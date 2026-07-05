Este es el programa de las fiestas del barrio de Santa Lucía en Cáceres con música y 39 colaboradores

Santa Lucía ya tiene programa para sus fiestas. La Asociación de Vecinos Santa Lucía ha preparado una semana de actividades que arrancará este domingo 5 de julio y se prolongará hasta el domingo 12, con propuestas pensadas para niños, jóvenes, socios y familias del barrio. La junta directiva abre el programa con un saludo a los vecinos y vecinas en el que destaca que estos días son una oportunidad para el encuentro, la alegría y la convivencia. La asociación agradece además la colaboración de personas, entidades públicas, comercios, industria y voluntariado para hacer posible unas fiestas que buscan llenar las calles de risas, música y tradición.

El cartel resume el espíritu de la celebración con tres palabras: "tradición, diversión y convivencia". Bajo esa idea, el programa combina actos populares, música en directo, juegos, actividades acuáticas, concursos, comida de socios y una celebración religiosa en honor a Santa Lucía. El calendario comenzará el domingo 5 de julio, a las 09.00 horas, con la VII tirada al plato barriada Nueva Santa Lucía. La inscripción se realizará a través del teléfono 646330379 y estará limitada a socios, según recoge el programa de fiestas.

La actividad regresará el jueves 9 de julio con una tarde pensada para los más pequeños. A las 20.30 horas habrá juegos infantiles; a las 21.00 horas, un musical infantil con personajes de la tele; y a las 22.00 horas actuará Ermitaños de la Paz. El viernes 10 de julio será uno de los días centrales del programa. A las 20.00 horas se instalarán castillos hinchables tematizados, con la colaboración de Valoriza. A las 21.00 horas actuará la Banda Municipal del Ayuntamiento de Cáceres. Después, a las 22.00 horas, habrá un nuevo musical infantil con personajes de la tele y, a las 23.00 horas, el escenario será para Babel Show.

El sábado 11 de julio concentrará buena parte de las actividades más populares. A las 11.00 horas está previsto el parque acuático, con el aviso de la organización de no olvidar el bañador. La actividad tendrá un precio de 3 euros para no socios. A las 12.00 horas se celebrará el concurso de rana para socios mayores de 16 años, también con participación de no socios por 3 euros, y a las 12.30 horas será el concurso de tira chinas, con las mismas condiciones.

La fiesta continuará a las 14.30 horas con la fiesta de la espuma y a las 14.45 horas con la comida de socios, abierta también a no socios por 3 euros. Ya por la noche, a las 23.00 horas, actuará Dúo Samplers, con entrega de premios y sorteo de regalos para socios. El cierre de la jornada llegará a las 24.00 horas con un espectáculo pirotécnico de fuego frío.

Celebración en honor a Santa Lucía

El programa concluirá el domingo 12 de julio, a las 10.30 horas, con una celebración eucarística en honor a Santa Lucía. El acto tendrá lugar en la Plaza España, según figura en el programa difundido por la Asociación de Vecinos Santa Lucía.

La cita pone el broche final a una semana que pretende reforzar el sentido de pertenencia al barrio. En su saludo, la Junta Directiva anima a participar en cada actividad, compartir momentos con los vecinos y seguir construyendo entre todos un barrio más unido y solidario.

El respaldo de comercios, entidades y empresas

Las fiestas cuentan con una amplia nómina de colaboradores. En el programa aparecen el Ayuntamiento de Cáceres, El Tenderete Bar, Café Bar Jose, Café Bar Paris 12, Café Bar Tu Casa (Canoli), Capricho de Dioses, Carrocerías Martínez Santano, Carlos charcutero, Carnicería El Encinar, Central Multiservicios Redondo-Rubio, Centro Pastoral Jesús Obrero, Churrería Cafetería San Blas, DJ Jorge, Diprex-Distribuciones, El Bocadito de Héctor, El pollo asado, Exfoncal, Farmacia Bonilla Arjona, Ferretería Tato, Herminio López e Hijos, Hierros Montero, Juguetes Ávila, Miguel Méndez Calefacción, Multitienda Lucio, Oficaceres SL, Pillín a tope, Rectifica 2, Rodaex, Rodymaq Suministros SL, Simelsa, Sociedad de Cazadores de Aldea Moret, Supermercados Jose, Talleres Ceferino Pérez Bravo, Talleres FranRa, Talleres Luceño, Talleres Víctor Ordiales, Transportes Zancada, Transportes Juan Francisco Montes Durán y Valoriza Servicios Medio Ambientales SA.