Pedro Leo, presidente de Torres de Cáceres: "Siempre dejamos atrás Cánovas, que es una de las mejores cosas que tiene la ciudad"

Fue vicepresidente y consejero de una multinacional, creó su propia empresa, se movió en el mundo inmobiliario y la construcción y cuando se jubiló comenzó a escribir libros para mantener viva su memoria. Tuvo una infancia «idílica» y fue un adolescente impulsivo, intuitivo y con ganas de luchar. Ahora es presidente de la Asociación Torres de Cáceres, colectivo desde el que lucha por la promoción del patrimonio y la reivindicación de su cuidado. Pedro Leo Hernández (Malpartida, 1949) asegura que los cacereños somos como los portugueses (silenciosos y parsimoniosos) y que Cánovas es la joya que siempre miramos de soslayo.

-¿Qué lugar ocupa la infancia en su memoria?

-El primero. Es idílico. Tuve una infancia muy feliz y la recordaré siempre. Mi memoria está llena de anécdotas y vivencias de aquella época que forjaron mi persona y fortalecieron mi personalidad.

-¿Por qué hay que mantener viva la memoria?

-Yo diría otra cosa, ¿qué es un hombre sin memoria? Mi libro 'El sínodo del silencio' habla exactamente de eso, de la memoria. Hay que tenerla viva. Si la tienes muerta por una enfermedad como el Alzheimer, no tienes presente ni tienes futuro, no tienes recuerdos. El futuro y el pasado no existen, solamente existe un presente muy corto. Por eso siempre aconsejo entrenar la memoria todos los días durante cuatro o cinco minutos.

-¿Qué queda en usted del joven adolescente?

-Quizá la personalidad que nos dan los genes, pero aquel impulso, toda aquella ambición que se tiene de joven o las ganas de luchar, se van perdiendo a medida que creces. De joven eres impulsivo, intuitivo.

-¿Por qué escribe?

-Es una circunstancia de mi vida. Siempre digo que no soy escritor, sino que soy una persona que escribe libros. He tenido una vida laboral muy potente, mi mente funcionaba al 200%, más que cualquier otra persona. Tenía miedo de que cuando me jubilase, esa capacidad que tenía de memoria se perdiera. Entonces me planteé hacer algo para estar activo mentalmente, y empecé a escribir. Y escribir te da libertad. Escribiendo te puedes imaginar una historia y tú la haces a tu gusto, te puedes enamorar de quien quieras, un problema lo solucionas como te dé la gana, y eso es facilísimo, eso te da una libertad superior a lo normal.

-¿Por qué la gente no lee y mira el móvil?

-Hay dos o tres cosas que influyen en ello. Una de ellas es que estamos en un momento evolutivo tecnológico, y creo que las leyes actuales no han sabido legislar sobre eso. Google nos ha hecho más cómodos y a veces esa comodidad también es la que evita que la gente lea e investigue. También culpo a la enseñanza, que no ha establecido parámetros para regular ese tipo de cosas, y tenía que haberlo hecho.

En el Paseo de Cánovas de Cáceres junto a Pedro Leo. / Carlos Gil

-¿Cuáles son sus torres favoritas de Cáceres?

-La Torre de Bujaco, que es la más grande y es visitable; la Torre de la Hierba, que a mí me encanta, porque está hecha con adobe prensado; y la de Los Púlpitos, con sus matacanes.

La presidencia

-Y ahora preside la Asociación Torres de Cáceres.

-Fue casi sin pensarlo. La directiva cumplió su periodo y nadie quería hacerse cargo. Nos preguntamos: ¿cómo vamos a dejarla caer así?. Pensamos que había que mantenerla y me ofrecí voluntariamente a luchar por encontrar una junta con mi amigo Marcelo, que estuvo siempre a mi lado. Entre los dos conseguimos los nombres suficientes y me nombraron presidente.

-¿Qué debemos reivindicar como ciudad patrimonio?

-Creo que todo se resume en una palabra: mejor mantenimiento del casco antiguo, en todos los sentidos, dejar la política del apaño, como se suele decir, y acometer un programa de prevención más estable y que sea duradero.

Pedro Leo tras la entrevista con El Periódico Extremadura. / Carlos Gil

-¿Qué debemos mejorar en la conservación de nuestro patrimonio?

-Quizás las cosas más importantes sean rehabilitar el casco antiguo, hacerlo accesible a la gente para que pueda vivir en él y controlar el excesivo turismo.

-Defina Cáceres.

-Cada cacereño lo define de una forma distinta; si lo definimos históricamente es una ciudad de provincia española que pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura, que tiene un casco antiguo inmejorable, completo. Pero a mí me gusta más definir Cáceres por su propia idiosincrasia, por su carácter, su temperamento, la forma de ser de los cacereños. Los cacereños somos silenciosos, parsimoniosos, nos parecemos un poquito a los portugueses, por esa calma, tranquilidad..., y a mí eso me encanta. Siempre dejamos atrás una cosa maravillosa que es Cánovas, que es una de las mejores cosas que tiene Cáceres. Todos hemos corrido por Cánovas, aquí hemos tenido nuestros primeros escarceos amorosos, nuestras ilusiones. Cánovas es para mí algo muy importante.