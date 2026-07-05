Luis Alviz y la época dorada del toreo en Cáceres

Hablar de la plaza de toros de Cáceres es hablar, inevitablemente, de Luis Alviz, que fue el artífice de una de las épocas doradas del toreo en la ciudad. A finales de los 80 se hizo cargo de la plaza de toros ejerciendo de gerente, mientras que el ayuntamiento actuaba como empresario. La afición no olvida aquellos nueve años con tres grandes corridas cada feria de mayo: una de Victorino que animaba los abonos, y dos con las mejores figuras del momento: Joselito, Ponce, Mora... La Era de los Mártires cacereña llegó a tener prestigio nacional y atraía a público de otras ciudades cuando el Hotel Extremadura, entonces en la avenida Virgen de Guadalupe, era (igual que ahora) el lugar donde se alojaban los grandes matadores y su equipo de colaboradores, entre ellos Cristina Sánchez, que fue la primera mujer torero en abrir la Puerta Grande y en confirmar la alternativa en la Plaza de Toros de Madrid.

Aquello solo fue posible por el apoyo económico del ayuntamiento, que permitía cerrar carteles muy bien rematados independientemente de la venta de entradas, sobre todo al principio, porque luego el público respondió. Luis Alviz Cerro, (Cáceres, 1934), fue un torero, excelente y fino diestro, que siempre dejó el nombre de la ciudad que le vio nacer y de la provincia en un lugar muy alto. Una página de relieve en la historia de Cáceres.

Hijo de Joaquín Alviz, conductor del marqués de Castronuevo, con palacio en la Plaza de San Mateo, y de Filomena Cerro, la familia del diestro, como bien recuerda el cronista Juan de la Cruz Gutiérrez, vivía en la calle Damas. "Luis llevaba en sus adentros, desde muy pequeño, una idea y una inclinación por el toreo y cuya afición fue iniciando y posicionando en un lento, complejo y constante compromiso y reto con Cáceres y consigo mismo. Lo que semejaba, si echamos la vista hacia atrás, hacia aquellos tiempos, un objetivo cuajado de dificultades y adversidades. Una época en La que aparecían muchos diestros consagrados, muchos novilleros bien llevados, dirigidos y apoderados, como también aparecían muchos maletillas viajeros, a caballo entre el hambre de la pena y la ilusión del amor propio, toreando a salto de mata entre capeas feriales, alguna que otra vez entre la luz de la luna, y pidiendo una oportunidad. por los caminos y pueblos y de España.En el recorrido, asimismo, muchos que, con el paso del tiempo, tras unas fugaces aventuras, también con alguna que otra cornada de la propia vida, retornaban a sus lugares y puntos de partida", apunta Alviz.

La Era de los Mártires es historia viva de la ciudad

A sus 92 años, Alviz tiene en la plaza de Argel, justo en la rotonda que va a la carretera del Casar, un busto colocado en el 2000 que reconoce su trayectoria, tan vinculada a un coso para cuyos orígenes hay que remontarse a la primavera de 1844. Cáceres todavía no era la ciudad que es hoy, pero ya empezaba a abrirse paso una idea con vocación de quedarse: levantar una plaza de toros estable. No una construcción provisional ni un espacio improvisado para festejos, sino un coso capaz de dar forma a una afición y de situar a la ciudad dentro del circuito taurino de la época.

El proyecto se puso en marcha bajo las directrices del ingeniero Secundino Pelilla y se financió mediante una sociedad de acciones creada expresamente para hacer realidad la plaza. Cada acción costaba 500 pesetas, una cantidad que dejaba el proyecto en manos de las familias con más recursos. Aquella voluntad taurina fue, por tanto, también una iniciativa de la burguesía local, que apostó por dotar a Cáceres de un edificio llamado a convertirse en una de sus construcciones más singulares.

Las obras concluyeron en 1846 y el 6 de agosto de ese año se celebró la primera corrida. Se lidiaron toros de Gaspar Muñoz y de Veragua, estoqueados por José Redondo, 'El Chiclanero', y Gaspar Díaz, 'Lavi'. Aquel día comenzó la historia pública de la plaza de toros de Cáceres, también conocida como coso de la Era de los Mártires.

El nombre no es casual. La plaza se levantó en el entorno de la antigua ermita de los Santos Mártires, que fue demolida para abrir paso al nuevo recinto. De ahí procede una denominación que ha sobrevivido al paso del tiempo y que une el edificio taurino con la memoria religiosa y urbana de la zona.

Fotogalería | La plaza de toros de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La de Cáceres es, además, una de las plazas más antiguas de España. Tiene una capacidad que ronda los 7.000 espectadores, un ruedo de 45 metros de diámetro y una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. Su estructura conserva la sobriedad de la arquitectura civil del siglo XIX, con tres cuerpos, arcos ciegos en el exterior, ventanas de medio punto, palcos y un tejado anular que remata el conjunto.

En el interior, el tendido de piedra labrada, estrecho y empinado, habla de otra manera de ver los espectáculos. Doce filas de graderío configuran una imagen muy reconocible para varias generaciones de cacereños. No es solo una plaza: es un edificio que ha visto cambiar la ciudad desde una de sus entradas más castizas.

Ese valor histórico y arquitectónico fue reconocido oficialmente en 1992, cuando la Junta de Extremadura declaró la plaza Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.

Toros, reyes y una tarde de lluvia

Desde su inauguración, la Era de los Mártires ha sido escenario de grandes nombres del toreo. Por su arena pasaron figuras como Cúchares, Lagartijo, 'Guerrita', Joselito, Paco Camino, Curro Romero, El Cordobés, Juan Mora o Emilio de Justo, además de toreros extremeños que encontraron allí un lugar decisivo en su trayectoria.

Uno de los episodios más recordados fue la Corrida Regia de 1881, organizada con motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Lisboa. A Cáceres acudieron Alfonso XII y Luis I de Portugal, en una jornada que situó a la ciudad en el centro de un acontecimiento histórico. Torearon Frascuelo y Ángel Pastor, aunque la intensa lluvia obligó a suspender el festejo en el tercer toro.

También quedó en la memoria la corrida de mayo de 1920, en la que estaba anunciado Joselito junto a Angelete y Sánchez Mejías. La muerte de Joselito el 16 de mayo en Talavera de la Reina, por el toro 'Bailaó', conmocionó al mundo taurino y puso en riesgo la celebración del festejo cacereño. Según recogía César García en 'La plaza de toros de Cáceres. Apuntes históricos', el diputado Juan Vitórica pagó entonces las entradas de sol a los soldados del Regimiento Segovia 75 para evitar que el tendido quedara vacío.

La plaza de toros de Cáceres no ha sido solo un recinto taurino. También ha funcionado como gran escenario popular. Por ella han pasado mítines políticos, veladas deportivas, pruebas de motocross, competiciones de atletismo, combates de boxeo y conciertos.

Felipe González la visitó en 1999, acompañado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, durante la campaña de las elecciones europeas. Pedro Sánchez también acudió al coso en 2015, en plena campaña de las municipales y autonómicas, junto a Guillermo Fernández Vara y de nuevo con González.

La música también encontró allí su sitio. En los años 80 actuaron artistas como Miguel Ríos o Los Inhumanos, y más recientemente lo hizo Rozalén, después de que el recinto recuperara actividad tras años de deterioro, arreglos pendientes y un debate recurrente sobre su uso y su futuro.

Un edificio para seguir contando Cáceres

La plaza de toros de Cáceres nació de un deseo taurino, pero con el paso de los años se ha convertido en algo más amplio: un depósito de memoria colectiva. En sus gradas se han mezclado tardes de feria, tardes de lluvia, visitas reales, campañas políticas, conciertos, polémicas y recuerdos familiares.

Casi dos siglos después de aquella primavera de 1844, la Era de los Mártires sigue en pie como una de las construcciones más antiguas y reconocibles de la ciudad. Nació por impulso de una sociedad de acciones y terminó formando parte de la identidad urbana de Cáceres ahora con Lances de Futuro de José María Garzón como empresario.

Porque hay edificios que no solo se levantan con piedra. También se construyen con lo que una ciudad decide recordar y con los personajes que, como Luis Alviz, la han hecho posible.