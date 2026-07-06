"Cáceres gusta, pero falta trabajo": una ciudad para 138.000 personas con solo 96.000 empadronadas

Cáceres no llega a los 100.000 habitantes, pero funciona cada día como una ciudad bastante mayor. El Atlas Socioeconómico de Extremadura 2025 calcula que la capital tiene 96.448 residentes y una población presente de 138.385 personas en un día medio. Es decir, casi 42.000 personas más de las que figuran en el padrón utilizan la ciudad por trabajo, estudios, segunda vivienda, compras, ocio, gestiones o turismo.

El dato dibuja una paradoja conocida por quienes trabajan a pie de calle. Cáceres atrae, gusta y sorprende, pero no siempre consigue retener. La pregunta es qué le falta para que una parte de esa población que pasa por la ciudad acabe quedándose. Comerciantes y hosteleros coinciden en el diagnóstico: empleo de calidad, más industria, vivienda asequible, mejores comunicaciones, más promoción exterior y una oferta de verano que no deje la ciudad bajo mínimos cuando llega el calor.

Vehículos circulan por la avenida de España. / Carlos Gil

Pilar Arquer de la Prada, propietaria de Paradise, una tienda de alimentación ecológica y productos para personas con intolerancias alimentarias en la calle Motril, cree que Cáceres tiene una ventaja que no termina de explotar. "En los últimos años ha sido descubierta por gran parte del turismo nacional como lugar turístico de fin de semana", explica. Esa visibilidad, sostiene, debería servir para dar un paso más y sorprender al visitante con una oferta cultural, gastronómica y también laboral.

"Casi todo el mundo coincide en que Cáceres es una ciudad cómoda para vivir, de gente amable, donde uno se siente fácilmente acogido y con vida", señala. No habla de una capital apagada, sino de una ciudad con actividad, eventos y atractivo. Lanza una pregunta que resume el reto: "Si es una ciudad muy cómoda para vivir, ¿por qué no vivir en Cáceres?".

Falta oferta laboral

La respuesta aparece enseguida. "Me parece una dificultad la falta de oferta laboral", reconoce Arquer. A su juicio, Cáceres necesita reforzar el comercio, pero también ir más allá. "Hace falta unir fuerzas de comercios, ayuntamiento, asociaciones de comerciantes y empresas para que realmente esto termine de funcionar", apunta.

Juan Luis Sánchez. / E. P.

«Si llegan industrias, la ciudad empezará a tirar para arriba» Juan Luis Sánchez — Hostelero

La palabra industria se repite a menudo. Para Arquer, el desarrollo real de una ciudad pasa por producir y transformar. "El desarrollo real va de la mano de la industria", afirma. Cree que Extremadura cuenta con "una materia prima excelente, exquisita", pero no siempre consigue convertirla en producto elaborado o manufacturado. "Y eso me parece una desventaja competitiva", añade.

La vivienda como obstáculo

El atractivo de Cáceres choca también con el mercado de la vivienda. Arquer no cree que falten casas, sino que muchas no están disponibles o lo están a precios poco realistas. "No me parece que falten pisos. Me parece que falta que la oferta se ponga a disposición de todos a unos precios asequibles", señala.

Justi Salas Bayón, cacereña y propietaria de la tienda de moda y complementos Jota, también en la calle Motril, mira sobre todo a los jóvenes. "La gente que estudia aquí, la mayoría termina yéndose fuera, a ciudades más grandes, porque ofrecen más oportunidades y los sueldos son mejores", lamenta.

Una pareja pasea por Cánovas. / Carlos Gil

Su reflexión va directa al corazón del problema demográfico. Cáceres forma talento, pero no siempre lo retiene. "Los estamos preparando aquí y se van fuera para que otras ciudades se beneficien de la gente buena que tenemos aquí", resume. Para ella, el trabajo existe en algunos sectores, pero no siempre con condiciones suficientes. "A los empleados no se les paga lo que les correspondería", sostiene. Y esa brecha, añade, termina empujando a mucha gente a buscar opciones fuera.

Una ciudad que debe venderse más

Salas ha visto cambiar Cáceres durante décadas. Recuerda una capital mucho peor comunicada, sin la A-66, sin la conexión actual hacia Trujillo y con muchas más dificultades para moverse. Aun así, cree que la ciudad sigue teniendo asignaturas pendientes. La autovía con Badajoz aparece como una de ellas.

Pero su mayor reproche está en la promoción. "Cáceres tiene que publicitarse muchísimo más", defiende. Considera que la ciudad tiene patrimonio, paisaje, calidad de vida y lugares que muchos visitantes aún no conocen. Como ejemplo cita Malpartida de Cáceres, que a su juicio ha sabido construir relato en torno a Los Barruecos, la cigüeña y el Museo Vostell. "Hay pueblos y ciudades más pequeñas que Cáceres que están muy en alza", señala.

Industria, polígonos y comunicaciones

Desde la hostelería, Juan Luis Sánchez, camarero y autónomo en la Cervecería Garden's, coincide en que Cáceres necesita más infraestructuras de ocio, mejores comunicaciones y una apuesta industrial más clara. "Sobre todo el tema de ocio y tiempo libre", apunta. También reclama que lleguen empresas y se refuercen los espacios productivos. "Que vengan industrias, que se arreglen los polígonos industriales y a raíz de ahí yo creo que empezaremos a tirar para arriba", afirma.

Pilar Arquer. / E. P.

«Asociaciones, ayuntamiento y comercio deben unir fuerzas» Pilar Arquer — Comerciante

Sánchez mira con escepticismo la futura autovía con Badajoz. "Al paso que vamos, no creo que yo la vea estando en activo. Y me quedan diez años para jubilarme", comenta. También ve una oportunidad en Portugal si las comunicaciones permiten desplazamientos más rápidos y cómodos.

Cáceres, según los datos, ya funciona como una ciudad de 138.000 personas. La calle, sin embargo, deja una conclusión menos estadística y más cotidiana: la capital gusta, pero necesita ofrecer más razones para quedarse. Trabajo, vivienda, industria, promoción, comunicaciones y actividad todo el año son las piezas de un mismo reto: convertir la población de paso en población estable.