerdotes que le ayudaron a orientarla, le llevó a ingresar en el seminario con 19 años. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 2013 en la archidiócesis de Santa Ana de Coro, en Venezuela. Más tarde, con su familia ya de regreso en España, decidió trasladarse a la diócesis de Coria-Cáceres para estar más cerca de los suyos.

El párroco Jonhy Pereira junto a la comunidad de su iglesia durante una de sus misas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde entonces lleva ya 11 años sirviendo en esta diócesis. Antes de llegar al Espíritu Santo fue párroco en Holguera, Riolobos, Valdencín y El Batán. En la actualidad es párroco no solo en el Espíritu Santo, sino también en la parroquia de Casas de Don Antonio, además de su vinculación con otras comunidades de la zona, como El Buen Pastor y Valdesalor.

Su trayectoria pastoral ha ido acompañada también de una sólida formación académica. Es licenciado en Estudios Eclesiásticos, en Filosofía y Teología, por la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Además, ha cursado estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca y cuenta con un máster universitario civil en Filosofía por la UNED.

Una iglesia de puertas abiertas

Pereira describe la comunidad que intenta sostener desde una inspiración muy clara: el Evangelio de Jesús y la idea, tantas veces repetida por el papa Francisco, de "una iglesia de puertas abiertas, samaritana y al servicio de los más necesitados". En esa visión, la parroquia "no puede comportarse como una aduana ni medir a las personas" por su situación económica, su trayectoria personal o su encaje en moldes tradicionales.

De ahí que insista en que la comunidad quiere dar un lugar preferente a quienes durante mucho tiempo se han sentido apartados, desde personas empobrecidas hasta colectivos que históricamente han vivido más lejos de la vida eclesial. En su relato aparece una iglesia que quiere ser fiel a Jesús desde la acogida, la implicación social y la fraternidad, donde los sacerdotes no se colocan por encima del resto, sino que tratan de ser, en sus propias palabras, "hermanos entre los hermanos".

Esa filosofía se refleja también en la forma de celebrar. Pereira subraya que en esta parroquia la misa no descansa solo sobre el sacerdote, sino que la comunidad participa activamente en cantos, lecturas, moniciones y otras tareas que pueden asumir los seglares. La intención es que la parroquia esté siempre abierta y actúe como un faro de comunión en medio de un tiempo marcado por la polarización.

La consternación por Venezuela

Su condición de venezolano e hijo de migrantes ha hecho que los recientes terremotos en Venezuela se vivan en esta parroquia con especial intensidad. Pereira explica que siente una "gran tristeza y consternación", tanto por la dimensión humana de la tragedia como por su conexión personal con lugares y personas afectadas. Recuerda, por ejemplo, que él nació en Caracas, en la zona de El Paraíso, donde varios edificios han caído y muchas personas han fallecido.

El párroco Jonhy Pereira junto a la comunidad de su iglesia durante una de sus misas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde esa experiencia, el párroco rechaza interpretar estas catástrofes como castigos divinos. Defiende que Dios no envía estos fenómenos y que atribuirle ese tipo de sufrimiento sería incompatible con el Dios de Jesús, al que identifica con "el amor y la misericordia". A partir de ahí, sostiene que la respuesta cristiana no puede quedarse solo en la oración, sino que debe traducirse también en "ayuda concreta".

Colectas, Cáritas y trabajo social

Por eso, tras discernirlo comunitariamente, la parroquia ha decidido canalizar la ayuda a Venezuela a través de Cáritas España, institución en la que Pereira dice confiar por "su autoridad moral y su capacidad de intervención". Con ese objetivo, se ha destinado diferentes colectas a apoyar a las personas afectadas por el terremoto.

A esta iniciativa se suma además una fuerte labor de Cáritas parroquial, que en los últimos tiempos ha impulsado, entre otras acciones, un trabajo de ayuda a la regularización de migrantes con el apoyo del Colegio de Abogados, gracias a la colaboración gratuita de varios letrados que han atendido y acompañado a personas en situación vulnerable.

Una parroquia que quiere parecerse a un hogar

Jonhy Pereira ha querido cerrar su mensaje reiterando que la parroquia está abierta a todos, "sin diferencias de color de piel, de origen, de orientación sexual o de situación moral". En esa insistencia reside la intención de crear "una iglesia que quiere ser servidora, hermana y samaritana".

Y eso es precisamente lo que hace que el Espíritu Santo deje de ser solamente un templo para convertirse en la segunda casa de mucho de sus feligreses. Un lugar seguro donde a las personas no se les pregunta de dónde vienen o cómo son, sino qué necesitan, y esa es una de las formas más profundas de parecerse a casa.